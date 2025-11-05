La relación de RTVE con La Osa: cómo la productora se ha convertido en una de las principales aliadas de la cadena

La productora busca diversificar sus colaboraciones en el futuro, aunque actualmente refuerza su posición como socio estratégico de RTVE en la programación diaria.

La Osa mantiene una relación casi exclusiva con RTVE, a diferencia de otras productoras como Mediapro o Bambú, que trabajan para múltiples cadenas y plataformas.

A pesar del fracaso inicial de 'La familia de la tele', RTVE ha seguido confiando en La Osa, que ha lanzado con éxito programas como 'Directo al grano' y ha participado como productora ejecutiva en 'Malas lenguas'.

La Osa, productora surgida de la evolución de Fabricantes Studio, se ha consolidado como una de las principales aliadas de RTVE tras el desembarco de José Pablo López en la cadena.

Desde el desembarco de José Pablo López a RTVE, primero como director de Contenidos Generales y luego como presidente de la Corporación, la cadena pública está viviendo una serie de cambios en su programación en la que las productoras externas han tomado un mayor protagonismo.

Los pilares de la producción diaria de RTVE tienen detrás a La Cometa TV, Mediapro (a través de varias firmas), Bambú, Catorce Comunicación y Encofrados Encofrasa. Entre ellas, también está La Osa.

La Osa es la productora más joven que se ha convertido en una de las aliadas principales de la Corporación pública y su amplia presencia se debe principalmente a sus producciones para el ente.

Nacida el 25 de febrero de este 2025, la productora es la evolución del anterior proyecto de Óscar Cornejo y Adrián Madrid, Fabricantes Studio, compañía con la que levantaron el extinto Ni que fuéramos Shhh. Son también creadores de Canal Quickie, que sigue en emisión por YouTube.

En su página web, la propia empresa señala que tiene “el propósito de crecer como productora independiente, libre de ataduras, y con la mirada puesta en el futuro del entretenimiento”.

Si bien, se considera que su carta de presentación con RTVE fue la polémica La familia de la tele, dado que se anunció para La 1 a finales de marzo. Realmente, el primer proyecto que tuvo en emisión fue Malas lenguas.

Mesa de debate de 'Malas lenguas'. RTVE

Su andadura comenzó antes y en la que La Osa participa en la producción ejecutiva, al ser un formato producido por Big Bang Media, propiedad de Mediapro. Además, está El Terrat en la producción ejecutiva, firma que también es de Mediapro.

El fracaso de La familia de la tele ha estado ampliamente documentado en el mes que estuvo en emisión. Aunque este tipo de formato no encajó en la cadena pública, eso no se ha traducido en una pérdida de confianza con la productora.

Es más, La Osa aguantó el envite del fiasco del fallido magacín. Antes de la cancelación del formato, TVE le encargó hacerse cargo del formato que hizo de parche en la programación vespertina de La 1: El club de La Promesa.

Un formato que analizaba los episodios y la época en la que se ambienta la aplaudida serie diaria de Bambú. Lo que era una solución temporal sirvió a La Osa para tener un proyecto en activo durante la temporada estival, en la que sus formatos para Ten TV y Canal Quickie no estaban en activo.

Aunque los datos de El club de La Promesa no fueron excesivamente notables, tuvo una media del 7,5% de share y apenas 509.000 espectadores. Estos fueron suficientes para que la TVE de José Pablo López volviese a confiar en la productora para reforzar sus tardes, esas que se quedaron después del fracaso de La familia de la tele.

La Osa estrenaba el 15 de septiembre Directo al grano. La productora se alejaba así del corazón para ofrecer su rostro más político, en un proyecto en el que los fundadores de la compañía aparecen como productores ejecutivos.

Al contrario que La familia de la tele, el magacín presentado por Marta Flich y Gonzalo Miró sí que ha tenido una buena respuesta por parte del público. En su mes de debut, tuvo una media del 10,6% de cuota y 870.000 televidentes. En octubre, el formato ha firmado un 11% de share y 872.000 seguidores, mejorando así sus datos.

Mesa de tertulia del programa 'Directo al grano'. RTVE

El éxito de Directo al grano, sumado al de Malas lenguas en calidad de productora ejecutiva, ha colocado a La Osa en una posición privilegiada en la programación de RTVE. Una postura excepcional, dado que no produce apenas contenido fuera de la Corporación pública.

Y es casi en exclusiva, porque La Osa mantiene su canal en YouTube, Quickie, y estrenó también en septiembre otro formato para Ten TV, No somos nadie, sucesor de sus otros productos de corazón, Ni que fuéramos Shhh y Tentáculos. Desde su concepción, ha conjugado sus formatos entre RTVE y el canal fundado por el Grupo Secuoya.

Cabe destacar que hay cierto vínculo entre La Osa y RTVE más allá de los programas. El actual director de la Corporación, Sergio Calderón, era Director de Contenidos, Comunicación Marketing e Innovación de Fabricantes Studio hasta el mismo mes de su fichaje por la cadena pública.

Esto la convierte en una excepción dentro de las productoras afines a la actual presidencia de RTVE. Por ejemplo, Mediapro está detrás de Malas lenguas y forma parte de las productoras de La Revuelta, sin contar formatos para el prime time como Futuro imperfecto con Buenafuente.

Imagen corporativa de LA OSA.

Pero Mediapro es un gigante audiovisual, que también trabaja con otras compañías como Atresmedia, donde produce El Intermedio y Zapeando. En ficción, está detrás de producciones para Prime Video, Netflix, HBO Max o Disney+. Con Mediaset también trabaja, actualmente, en la producción de la película de Aída.

En el caso de La Cometa TV, se trata también de una productora de confianza de José Pablo López. Estuvo a cargo de Juntos, de Telemadrid, en la época en la que éste era presidente del ente madrileño.

Pero la compañía no sólo produce Mañaneros 360, sino que está detrás de varios programas de la FORTA como Valencians al món, de À Punt, o Vascos por el mundo, de EITB.

De la misma manera, Bambú produce series para otras plataformas y cadenas como Netflix o Mediaset, donde debutó este año con La Favorita 1922. Catorce Comunicación, que está detrás de Aquí la tierra, también trabaja con la FORTA, como La tarde de Telemadrid.

La Osa es el único caso excepcional cuyas producciones están más ligadas a RTVE, con la salvedad de No somos nadie para Ten TV. Una situación que la propia productora busca que sea temporal.

"Como productora independiente, estamos abiertos a trabajar con cualquier cadena o plataforma", declaran desde la compañía a EL ESPAÑOL. De momento, se sigue fortaleciendo como una de las principales aliadas de RTVE.