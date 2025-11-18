RTVE pone fin a las emisiones en Onda Media y refuerza su apuesta por la radio digital

La cobertura de FM y otras modalidades como TDT e internet garantizarán el acceso a la programación de Radio Nacional y Radio 5 tras el apagado de Onda Media.

El sistema ASA (Automatic Safety Alert) se incorporará a la radio digital en España, permitiendo alertas automáticas a la población ante emergencias.

La transición a DAB+ permitirá una mayor calidad de audio, más oferta de contenidos y mejor adaptación tecnológica en línea con el progreso europeo.

Radio Nacional de España (RNE) pondrá fin a sus emisiones en Onda Media antes del 31 de diciembre y refuerza su apuesta por la radio digital DAB+.

Radio Nacional de España quiere ser un actor destacado en el despliegue de la radio digital en DAB+ en España. Para ello, pone fin a las emisiones de RNE en Onda Media tras haber formado parte de la prestación del servicio de radio a los ciudadanos desde su nacimiento en 1937.

La radio digital en DAB+ es una tecnología que permite ofrecer un servicio de radio en abierto y para todos más moderno que la FM, con mayor calidad, mayor oferta de contenidos y adaptado a las necesidades actuales de los ciudadanos.

Para la emisora pública, “el despliegue del DAB+ representa un hito en la modernización de la prestación del servicio de la radio pública española y responde también a la necesidad de adaptación a la realidad del progreso tecnológico europeo”.

El trasvase mayoritario de audiencia de la Onda Media a la FM se produjo en España en los años ochenta del siglo pasado.

La mayor oferta de contenidos y la notable mejora en la calidad de audio de la FM con respecto a la Onda Media fueron dos factores clave que impulsaron este trasvase.

Desde entonces, se ha venido produciendo un descenso continuado de la audiencia en Onda Media y en la actualidad la escucha apenas el 1 % de la población española.

En Europa ya hay 26 países que han apagado sus emisiones de Onda Media.

En aquellos países en los que no se ha apagado, su audiencia es muy escasa e incluso en algunos de ellos, como en el caso de Italia, República Checa o Eslovenia, sus radiodifusores públicos nacionales han cesado sus emisiones.

Por otro lado, la fabricación y disponibilidad de receptores de radio nuevos con Onda Media se ha reducido de forma drástica en todo el planeta, existiendo una notable escasez que dificulta cada vez más el acceso a estas emisiones.

El cese

Las emisiones de RNE en Onda Media finalizarán antes del 31 de diciembre de este año y se informará a la población mediante una campaña especial, incidiendo en las distintas modalidades alternativas de las que ya disfrutan los ciudadanos para poder escuchar la programación de Radio Nacional y de Radio 5.

Asimismo, con independencia del despliegue de la radio digital en DAB+ y su consiguiente aumento de cobertura, se reforzará la cobertura de FM en aquellas zonas puntuales que pudiesen verse especialmente afectadas por el apagado de la Onda Media.

Radio Nacional y Radio 5 ya presentan una elevada cobertura poblacional en FM, según la empresa pública.

Además, es posible escucharlas en todos los hogares y edificios en los que ya se recibe la TDT y en todo lugar que disponga de cobertura de internet inalámbrica a través de RNE Audio.

Servicio de alerta

Otra novedad es que la radio emitida en DAB+ en España incorporará el sistema ASA (Automatic Safety Alert). Un sistema pionero de alerta a la población ante emergencias y catástrofes que se activará automáticamente en los receptores compatibles.

El ASA permite hacer llegar alertas de seguridad automáticas a la población mediante mensajes hablados, con locutores que transmiten toda la información relevante en situaciones de emergencia y con información adicional de texto e imágenes en las pantallas de los receptores, logrando que las alertas sean claras, comprensibles y confiables.