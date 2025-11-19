El Español recupera el liderazgo de la prensa en octubre tras los ciberataques que afectaron a la audiencia en septiembre

Las claves nuevo Generado con IA EL ESPAÑOL recupera el liderazgo de la prensa digital en octubre con 18,86 millones de usuarios únicos según GfK DAM, tras verse afectado por ciberataques en agosto y septiembre. Los ciberataques incluyeron suplantación de identidad, ataques de phishing, denuncias falsas en redes sociales, manipulación del píxel de Facebook e intentos de estafa, provocando la caída del tráfico web hasta un 80%. La rápida actuación del equipo técnico permitió bloquear los ataques y restaurar la seguridad, evitando la exposición de datos personales y recuperando progresivamente el tráfico desde Google. La recuperación del liderazgo coincide con el décimo aniversario de EL ESPAÑOL y se produce durante un mes de alta intensidad informativa nacional e internacional.

El león de EL ESPAÑOL vuelve a rugir desde el podio de la prensa española. En octubre este diario logró 18,86 millones de usuarios únicos en GfK DAM.

Recupera así el liderazgo de clasificación tras los ataques sufridos en agosto y septiembre y que provocaron una drástica caída del tráfico de usuarios en las páginas del diario.

Los datos de octubre reflejan la progresiva recuperación de los lectores a lo largo del mes. En la primera quincena este diario no era líder y, sin embargo, tras los últimos días del mes consiguió recuperarse y superar a sus competidores.

El medidor recomendado refleja cómo El Mundo es segundo a una distancia de cerca de 400.000 usuarios, seguido de 20 Minutos, que vuelve al Top 3 con algo más de 17,8 millones de fieles.

El resto del Top 5 lo completan El País, con 17,6 millones de usuarios únicos, y El Confidencial, con algo más de 17,2 millones de seguidores.

Tabla release de datos personalizada, octubre de 2025.

El liderazgo de EL ESPAÑOL coincide con el mes en el que este diario celebra su X aniversario. Supone volver a la primera posición tras haberla perdido en septiembre después de 25 meses consecutivos como líder indiscutible.

El tráfico de este diario se vio resentido durante los últimos días de agosto y durante todo el mes de septiembre por una cadena de ciberataques que fueron denunciados ante la Unidad de Delitos Informáticos de la Guardia Civil y que hoy siguen investigándose.

Los hechos denunciados consistieron en una ofensiva basada en cinco frentes:

- Una suplantación de identidad mediante un proxy malicioso y un ataque de intoxicación SEO.

- La apropiación de credenciales para realizar envíos de correos phishing.

- Denuncias falsas masivas contra nuestras publicaciones en redes sociales.

- Manipulación del píxel de Facebook (Meta).

- Un intento de estafa a la dirección del periódico a través de correos electrónicos.

Los ciberataques comenzaron el 20 de agosto a través de una operación encubierta contra la CDN, encargada de distribuir nuestros contenidos, y causaron un abrupto descenso del tráfico procedente de Google de hasta el 80%.

Un servidor intermedio replicaba la home de EL ESPAÑOL en un dominio completamente ajeno a nosotros y que, al mismo tiempo, alojaba material pornográfico.

El contenido reproducido en ese proxy provocaba que los usuarios que entraban pudieran ver, de forma aleatoria, la información de EL ESPAÑOL o pornografía. Además, ese servidor intermedio hacía llamadas 'en tiempo real' a nuestro servidor para descargar nuestros recursos estáticos.

De esta manera, Google interpretó que todos nuestros contenidos estaban relacionados con páginas excluidas por sus políticas de búsqueda y distribución. Así, el buscador vinculó el dominio de EL ESPAÑOL al sitio malicioso y dejó de indexar nuestras noticias.

Una vez identificado y localizado el ataque por nuestro departamento técnico, se procedió a bloquear las IPs relacionadas con el proxy malicioso y se migraron los datos para incrementar su seguridad. Desde ahí, Google dejó de considerar nuestro contenido como poco apropiado, aunque el tráfico procedente de sus servicios tardó varios días en recuperarse de forma paulatina y progresiva.

En paralelo, los responsables de ciberseguridad del diario detectaron que nuestra CDN estaba siendo atacada a través de otros tres dominios maliciosos o de contenido pornográfico. Agresiones que lograron ser repelidas y bloqueadas.

Los responsables de tecnología de EL ESPAÑOL también detectaron el robo de dos credenciales de correos electrónicos corporativos con el objetivo de lanzar ataques phishing.

La rápida intervención de nuestros técnicos logró bloquear los envíos de emails y recuperar el control de las cuentas. A día de hoy no existen evidencias ni indicios de que los sistemas hayan sido comprometidos ni de que haya existido ningún tipo de exposición de datos personales.

La coincidencia temporal de todas estas agresiones presuntamente delictivas sufridas por EL ESPAÑOL puede conducir a la hipótesis de que exista algún tipo de coordinación mediante la elaboración de un plan concertado por sus autores.

Los ataques, además, han supuesto un riesgo reputacional para EL ESPAÑOL. También consideramos la posibilidad de que puedan guardar relación con la línea editorial de nuestro periódico, y supongan un ataque a la libertad de expresión y a la libertad de nuestra empresa informativa.

Recuperación

A pesar de todo, gracias al trabajo del equipo técnico y de la redacción de EL ESPAÑOL este diario logró cerrar septiembre en segunda posición.

Y ahora, pese a que el inicio de octubre se vio muy impactado por los rescoldos de los ciberataques, este diario recupera el liderazgo por delante de sus competidores.

Octubre fue un mes de gran intensidad informativa con los avances en las investigaciones de los casos de corrupción que afectan al Partido Socialista, cuestiones por las que Pedro Sánchez tuvo que comparecer en el Senado. También la votación de la militancia de Junts sobre si debía romper o no con el Gobierno, el funeral por el aniversario de la dana, el acuerdo entre Israel y Hamás para alcanzar la paz, la resolución de la opa del BBVA sobre el Sabadell o la jornada de huelga de los médicos.

Buena muestra de la influencia de este diario es que en octubre fue líder en la mayor parte de las comunidades autónomas.