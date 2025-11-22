Paramount se hace con la Champions en Europa y sube un 20% la factura pero Telefónica paga sólo un 14% más

El proceso ha sido especialmente competitivo por el interés de grandes plataformas de streaming, aunque finalmente no se ha optado por un paquete global de derechos a nivel internacional.

En España, Telefónica retiene los derechos de la Champions pagando un 14% más por temporada, mientras que en Francia Canal+ renueva a un precio ligeramente inferior al anterior.

Paramount irrumpe en el mercado europeo, obteniendo gran parte de los derechos de emisión en Reino Unido y Alemania, desplazando a operadores tradicionales como TNT Sports y Dazn.

La UEFA ha incrementado en más de un 20% los ingresos por la venta de los derechos televisivos de la Champions League y otras competiciones europeas en sus cinco principales mercados.

La UEFA adjudicó esta semana los derechos de emisión de las principales competiciones europeas en sus cinco mercados más importantes: Francia, Alemania, Italia, Reino Unido y España. Una subasta que se ha saldado con la irrupción de nuevos actores en el negocio del fútbol televisado y unos mayores ingresos para el organismo deportivo.

En concreto, según han indicado fuentes conocedoras a Bloomberg, la UEFA ha logrado incrementar más de un 20% el importe recaudado por la venta de los derechos por temporada. Gracias principalmente a que ha sido un proceso "sumamente competitivo" por la irrupción de nuevas grandes plataformas de streaming internacionales.

De hecho, la sorpresa la ha dado en esta ocasión Paramount. El grupo estadounidense se ha hecho con buena parte de la emisión de las principales competiciones europeas en Reino Unido y Alemania en la primera puja internacional en la que participa. Y, al parecer, ha ido a por todas.

Aunque en la gran mayoría de los países los adjudicatarios no se ha revelado el precio pagado por los derechos, diversos medios de comunicación de distintos países señalan que las mayores subidas se han producido en los mercados donde han acabado en manos de las plataformas de streaming, aunque algunas fuentes indican que son inferiores a las esperadas inicialmente.

Por el contrario, en los países donde los operadores establecidos han renovado los derechos, la subida ha sido menor o incluso ha bajado su coste. Por ejemplo, en España, Telefónica pagará un 14% más por temporada, mientras que en Francia Canal+ habría conseguido una ligera rebaja del precio.

Reino Unido

Según han indicado fuentes conocedoras a Bloomberg, la UEFA recibirá alrededor de 2.500 millones de euros anuales por la venta de los derechos de emisión en los principales mercados europeos durante cuatro temporadas (2027/2028, 2028/2029, 2029/2030 y 2030/2031). Esto supone un incremento de más del 20% respecto a los en torno a 2.000 millones de euros que cobró al año en el ciclo anterior.

Paramount Skydance ha sido la sorpresa en esta subasta, ya que se trata de la primera vez que el grupo estadounidense se hace con los derechos de una competencia a nivel internacional. No obstante, no es un socio desconocido para la UEFA, ya que es el encargado de emitir la Champions League en el mercado norteamericano.

En este caso, no se ha hecho público cuánto va a pagar Paramount por dar la Champions League, pero según la BBC, la cantidad será "mucho más" de lo que le costó a TNT Sports en la licitación anterior. Entonces, el grupo propiedad de Warner Bros Discovery se hizo con los derechos por unos 1.000 millones de libras (unos 1.140 millones de euros al tipo de cambio actual) para tres temporadas.

No obstante, el grupo no va a ser el encargado de retransmitir ni todas las competiciones ni todos los partidos. Amazon Prime Video seguirá emitiendo un encuentro los martes, mientras que la Europa League y la Conference League se podrán ver en Sky, que vuelve a emitir estas competiciones tras años de ausencia.

Alemania e Italia

Reino Unido no ha sido el único país en que la agresividad con la que Paramount ha entrado en el mercado europeo de los derechos de fútbol ha dado sus frutos. En Alemania ha logrado imponerse a Dazn, quien resultó adjudicatario en la anterior subasta, y hacerse con el paquete que incluye la gran mayoría de los encuentros.

Por su parte, Amazon ha conseguido conservar la emisión del principal partido del miércoles. Por su parte, Dazn podrá resarcirse de la pérdida de la Champions tras hacerse con los derechos de la Europa League y la Conference League, que hasta ahora estaba en manos de RTL.

En Italia, por el contrario, el escenario será de continuidad. Sky ha vuelto a ser el principal adjudicatario de los derechos de las tres grandes competiciones europeas, que se garantiza su emisión para cuatro temporadas más, hasta la 2030/2031. En este caso, tampoco se ha hecho público el importe económico del contrato.

Asimismo, se mantiene otra de las novedades de la anterior subasta. Amazon Prime Video seguirá siendo la plataforma en la que se pueda ver el partido más importante del miércoles, lo que constata la apuesta de las plataformas de streaming por el fútbol pese al elevado coste de los derechos.

España y Francia

En España, Telefónica ha logrado esquivar la competencia de los gigantes del streaming en un mercado audiovisual cada vez más competitivo y retener durante cuatro temporadas más los derechos de la Champions y el resto de competiciones europeas. Pagará 1.464 millones de euros, a razón de 366 millones de euros por temporada.

Esto supone un 14,4% más en comparación con los 320 millones de euros que pagó por cada una de las tres anteriores, también incluye más contenido. Aunque Telefónica es la única compañía que ha comunicado formalmente el precio de los derechos, todo apunta a que esta subida es inferior a la que se ha registrado en otros mercados.

No parece el caso, eso sí, de Francia. En el país galo, Canal+ también ha conseguido renovar los derechos cuatro años más y asegurarse la emisión de las competiciones europeas hasta la primavera de 2031. Sin embargo, la compañía no ha revelado el precio pagado por la adjudicación.

Según han indicado fuentes conocedoras a la prensa francesa, la cifra será "ligeramente inferior" en comparación con los 480 millones de euros por temporada que le costaron los derechos en la anterior licitación.

Streaming

UC3, la joint venture entre la UEFA y la asociación de Clubs de Fútbol Europeos (EFC), ha sido la encargada de liderar el concurso de los derechos en los principales mercados europeos junto con la firma Relevent. Un proceso que, ha asegurado, ha registrado un interés "sin precedentes" de operadores tradicionales y plataformas de streaming.

"El proceso atrajo el interés generalizado de una amplia diversidad de organizaciones mediáticas y desembocó en una combinación de operadores tradicionales, además de actores locales, panregionales y globales", incide la organización, que lo califica de "sumamente competitivo".

La UC3 defiende que su enfoque equilibrado permite aprovechar "la solidez" tanto de los nuevos actores globales como la de los socios tradicionales. Y añade que los acuerdos a largo plazo aportan "mayor consistencia a los tenedores de derechos y a los aficionados, asegurando estabilidad y visibilidad sostenida a lo largo del tiempo".​

En este sentido, Bloomberg recuerda que en la elaboración de las bases de la subasta, los convocantes llegaron a plantearse crear un paquete global de derechos para atraer a las plataformas de streaming, pero tras mantener conversaciones con ellas decidieron mantener los contratos por países al no detectar interés por su parte en cerrar un gran acuerdo a nivel mundial.