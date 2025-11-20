Blas Herrero descarta optar a la nueva TDT a la que aspiran Mediaset y un grupo extranjero apoyado por afines al Gobierno

La caída de la inversión publicitaria y la disminución de audiencias en televisión generan dudas sobre la rentabilidad del nuevo canal, lo que ha reducido el interés en el sector.

También se espera la candidatura de un grupo internacional apoyado por empresarios afines al Gobierno, aunque hay mucho secretismo sobre su identidad y propuesta.

Mediaset sí presentará oferta para optar a un octavo canal de TDT, mientras que Atresmedia y otros grandes grupos como Vocento, Secuoya o Mediapro han descartado participar.

Blas Herrero y su grupo Radio Blanca han decidido no presentarse al concurso de la nueva licencia de TDT debido a las pérdidas estimadas y la caída del mercado publicitario.

La nueva licencia de TDT que el Gobierno ha sacado a concurso no enamora al sector. Este jueves termina el plazo para presentarse y pocos grupos son los que van a dar el paso en la carrera.

El principal candidato hasta ahora era Blas Herrero, que no ha fallado nunca en un concurso televisivo, pero finalmente no va a dar el paso.

Fuentes cercanas al empresario asturiano confirman a EL ESPAÑOL que Radio Blanca no va a optar a la nueva TDT.

El coste del canal, las pérdidas estimadas en unos 20 millones de euros en dos años, y las previsiones de un mercado publicitario cayendo un 10% en 2025, no animan a dar el salto.

Se descarta así al que era el favorito para operar el canal que el Gobierno sacaba a concurso antes del verano.

Quien sí va a dar el paso es Mediaset. Fuentes conocedoras explican que el grupo de medios presentará este jueves su oferta al Ministerio de Transformación Digital que lidera Óscar López.

Busca así optar a un octavo canal que sumar a su oferta tras Telecinco, Cuatro, Factoría de Ficción, Boing, Divinity, Energy y Be Mad.

Las mismas fuentes eluden dar detalles del tipo de propuesta que van a hacer ni del formato al que aspiran.

Su vecino de enfrente, Atresmedia, elude pronunciarse por ahora sobre su postura en este concurso. Sin embargo, en el mercado existe la creencia de que no dará el paso porque de lo contrario habría hecho pública su postura.

Esas mismas fuentes aseguran que a este concurso optará también un grupo internacional que estaría apoyado por empresarios del sector afines al Partido Socialista.

Distintas fuentes descartan que en ese grupo se encuentre el empresario José Miguel Contreras que, en este momento, se encontraría al margen de cualquier oferta que pueda presentarse a la TDT.

El secretismo en torno a esta propuesta internacional es máximo. Todo el mundo habla y especula, pero no hay concreción sobre ella.

Se habla de tres opciones: la vuelta a España de CNN con un formato 'todo noticias'; que sea el grupo luso Media Capital o el grupo belga de medios DPG que ya tanteó a los afines al Gobierno en Prisa para hacerse con las acciones de Joseph Ougourlian.

Una operación para la que llegó a contratar a Société Générale, CaixaBank y Santander para ponerla en marcha.

Al margen de Mediaset y ese grupo extranjero, también podría presentarse Squirrel Media. Fuentes del grupo han eludido confirmar su posición, que cuenta con sólo un canal en este momento.

También descartan presentarse en el grupo Secuoya, así como otros posibles candidatos como Negocios TV o Julio Ariza.

Tampoco Vocento, cuyo CEO, Manuel Mirat, ha descartado por completo presentarse.

Mediapro

Los cambios en Mediapro con la llegada de Sergio Oslé a la presidencia y el más que previsible aterrizaje del ex CEO de Prisa, Carlos Núñez, hacen que muchos se pregunten si la productora podría lanzarse a licitar.

Sin embargo, desde la compañía niegan rotundamente esa opción. Máxime después de haber abandonado el alquiler de su licencia a Unidad Editorial para emitir Gol Play. "Estamos centrados en otros proyectos", insisten.

Tampoco muestran interés grupos como Telefónica o Henneo.

Existe coincidencia en el sector de los medios en que el momento elegido por el Gobierno para lanzar el nuevo canal no es el más adecuado.

"Llevamos con esto algo más de un año dando vueltas a este tema y las condiciones han cambiado sustancialmente", explican.

Caída de la publicidad

¿Por qué? Porque en este tiempo el mercado publicitario se ha dado la vuelta. En el primer semestre del año la inversión publicitaria en televisión está cayendo un 10%.

Si a eso le unimos la progresiva caída de audiencia de televisión por el trasvase a las plataformas, tenemos el cóctel perfecto para dudar de la rentabilidad de los proyectos.

Conviene tener en cuenta que en los últimos meses distintas televisiones han renunciado o han anunciado que van a renunciar a su televisión. La última en hacerlo, como adelantó este diario, ha sido Paramount, que dejará de emitir el 31 de diciembre.

Se complica, por tanto, la idea que tenía Moncloa de crear un nuevo canal afín al PSOE que rompa lo que consideran el 'duopolio' de la derecha con Atresmedia y Mediaset.

La intención inicial era que fuera el Grupo Prisa el destinatario de ese canal. Pero el golpe en la mesa lanzado por Joseph Oughourlian para frenar el ataque de los rebeldes afines a Moncloa desbarató todos los planes.

Se puso fin así al proyecto de lanzar un canal de televisión en abierto que preparaba el entonces director de contenidos, Joseph Oughourlian.

En el sector audiovisual se preguntan ahora quién será el afortunado. Porque se da por hecho que el Gobierno tiene intención de lograr que algún grupo afín sea el beneficiario del concurso.

Se considera que se va a primar un modelo de televisión ligado a actualidad, que sea capaz de repetir un modelo parecido al aplicado por parte de RTVE en este momento.

Es decir, que sea capaz de emitir informativos y tertulias durante la mayor parte del tiempo. Un modelo similar al de CNews que promueve Vincent Bolloré en Francia y que era la idea que tenía Contreras para Prisa.

De hecho, hay quien vaticina que se pretende crear un pequeño embrión para que -una vez que haya cambio de Gobierno- se pueda recuperar a los profesionales que salgan de la pública para relanzar un canal centrado en la oposición a un ejecutivo liderado por el Partido Popular (PP).