Vocento relanza Six, su revista de información digital sobre el colectivo LGTBI que contará con dos ediciones impresas

Vocento se convierte en el primer gran grupo mediático español en apostar por un vertical dedicado al colectivo LGTBI, sumando Six a otras cabeceras como XL Semanal o Mujer Hoy.

La revista, dirigida por Manolo Castillo, se integra en la estrategia de diversificación de ingresos y fortalecimiento de verticales digitales de Vocento.

Six contará con dos ediciones impresas anuales, consolidando su presencia y prestigio como publicación de referencia para la comunidad LGTBI en España.

Vocento expande a nivel nacional su revista digital Six, especializada en información sobre el colectivo LGTBI, que nació en Málaga de la mano del diario SUR.

Vocento sigue con su plan de profundizar en su estrategia de diversificación de ingresos. El grupo de comunicación ha decidido expandir a toda España su revista digital Six, especializada en información sobre el colectivo LGTBI, tal y como ha podido saber EL ESPAÑOL.

Six, lanzada por el diario SUR para Málaga, es la primera publicación de temática LGTBI editada por un gran grupo de información generalista en España.

En su búsqueda por fortalecer su negocio digital, más del 30% de los ingresos publicitarios del grupo han provenido de este ámbito en los últimos años, Vocento se atreve ahora a convertir la revista de autonómica a nacional.

La intención es dotarle también de un prestigio extra, dado que contará con dos ediciones impresas anuales. La primera se publicará a inicios de diciembre.

Su director actual es Manolo Castillo, quien es también el director del diario SUR. Mientras que Iván Gelitber ocupa el cargo de responsable de contenidos, coordinador de la revista y redactor jefe.

A pesar del parón que tuvo durante la pandemia del COVID-19, se ha convertido un referente informativo a nivel regional para la comunidad LGTBI. Su buena recepción por parte del público local y autonómico andaluz le ha hecho estar presente en diferentes eventos, como el Pride de Torremolinos.

La expansión de Six, con la que Vocento quiere convertirse en uno de los grupos de comunicación referentes para el colectivo LGTBI, sigue también la estrategia del grupo en impulsar sus verticales.

Imagen de la publicación de un ejemplar de la revista Six en verano de 2024. Cedida Vocento

Bajo su actual Plan Estratégico 2025-2029, el grupo está priorizando el desarrollo de sus revistas digitales temáticas, así como también áreas no estrictamente periodísticas, buscando que estas líneas lleguen cerca del 40 % de su EBITDA antes de su estructura actual para 2029. Actualmente, representa un 30%.

Six se une así a otras revistas importantes para el grupo como XL Semanal o Mujer Hoy. Su expansión coincide también con el fortalecimiento que ha realizado Vocento con su área de gastronomía.

Su vertical se ha convertido en uno de los más dinámicos del grupo de comunicación. Vocento se ha erigido como uno de los principales agentes gastronómicos en España, por la organización de grandes congresos internacionales.

Entre ellos, están Madrid Fusion y San Sebastián Gastronomika, además de Madrid Culinary Campus y más foros especializados.

De la misma manera, Vocento ha potenciado su área de clasificados, con marcas como Autocausion e Infoempleo, fortaleciéndose en el mercado de leads y captación para sectores como el motor o el empleo.

En el caso de Six, su temática LGTBI supone un camino novedoso para Vocento. El grupo se convierte en el primero en apostar por un vertical para este colectivo.

Los actuales referentes, como Shangay, Togayther y EGF and the City son medios autónomos, sin tener a un gran grupo detrás. Dada su ambición informativa, Six buscará ocupar la plaza que tuvo en su momento la revista Zero, editada entre 1998 y 2009.