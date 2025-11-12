Paramount Skydance se enfrenta a nuevos recortes y enfría las posibilidades de comprar Warner Bros

Semana complicada para Paramount Skydance. El gigante de Hollywood ha anunciado que suprimirá 1.600 empleos adicionales, tras el millar que comenzó a inicios del mes de noviembre. Además, el CEO del grupo, David Ellison, ha rebajado las opciones de adquirir Warner Bros.

El recorte de empleados entra dentro del marco de revisión estratégica de activos, entre las que están la desinversión en cadenas de Sudamérica, como la argentina Telefe o la chilena Chilevisión.

La compañía audiovisual ha tenido pérdidas en el tercer trimestre, afectada por la bajada de ingresos por publicidad, que cayeron un 3% en este período, hasta aproximadamente 6.100 millones de dólares. La publicidad en televisión disminuyó un 12%, mientras que los derechos de distribución televisiva cayeron un 7%.

El CEO de la compañía, David Ellison, realizó una conferencia de prensa con analistas de Wall Street para hablar de los ingresos de Paramount Global. Se trata de los primeros resultados de la firma tras su fusión con Skydance el pasado agosto.

Fue en esta presentación donde Ellison rebajó las opciones de compra y fusión con Warner Bros. “No hay ningún activo necesario para nosotros. Vemos el panorama como ‘comprar contra construir’”, explicaba el CEO de Paramount en la conferencia.

“Tenemos la habilidad de construir para llegar a donde queremos estar”, expresaba Ellison sobre el interés de Paramount en Warner, señalando que este objetivo se puede alcanzar sin otra fusión.

“Consideremos que podemos lograr nuestras metas en streaming y que podemos llegar a ser eficientes como empresa. También podemos crear valor y flujo económico a largo plazo a través de crear y construir”, expresaba.

Imagen de un tanque de agua del estudio de Paramount Global en Los Ángeles, California. Mario Anzuoni Reuters

De esta manera, parece que Paramount ha dejado de estar interesada en vivir una fusión con Warner Bros, la cual hubiera sido su segunda en menos de un año tras unirse con Skydance.

Según varias filtraciones, Ellison realizó hasta dos ofertas de compra a Warner Bros Discovery (WBD). Sin embargo, la compañía dirigida por David Zaslav rechazó ambas propuestas.

Paramount no es la única compañía interesada en adquirir Warner Bros. Entre las postulantes está Netflix, aunque la plataforma sólo busca adquirir todo lo relacionado con el negocio en streaming del estudio cinematográfico, así como ciertas franquicias como Harry Potter, Juego de tronos o los superhéroes de DC Comics.

Tanto Paramount como Warner Bros están en procesos de reestructuración. En el caso de WBD, está en proceso de dividirse en dos compañías, quedando por un lado sus estudios y plataformas de cine y televisión y, por el otro, su área más informativa y varios canales como la CNN.

Por otro lado, Paramount Skydance está en pleno proceso de recortes, como las ventas de activos en Argentina y Chile. “Estas desinversiones, consideradas no esenciales para nuestro crecimiento futuro, optimizarán las operaciones”, expresaba Ellison en una carta a los accionistas.

Vista de un anuncio de Paramount en Cannes (Francia). Sébastien Nogier EFE

El gigante cinematográfico ha elevado su objetivo de eficiencia desde los 2.000 millones de dólares a los 3.000 millones. De estas cifras, Paramount Skydance calcula que 1.400 millones en ahorros operativos se habrán ejecutado a finales de 2025.

Esto deja más de 1.000 millones de dólares adicionales en acciones operativas previstas para 2026. “Esperamos completar nuestro programa de transformación para finales de 2027”, apuntaba Ellison en el mismo comunicado.

A pesar de los recortes, las pérdidas y el enfriamiento en comprar Warner Bros, las acciones de Paramount Skydance subieron un 8% en bolsa, gracias al voto de confianza de los inversores a la estrategia de Ellison a medio y largo plazo.

En medio de los recortes, Ellison también anunció planes de inversión de 1.500 millones de dólares en sus divisiones de streaming y cine, con una previsión de ingresos de 30.000 millones de dólares para 2026.