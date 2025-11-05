Arturo Criado, subdirector de EL ESPAÑOL-Invertia, premio IEE al mejor periodista económico joven

Las claves nuevo Generado con IA Arturo Criado, subdirector de EL ESPAÑOL-Invertia, ha recibido el Premio Instituto de Estudios Económicos (IEE) al mejor periodista económico joven. El jurado del premio ha destacado la labor informativa y la versatilidad de Criado en medios digitales, escritos y audiovisuales. En la III edición de los Premios IEE, también han sido reconocidos Enrico Letta, Raquel Pascual y la Fundación Rafael del Pino por su trayectoria en el ámbito económico y periodístico. El jurado estuvo compuesto por destacados representantes del sector empresarial y económico, como Íñigo Fernández de Mesa, Fátima Báñez y Antonio Garamendi, entre otros.

Arturo Criado, subdirector de EL ESPAÑOL-Invertia, ha sido galardonado con el Premio Instituto de Estudios Económicos (IEE) al mejor periodista económico joven.

El jurado, compuesto por destacadas figuras del ámbito económico y empresarial, reconoce así su labor informativa y su versatilidad al haber trabajado en medios digitales, escritos y audiovisuales.

El subdirector de EL ESPAÑOL-Invertia, se incorporó a este diario en el año 2017 como jefe de sección de empresas. Ha trabajado en Merca2, la revista Capital, RNE, Gestiona Radio y la Agencia EFE.

Los Premios del IEE, que este año celebran su III edición, reconocen la trayectoria de los profesionales más destacados en la economía y el periodismo económico en España.

El IEE ha reconocido también la trayectoria prefesional en el ámbito económico de Enrico Letta, decano de la IE School of Politics, Economics and Global Affairs en IE University. Fue también primer ministro de Italia entre 2013 y 2014, desempeñando un papel fundamental en la configuración de la política europea moderna.

Por otro lado, el galardón al mejor periodista económico se ha concedido a Raquel Pascual, de El País, y el premio especial del IEE a la persona o institución de ámbito económico, honorífico y sin dotación económica, ha sido otorgado a la Fundación Rafael del Pino, actualmente presidida por María del Pino y Calvo-Sotelo.

El jurado

El jurado está compuesto por Íñigo Fernández de Mesa, vicepresidente de CEOE y presidente del IEE; Fátima Báñez, presidenta de la Fundación CEOE; Alejandra Kindelán, presidenta de la AEB; Mirenchu del Valle, presidenta de Unespa; Begoña García-Rozado, directora global de Fiscalidad de Iberdrola; Marina Serrano, presidenta de Aelec, y María Ruiz-Manahan, CEO de BNP Paribas Personal Finance España, entre otros.

Los secretarios del jurado han sido el director general del IEE, Gregorio Izquierdo, y la directora de Comunicación, Relaciones Institucionales y Sostenibilidad de CEOE, Carmen Alsina. También Antonio Garamendi, presidente de CEOE, ha formado parte del jurado como presidente de honor.