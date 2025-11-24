El Gobierno modificará la financiación de RTVE a través de la tasa de espectro para evitar "tensiones de tesorería"

Esta reforma busca mejorar la planificación financiera de RTVE, asegurar la sostenibilidad del servicio público y eliminar incertidumbres derivadas de retrasos o desajustes en los ingresos.

El Gobierno quiere modificar la financiación de RTVE para dar a la corporación más estabilidad presupuestaria y evitar el riesgo de que sufra "tensiones de tesorería". En concreto, el Ejecutivo ha propuesto cambiar el mecanismo a través del cual se transfiere a sus cuentas el dinero que el Estado recauda de los operadores de telecomunicaciones con la tasa de espectro

El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha lanzado una consulta sobre un nuevo real decreto con el que busca solucionar una de las "ineficiencias" del modelo de financiación de RTVE implantado en 2010 y que está afectando a su liquidez. Estará abierta hasta el 1 de septiembre.

La Ley 8/2009, de 28 de agosto, establece como una de las principales fuentes de ingresos para la corporación un porcentaje sobre el rendimiento de la tasa sobre la reserva del dominio público radioeléctrico, regulada por la Ley General de Telecomunicaciones. Es lo que popularmente se conoce como la tasa de espectro y que pagan los operadores con frecuencias asignadas.

En este sentido, el Ministerio señala que los ingresos que obtiene RTVE por esta vía son "esenciales para cubrir gastos de servicio público y lograr equilibrio presupuestario". Sin embargo, el modelo de pago establecido hace más de 15 años ha demostrado no ser lo suficientemente eficaz a la hora de cumplir con este objetivo.

En concreto, los cambios propuestos contemplan un ajuste de la gestión y liquidación del ingreso, así como del porcentaje que recibe RTVE, pero sin incrementar el importe máximo que puede percibir. Se busca proporcionar mayor estabilidad en los ingresos, alineándose con los objetivos de buena regulación y evitando a la radiotelevisión pública cargas "injustas derivadas de desajustes temporales".

Cambios propuestos

En el modelo actual, aprobado en la legislación que entró en vigor en 2010, se establece que RTVE recibirá un pago mensual cuyo importe se fijará a partir de la cantidad que haya recaudado el Ministerio por la tasa de espectro a fecha de 20 de diciembre del ejercicio inmediatamente anterior.

Esto implicaba que si se producía algún tipo de desajuste, como un retraso en el cobro de la tasa, el importe que percibía RTVE era menos del que realmente le correspondía. Y esto, a su vez, llevaba a subestimar los ingresos reales de la radiotelevisión estatal, contraviniendo "los principios de suficiencia financiera necesarios para un servicio público esencial".

Para solucionar estas "desajustes temporales", el Ministerio propone cambiar la forma en la que se calcula el importe del pago mensual, pasando de tomar como referencia la recaudación efectiva a utilizar como base los derechos de cobro ya emitidos. Es decir, lo que la Administración reconoce como generado, pero aún no ha cobrado.

Por otro lado, el real decreto no cambia el importe de la tasa de espectro radioeléctrico que cobra el Gobierno a la telecos y que asciende a un máximo de 480 millones de euros. Sin embargo, sí establece que se destinará el 99% de lo que se prevé recaudar a la financiación de RTVE, siempre y cuando no se fije una cifra diferente en los Presupuestos Generales del Estado.

Hasta ahora el porcentaje de la tasa de espectro que estaba destinado a financiar RTVE podía variar y el cálculo se hacía sobre la recaudación neta efectiva, lo que generaba irregularidades y previsiones poco fiables a la hora de elaborar las cuentas de la corporación.

En esta línea, también se fija un mecanismo para, una vez conocido el rendimiento definitivo de la tasa del ejercicio en curso, regularizar los importes que debe recibir RTVE. Estos ajustes que pueden implicar abonos adicionales a favor de RTVE (si el rendimiento es superior a los anticipos) o reintegros al Tesoro Público (si es inferior), con plazos específicos de pago.

Beneficios

Con este cambio, que fue aprobado en el Consejo de Ministros del pasado 18 de noviembre, el Gobierno busca que RTVE pueda contar con una previsión de ingresos estable y predecible al inicio de cada ejercicio, lo que le ayudará a mejorar su planificación financiera y reducirá los riesgos de insuficiencia de tesorería durante todo el año.

En la memoria de impacto normativo del Real Decreto, el Ministerio de Transformación Digital defiende que esta modificación es la "alternativa más idónea" para eliminar las ineficiencias, que generan riesgos de tensiones de tesorería para RTVE y desequilibrios presupuestarios.

"Concretamente, se busca eliminar incertidumbres derivadas de desajustes temporales, mejorar la eficiencia en la gestión

financiera y asegurar la sostenibilidad del servicio público, alineándose con principios de contabilidad nacional y europea", resume.