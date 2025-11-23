La decisión de RTVE sobre Eurovisión 2026 y el veto a Israel se conocerá en la Comisión Mixta de noviembre

Las nuevas reglas buscan reforzar la imparcialidad y la transparencia del festival, con medidas para evitar campañas de voto desproporcionadas y endurecimiento contra el fraude en las votaciones.

No se prevé debatir la expulsión de Israel del certamen, aunque países como Eslovenia e Irlanda mantienen su amenaza de boicot si Israel participa; España todavía no ha manifestado oficialmente su decisión.

La UER debatirá en su Asamblea General en diciembre una serie de cambios en las reglas del festival, incluyendo modificaciones en el televoto, campañas de promoción y la composición de los jurados.

El presidente de RTVE, José Pablo López, anunciará la postura de España sobre su participación en Eurovisión 2026 y el posible veto a Israel en la Comisión Mixta del 27 de noviembre.

El presidente de RTVE, José Pablo López, anunciará la decisión sobre la participación de España en el Festival de Eurovisión 2026 en la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación. Está prevista para este jueves 27 de noviembre a las 16:00 horas.

Así está reflejado en la orden del día de la agenda del Senado. La pregunta, planteada por el senador socialista Ramón Morales es: “¿cuál será la posición que mantendrá RTVE en la Asamblea de Ginebra de la UER respecto a su participación en Eurovisión 2026?”

La pregunta surge debido a que la Asamblea General de la Unión Europea de Radiodifusión se celebrará entre el 4 y el 5 de diciembre en Suiza. En esta reunión se debatirá y votará sobre la aprobación de los cambios anunciados por la organización paneuropea.

Los cambios fueron aprobados por el Grupo de Referencia de Eurovisión, el organismo rector que representa a todas las emisoras participantes y que la española Ana María Bordas preside desde el pasado junio, y durante los próximos dos años.

Se trata de cuatro modificaciones. La primera es la modificación del televoto. En la 70ª edición del certamen, cada espectador podrá solamente votar un total de 10 veces por los diferentes métodos (en línea, SMS o llamada telefónica).

La segunda está relacionada con la promoción y las campañas de candidaturas. La UER ha endurecido el Código de Conducta y las Instrucciones de Votación. De esta manera, se busca evitar que haya publicidad desproporcionada por parte de organizaciones gubernamentales.

Se prohíbe que las cadenas o los artistas participen, colaboren o faciliten este tipo de estrategias de campaña para evitar condicionar el voto del público.

Cambios de reglas

Se reintroducirá el jurado profesional en las semifinales y su decisión tendrá un valor del 50% frente al otro 50% del público.

Además, se ampliará el número de jueces de cinco a siete. Esta expansión está pensada para introducir figuras como periodistas musicales, críticos, docentes, coreógrafos, directores de escena o figuras consolidadas del sector de cada país. Aparte, el jurado deberá contar con un miembro entre 18 y 25 años, para contar con una mirada joven.

Escenario del Festival de Eurovisión 2025 en el estadio St. Jakobshalle en Basilea (Suiza). UER

Por otro lado, se exigirá a los miembros de cada jurado que firmen una declaración formal de independencia y neutralidad, comprometiéndose por escrito a no coordinarse entre sí para favorecer a ciertas candidaturas y mantenerse imparciales en redes sociales antes y durante la celebración del concurso.

Asimismo, la UER ha anunciado que, en colaboración con su socio tecnológico Once, reforzará los sistemas de seguridad para detectar y bloquear votos fraudulentos o que estén coordinados. De la misma forma, se monitorizarán patrones sospechosos de conducta, todo para garantizar que los resultados sean fiables para las delegaciones.

Sobre la presencia de Israel en Viena, la UER tiene previsto que sea con el voto de los cambios en el sistema donde se vea el apoyo de las cadenas.

Israel no será expulsado

No está previsto un debate sobre la expulsión de la KAN, la cadena pública hebrea. Con lo cual, la aprobación de estos cambios será lo que dictamine si los países que amenazaron con un boicot, así como otros que no se han pronunciado, cumplen con sus amenazas.

Al hacerse eco de estos cambios que busca la UER, dos de los cuatro países que anunciaron que no concursarían si está presente Israel mantienen sus posiciones: Eslovenia e Irlanda.

Yuval Raphael en la alfombra turquesa en la Plaza del Ayuntamiento de Basilea (Rathausplatz) durante el Festival de Eurovisión 2025 Baden Roth Europa Press

La primera, mediante su cadena, RTVSLO. Esta señalaba, en un comunicado, que la decisión de la radiotelevisión no había cambiado. De la misma manera, la corporación irlandesa, RTÉ, anunciaba un movimiento similar.

Por el lado contrario, Países Bajos, mediante la cadena AVROTROS, ha señalado que esperará a que finalice la Asamblea General para tomar una decisión en firme. De la misma manera se ha pronunciado Bélgica con RTBF, la cadena pública valona.

Por otro lado, la cadena de Islandia, RÚV, ha señalado que los cambios propuestos por la UER van “en la dirección adecuada”, aunque no ha confirmado si esta declaración significa un cambio de parecer en su intención de abandonar Eurovisión si participa Israel.

La incógnita de España

El caso de España es un enigma. Las primeras declaraciones tras el anuncio del alto el fuego entre Hamás y el país hebreo fueron de reafirmar las declaraciones vertidas en el mes de septiembre.

Sin embargo, no ha habido reacción alguna oficial del Ente en estos cambios anunciados por la UER. Tampoco a si se mantendrá la postura o habrá un cambio de parecer en la Asamblea General de Ginebra.

Estudios de RTVE en Prado del Rey.

El presidente de la Corporación desmintió que el CEO de la ORF, la cadena pública austríaca, haya tenido contactos con RTVE para negociar y acercar posturas sobre retirar el veto a Israel.

“Aquí no han llamado. El presidente de la televisión austriaca ORF sí ha estado reunido con el presidente de Israel para que quede clara la politización del concurso. ¿Esto no era un festival en el que no participaban los países sino las televisiones? Eso decía la UER. Sin complejos”, expresaba en su cuenta de X.

López hacía referencia a la reunión que tuvo el CEO de la ORF, Roland Weissmann, tanto con representantes de la KAN como con el presidente de Israel, Yitzhak Herzog. En este encuentro se remarcó que “no hay justificación alguna para la exclusión” del país hebreo del certamen musical.