MFE-MediaForEurope (MFE) multiplica por más de dos su beneficio hasta septiembre, con 243,1 millones euros

El conglomerado de medios de comunicación MFE-MediaForEurope (MFE), matriz de Mediaset España, registró un beneficio neto de 243,1 millones de euros en los nueve primeros meses de 2025, lo que supone multiplicar por más de dos (un 152,7% más) las ganancias de 96,2 millones de euros contabilizadas en el mismo periodo del ejercicio anterior, según ha informado este jueves la compañía.

El grupo ha explicado que sus resultados económicos y financieros en los próximos trimestres se verán "muy condicionados" por factores no comparables y extraordinarios que guardan relación con la adquisición de de la cadena alemana ProsiebenSat.1.

El consejero delegado de MFE-MediaForEurope, Pier Silvio Berlusconi, ha lamentado que el mercado televisivo en España sigue siendo "muy complicado", así como también el impacto de las cuentas de la firma germana, en las que el grupo ya ha empezado a trabajar. "MFE sigue creciendo, superando las expectativas", ha defendido.

"Tras el tercer trimestre, el más débil del año históricamente, gracias a nuestra disciplina de gestión y a nuestra estrategia crossmedia, cerramos los nueve meses con un incremento de los beneficios y una mejora de la generación de caja en torno al 10%", ha destacado Berlusconi.

MFE-MediaForEurope ingresó entre enero y septiembre un total de a 1.939,1 millones de euros, un 3,3% menos que los 2.004,7 millones obtenidos hasta el noveno mes del año 2024.

La generación de flujo de caja propia ('free cash flow') del periodo se mantuvo en niveles muy elevados, situándose en 348,9 millones de euros, lo que supone un alza del 9,4% con respecto a la cifra del mismo periodo de 2024, que fue de 318,8 millones de euros.

Con todo, el consejo de administración de MFE-MediaForEurope, reunido bajo la presidencia de Fedele Confalonieri, ha aprobado por unanimidad la información financiera periódica sobre los nueve primeros meses de 2025.

Mercado publicitario

"Debido a la situación económica mundial, que sigue siendo muy inestable e impredecible, la visibilidad sobre el rendimiento del mercado publicitario en Italia y España sigue siendo limitada", ha señalado MFE.

Según los escenarios actuales, el grupo ha indicado que sigue esperando que los ingresos publicitarios a final de año se sitúen en línea con los registrados en los nueve primeros meses, en términos comparables, con una tendencia positiva en Italia y un descenso adicional en España.

Con estas expectativas, el conglomerado de medios de comunicación ha confirmado su objetivo de mantener en 2025 un resultado de explotación, un resultado neto y un flujo de caja libre consolidados positivos en términos comparables, cuyo alcance dependerá fundamentalmente de la evolución económica general en los últimos meses del año.