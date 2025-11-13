De France Télévisions a la Rai italiana y la alemana ARD: radiografía de cómo funcionan las cadenas públicas europeas

Las dimisiones del director general de la BBC, Tim Davie, y de la consejera delegada de informativos de la cadena, Deborah Turness, tras informes de “sesgo sistémico” en la radiotelevisión pública británica han puesto el foco en el funcionamiento de las corporaciones estatales de otros países de Europa.

Fundada en 1922, la BBC es uno de los grupos de comunicación más antiguos que existen en el mundo. Su labor de servicio público y su manera de realizar periodismo le ha hecho ganarse el respeto internacional.

De ahí que la polémica que ha puesto en cuestión su credibilidad esté suponiendo una importante erosión en la credibilidad de los medios públicos, especialmente en Europa.

Si bien a la BBC se la ha visto como el gran referente de televisión y radio públicas, no ha sido la única cadena pública de Europa que goza de prestigio y que, además, ha vivido polémicas que han puesto en tela de juicio su prestigio y credibilidad.

Por supuesto, las primeras comparaciones han sido con RTVE. El propio presidente de la Corporación, José Pablo López, ha señalado en las comisiones de control parlamentario en el Senado que su línea sobre la cadena es “a imagen y semejanza” de la BBC.

Ahora bien, los modelos son muy diferentes, especialmente en lo referente a la financiación y cómo se forma la Junta Directiva. En el caso de la BBC, esta tiene una tasa anual, que deben pagar todos los hogares en el Reino Unido que vean programas de televisión o utilicen el servicio en streaming iPlayer.

Por el contrario, RTVE tiene una asignación directa de los Presupuestos Generales del Estado aprobada por el Parlamento. Además, desde la eliminación de la publicidad comercial en 2009, las televisiones privadas contribuyen con un 3% de sus ingresos, mientras que las plataformas como Netflix o Prime Video aportan un 1,5% y los operadores de telecomunicaciones pagan un 0,9% de sus ingresos.

Igual de diferente es la manera de elegir a su director general, el equivalente al presidente de RTVE, y a su Consejo de Administración. Tras el decreto ley aprobado a finales de octubre de 2024, el presidente de la Corporación española es designado por una mayoría cualificada por el Congreso de los Diputados entre los consejeros electos.

José Pablo López en la comparecencia de la Comisión Mixta de Control Parlamentario a RTVE en el Senado el 25 de febrero de 2025. RTVE

Actualmente, son 15 los miembros del Consejo de Administración: 11 elegidos por el Parlamento y 4 por el Senado. En el caso de la BBC, su presidente es elegido por el Rey “por recomendación del Secretario de Estado, Cultura, Medios y Deportes a través del Primer Ministro”. El actual es Samir Shah.

Asimismo, los miembros del Consejo de Administración de la BBC lo conforman 14 miembros. Cuatro de ellos son directores nacionales, elegidos por el Gobierno en representación de Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte. Estos cuatro eligen a otros cinco miembros.

El resto de consejeros, así como el director general, son seleccionados por miembros internos de la BBC. Era el caso de Tim Davie antes de su dimisión.

El punto que más diferencia a la BBC de RTVE es la llamada Royal Charter, equivalente al Libro Blanco de la redacción y cuyo peso es mayor que en otros medios. Esta Carta Real recoge aportaciones de 192.000 ciudadanos, 300 organizaciones, opiniones de 4.000 encuestados y dos informes de expertos independientes.

Logo de la BBC en la sede principal de la cadena pública británica en Londres. Jack Taylor Reuters

Este Libro Blanco se renueva cada diez años, lo que garantiza una mayor independencia respecto al Gobierno de turno.

Ahora bien, ¿cómo funcionan el resto de cadenas europeas con las que también se compara RTVE?

Francia: France Télévisions

El caso más cercano es Francia. El sistema de medios de comunicación francés es uno de los que mayor prestigio goza. Según un informe del Reuters Institute, France Télévisions, que aglutina las televisiones públicas galas, es uno de los “pilares fundamentales del servicio audiovisual de Europa”.

Paradójicamente, su modelo de financiación pasó de ser similar al de la BBC a parecerse más al de RTVE, con varias salvedades.

La financiación de France Télévisions sigue un modelo mixto, a través de impuestos directos, publicidad y venta de contenido. Hasta 2022, la televisión pública gala se financiaba principalmente por un canon televisivo. Este era un impuesto anual, del que se extraía un 60% para su financiación.

Sede de France Télévisions en el distrito XV de París. Patrick Janicek Creative Commons

Cada hogar con un televisor o dispositivos para ver programas (a excepción de los ordenadores) debía pagar esa tasa. Sin embargo, tras la reelección de Macron en 2022, este cumplió su promesa de suprimir el canon.

Esto hizo que la financiación de France Télévisions sea a través de fondos estatales asignados desde los Presupuestos Generales y que provienen especialmente de la recaudación del IVA. En el último año, han sido de aproximadamente 2.500 millones de euros.

Sus otros ingresos vienen de la publicidad, entre un 13% y un 17%, que funciona de manera muy restringida, dado que sólo pueden emitirse anuncios entre las 06:00 y las 20:00 horas, con un límite máximo de 12 minutos de publicidad por hora. Además, los anuncios están sujetos a estrictas normas deontológicas supervisadas por el Consejo Superior Audiovisual (CSA).

El resto de ingresos proviene de la venta de servicios y productoras de France Télévisions como distribuidora, dividendos del patrimonio de la cadena y el uso de sus servicios digitales.

Sede del canal Arte (cofinanciado por Francia y Alemania) en Issy-les-Moulineaux, Isla de Francia. Arte

En 2021 se reformó la elección del presidente de France Télévisions, así como del Consejo de Administración. En el caso de la junta, está compuesta por representantes del Estado, del Gobierno y del Parlamento, y de personal cualificado del sector audiovisual.

El presidente es elegido por la Autoridad de Regulación de la Comunicación Audiovisual y Digital (Arcom), tras un procedimiento de convocatoria pública y selección de candidaturas. El director general es nombrado por el propio Consejo de Administración, a propuesta del presidente.

La presidenta del grupo público galo es Delphine Ernotte, quien ejerce el mismo cargo en TV5 Monde y de la Unión Europea de Radiodifusión (UER). Christian Vion ejerce de director general adjunto.

France Télévisions cuenta, además, con participación en TV5 Monde (un 46,42%), además de poseer un 45% del holding Arte France. Posee porcentajes diferentes de acciones en France Médias Monde, RTS (Suiza), RTBF (Bélgica), CBC y Télé-Québec (Canadá), TVMonaco (Mónaco) y el INA.

A pesar de contar con un gran prestigio, no ha estado exenta de polémicas. El 31 de marzo de 2022, Arcom emitió una severa advertencia a dos canales de la Corporación, France 2 y France 3, por no respetar el principio de igualdad en su cobertura de las elecciones presidenciales.

La autoridad señaló que France 2 dio excesiva presencia a líderes de partidos de izquierda y extrema izquierda como Jean-Luc Mélenchon o Yannick Jadot. En el caso de France 3, se señaló tiempo excesivo a Jadot y Fabien Roussel.

Alemania: ARD y ZDF

En el caso de Alemania, esta cuenta con un gran consorcio de radiotelevisión pública y otro canal estatal de relevancia que configuran las dos corporaciones germanas más importantes del ámbito público: ARD y ZDF.

ARD es la que ocupa un mayor rango, al tener 9 radios públicas, 12 canales de televisión (3 nacionales y 9 regionales), 55 emisoras de radio regionales, 16 orquestas y 8 coros. Con más de 22.600 empleados, es la organización de radiotelevisión pública más grande de la UE. Cuenta con el servicio internacional Deutsche Welle.

ZDF ejerce como canal público independiente de la ARD, pero está estrechamente relacionado, dado que ambas comparten hasta cuatro canales de televisión, incluyendo la financiación germana de Arte.

Estudios del consorcio ARD en Berlín. Creative Commons

Ambos tienen un modelo de financiación idéntico. Las dos se benefician de una tasa de radiodifusión obligatoria, la Rundfunkbeitrag. Este canon lo pagan todos los hogares alemanes, así como empresas e instituciones públicas. Es la financiación principal de ambas, dado que representa el 95% de su presupuesto.

El presidente de la ARD es elegido por los directores generales de todas las cadenas que conforman el consorcio. Estos directores son seleccionados mediante proceso interno, tras valorar sus méritos profesionales y proyectos para la cadena. Su presidente actual es Florian Hager.

Su Consejo de Administración es el responsable de supervisar la gestión económica y el cumplimiento de las normas y estatutos del consorcio. Sus miembros son elegidos mediante candidatos propuestos por entidades públicas, grupos sociales y partidos políticos.

En el caso de ZDF, al presidente se le denomina como director general. Este es elegido mediante un proceso interno en el que la selección la lleva el Consejo de Administración. La junta está compuesta por 14 miembros procedentes que representen tanto a los Länder como a la sociedad civil alemana, evitando así el dominio de un solo grupo político.

El presidente es elegido por una mayoría cualificada de dos tercios. Norbert Himmler es el actual director general de la cadena.

Sede principal de ZDF en Maguncia (Alemania). Leo Panthera Creative Commons

Dado el carácter ‘gigante audiovisual’ de la ARD, ésta ha tenido también polémicas. La más sonada fue por la cobertura de un escándalo político regional. Patricia Schlesinger, quien era directora general de la emisora RBB, fue acusada de corrupción, nepotismo y gestión dudosa de fondos.

Aunque, judicialmente, no se pudo demostrar, Schlesinger tuvo que dimitir y el prestigio de la ARD quedó en entredicho.

Italia: la Rai

La contraparte de la BBC y RTVE en Italia es la Rai. Su modelo de financiación se basa también principalmente en el canon televisivo, que deben pagar todos los residentes en Italia que poseen un televisor. Actualmente, se suele incluir en la factura eléctrica. Además, también cuenta con ingresos publicitarios.

El presidente de la Rai es elegido por el Consejo de Administración. No obstante, su designación está fuertemente influida por el Gobierno y el Parlamento. Los miembros del consejo son elegidos entre la Cámara de los Diputados y el Ministerio de Economía. Además, el Gobierno debe validar el nombramiento.

Un helicóptero cerca de la sede de la radiotelevisión estatal italiana Rai, en Roma. Guglielmo Mangiapane Reuters

De ahí que, a pesar de que hay miembros que son elegidos por partidos diferentes al del Gobierno, este tiene una presencia bastante notoria. Por ello, se ha acusado de que la cadena pública tenga una mirada progubernamental a favor de la primera ministra, Giorgia Meloni.

Entre los ejemplos recientes está el Caso Scurati. La Rai censuró un monólogo del escritor Antonio Scurati, crítico con el partido de Meloni. En mayo de 2024, hubo una huelga de periodistas del ente público italiano, señalando un “control asfixiante” por parte del Ejecutivo.

Sindicatos como Usigrai o la Federación Nacional de Prensa Italiana (FNSI) llegaron a decir que no vivieron tales presiones desde la época de Berlusconi.