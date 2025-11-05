Amazon firma un acuerdo con televisiones privadas francesas para implementar tecnologías avanzadas en sus plataformas

El proyecto piloto utilizará Amazon Publisher Cloud, con el objetivo de expandir esta solución tecnológica al resto de Europa si resulta exitosa.

Amazon continúa expandiendo su presencia en el ecosistema publicitario francés. El gigante del e-commerce se ha asociado con las dos cadenas de televisión privadas más importantes del país galo, M6 y TF1, para lanzar tecnologías avanzadas en sus plataformas en streaming.

Desde el 12 de noviembre, las agencias de publicidad de los dos grupos de comunicación tendrán acceso a la información que procede de Amazon para poder cotejar métricas de visualización de sus plataformas, M6+ y TF1+.

Lo harán a través de Amazon Publisher Cloud, que será la primera versión europea de su solución de colaboración publicitaria. En esa fase piloto, TF1 PUB y M6 Unlimited, las agencias de marketing de ambos grupos, serán los primeros en probar esta propuesta.

El objetivo es obtener datos relevantes sobre compras, navegación o reproducción de vídeos bajo demanda dentro de las plataformas, para así lograr una emisión publicitaria más individualizada.

M6 y TF1 llevan ya tiempo buscando la manera de hacer frente a Netflix en lo referente a suscripciones en streaming en Francia. Ambos grupos buscan ir más allá de las clásicas interrupciones publicitarias.

La intención es introducir anuncios interactivos durante las pausas o que la publicidad esté relacionada con el contenido que el usuario está viendo en ese momento. Se busca así no sólo maximizar el impacto de la publicidad, sino hacerla más personalizada conforme a los gustos del consumidor.

“Este lanzamiento supone un hito importante para Amazon Ads y nos llena de orgullo que vaya a ser primero en Francia”, ha declarado Adrien Masson, director general de Amazon Ads France, en un comunicado.

Sede de la cadena M6 en Neuilly-sur-Seine (Isla de Francia). Sarah Meyssonnier Reuters

“El pago por clic (APC) genera valor para todos los agentes del sector publicitario: las cadenas de televisión, que monetizan su contenido de manera más eficaz, y los anunciantes, que activan campañas de mayor rendimiento dirigidas a audiencias más concretas”, continuaba.

“Nuestra prioridad no es principalmente financiera en Europa”, ha agregado. “Queremos demostrar que la colaboración entre ecosistemas puede producir campañas más eficaces, más respetuosas con la privacidad y más relevantes para el público”, ha señalado.

“Esta colaboración refuerza la trayectoria que presentamos en nuestros últimos Upfronts”, ha afirmado François-Xavier Pierrel, director de Datos y Tecnología Publicitaria del Grupo TF1.

“Amazon es un socio importante para M6+ y este proyecto se alinea con nuestra estrategia de datos”, ha explicado Tristan Lemoine, subdirector general a cargo de Transformación Digital, Marketing y Estrategias de M6 Unlimited.

Este experimento tiene el objetivo de llevar la tecnología de Amazon Publisher Cloud al resto de Europa. Si la prueba resulta exitosa, el gigante tecnológico tiene la idea de extender esta solución para el resto del continente