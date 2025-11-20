Daniel Ramírez, de El Español, premio Ciudad de Badajoz por su reportaje sobre el asesinato de José Luis López de Lacalle

Daniel Ramírez, periodista de EL ESPAÑOL, durante la presentación de 'Tus canciones y las mías'. David Morales EL ESPAÑOL

Redactor jefe de este periódico, se desplazó al lugar de los hechos con motivo de los 25 años del crimen. A través del testimonio de su hijo y de sus amigos, reconstruyó uno de los episodios más simbólicos de los años del plomo.

Las claves nuevo Generado con IA Daniel Ramírez, redactor jefe de El Español, ha sido galardonado con el premio de Periodismo Ciudad de Badajoz por su reportaje sobre el asesinato de José Luis López de Lacalle. El reportaje reconstruye el crimen cometido por ETA hace 25 años y destaca el testimonio de Alain, hijo de la víctima, y de dos amigos cercanos a López de Lacalle. El jurado ha valorado el compromiso social, la calidad literaria y la capacidad del reportaje para conectar la memoria personal con la historia reciente del País Vasco. Los premios Ciudad de Badajoz reconocen anualmente distintas disciplinas artísticas y literarias, y cuentan con jurados formados por referentes nacionales.

Daniel Ramírez, redactor jefe de El Español, ha sido distinguido con el premio de Periodismo Ciudad de Badajoz por su reportaje sobre el asesinato de José Luis López de Lacalle. Ramírez se desplazó a Andoain con motivo de los 25 años del crimen; uno de los episodios más simbólicos de los años del plomo. A través del testimonio de Alain –hijo de la víctima– y de dos íntimos amigos del periodista asesinado, reconstruyó minuciosamente el suceso, lo enmarcó en la Historia reciente y extrajo los detalles que hacen hoy de él una realidad ineludible para las generaciones más jóvenes.

José Luis López de Lacalle (1937-2000) fue uno de los articulistas más conocidos en el combate del terrorismo. Veterano luchador antifranquista –fue torturado y estuvo cinco años en la cárcel–, se acababa de jubilar para dedicarse a escribir. ETA lo asesinó cuando volvía a su casa después de tomar café y de comprar los periódicos.

El jurado ha premiado el reportaje de Ramírez por su "compromiso social", por "construir puentes entre los hechos y la ciudadanía" y por hacer del periodismo "una herramienta para el pensamiento colectivo". Además, ha elogiado su técnica narrativa, su calidad literaria y su voluntad de "cuestionar, investigar y observar con atención" en "una época marcada por la inmediatez y la desinformación".

Recordar hoy a López de Lacalle en un diario –remarca el jurado– es hoy un síntoma de que el periodismo "sigue siendo una de las columnas fundamentales de una sociedad libre, crítica y bien informada".

Daniel Ramírez, periodista y escritor, se incorporó a EL ESPAÑOL antes de su fundación, hace ya diez años. Hoy es autor de la revista de prensa en el programa de Carlos Alsina y analista en distintos programas de Onda Cero, LaSexta y Antena3. Además, es narrador de los pódcast de la Fundación Juan March sobre vidas de escritores. Sus últimos libros son "Tus canciones y las mías" (Aguilar, 2024) y "Es sólo vivir" (Aguilar, 2021). A comienzos del año próximo, la editorial Espasa publicará su primera novela.

El portavoz del jurado leyó el primer párrafo del reportaje en la gala celebrada en el Espacio Cultural Santa Catalina de Badajoz, que presidió el alcalde de la ciudad, Ignacio Gragera: "Un hijo y dos amigos. Esa es la tripulación para viajar al soportal de unas casas de ladrillos, 'las casas bajas', que dicen en el pueblo, donde mataron a un hombre bueno. Cuentan las crónicas que su cuerpo estuvo tres horas a la intemperie, que en su bolsa de plástico blanco asomaban todos los periódicos –también el Gara– y que su paraguas rojo no paraba de brincar".

La crónica de Ramírez enlaza la memoria familiar y de amistades con la historia reciente de Euskadi, señalando cómo el ambiente asfixiante, las amenazas y la violencia condicionaban la vida cotidiana en el País Vasco durante “los años del plomo”. El texto subraya la falta de reconocimiento y enseñanza actual sobre el sufrimiento provocado por ETA y el papel de López de Lacalle como defensor radical de la democracia y la libertad, independiente de banderías políticas o nacionalistas.

Los premios Ciudad de Badajoz también incluyen las categorías de poesía, novela, escultura, pintura, fotografía y música. Se celebran desde hace casi 45 años y los distintos jurados están formados por referencias nacionales de las respectivas materias.