Dimite un miembro del Consejo de Administración de la BBC por el documental con el discurso editado de Trump

La BBC acentúa su crisis. Shumeet Banerji, director independiente y miembro del Consejo de Administración de la cadena británica, ha dimitido de su puesto. El motivo ha sido a raíz del documental en el que se emitía un discurso mal editado de Donald Trump.

Esta salida se produce semanas después de las renuncias del director general de la Corporación pública, Tim Davie, y de la consejera delegada de Informativos, Deborah Turness. Ambos se marcharon tras publicarse informes que señalaban a la BBC por "sesgo sistémico" en su cobertura de diversas informaciones.

La marcha de Banerji se produce también después de que el presidente de Estados Unidos haya confirmado que emprenderá acciones legales contra la radiotelevisión pública británica.

En una entrevista para GB News, emitida el pasado viernes 21 de noviembre, Trump tachó de "corrupta" a la Corporación pública y afirmó que siente la "obligación" de denunciar al Ente.

"Mira, no busco meterme en demandas judiciales, pero creo que tengo la obligación. Esto fue muy flagrante y si no lo haces no evitas que ocurra de nuevo con otras personas. Creo que probablemente estoy obligado. Me gustaría averiguar por qué lo hicieron", declaraba.

Una demanda que vendrá a pesar de que la BBC pidió disculpas formales a Trump y ha dejado como consecuencias varias renuncias y una crisis interna dentro del Consejo de Administración.

Además de formar parte de la junta, Banerji también forma parte del consejo directivo del conglomerado indio Reliance Industries. Es exdirector ejecutivo de la consultora de gestión Booz & Company. Según señala Reuters, su dimisión de la BBC ha sido semanas antes de que finalizara su puesto de cuatro años en la cadena.

Shumeet Banerji en una imagen de archivo. RIL

El departamento de noticias de la cadena pública informó que Banerji, en su carta de renuncia, se mostraba molesto por los problemas de liderazgo dentro del Ente.

En su misiva, Banerji señalaba que no había sido consultado sobre los acontecimientos que llevaron a la dimisión tanto del director general de la BBC como de la consejera delegada de informativos.

Davie y Turness renunciaron a sus puestos el pasado 9 de noviembre. Las acusaciones de imparcialidad no sólo estaban relacionadas con el discurso editado de Trump sobre los disturbios en el Capitolio en enero de 2021, sino también por la cobertura sobre la guerra en Gaza, que llevó a la BBC a reestructurar completamente su versión en árabe.

El pasado 13 de noviembre, la BBC se disculpó públicamente por cómo el programa Panorama, donde se emitió el documental, había editado las imágenes del discurso. También señaló que no había base legal para una demanda por difamación.