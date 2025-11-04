Zeta Studios tiende puentes con Hollywood: la productora de ‘Élite’ impulsa nuevas alianzas internacionales desde Madrid

Zeta Studios reafirma su compromiso de ser un puente entre Estados Unidos y Europa, destacando éxitos internacionales como 'Élite' y 'Olympo' y su crecimiento como productora con alcance global.

Zeta Studios, la productora audiovisual detrás de series como Élite, Cuando nadie nos ve u Olympo, ha celebrado recientemente su primera Cumbre Creativa. Un evento con el que ha contado con la presencia de varios productores de Hollywood y con el que se ha buscado tender puentes con la industria norteamericana.

Un encuentro organizado por Jon Kanak, representante de Zeta Studios en Estados Unidos y que contó con la presencia de Mark Vahradian, productor de la saga Transformers y de películas como Salt, Marea negra o El piloto.

También estuvieron presentes Andrew Lazar, productor de películas como Confesiones de una mente peligrosa, El francotirador o Nyad; así como Craig Flores, productor de Infierno bajo el agua y productor ejecutivo de la saga 300, y Ben Everard, productor de El día del Sí y Familia revuelta.

El objetivo de esta Cumbre Creativa era la de posicionar a la industria cinematográfica y audiovisual española como uno de los centros de producción más atractivos de Europa, mostrando el auge del mercado de contenidos en español y cómo España está preparada para ser el plató de rodaje de producciones de todo el mundo.

El encuentro ha pasado por los lugares más importantes de la industria audiovisual española. El grupo tuvo reuniones con diferentes instituciones en Madrid y ha visitado parte de los principales centros de rodaje y producción del país como las instalaciones de la Ciudad de la Luz en Alicante y los paisajes y zonas de las Islas Canarias.

Se ha podido conocer de primera mano la infraestructura técnica y los incentivos fiscales que están impulsando el crecimiento del sector cinematográfico y audiovisual en España.

“Zeta es la prueba de que España tiene un potente hub de producción creando contenidos que compiten a nivel internacional”, ha declarado el productor Mark Vahradian tras finalizar el viaje.

Foto del encuentro de la primera Cumbre Creativa de Zeta Studios con productores de Hollywood. Zeta Studios

“Con un sólido liderazgo, la productora aprovecha la diversidad de las localizaciones e incentivos fiscales de España para implementar un slate que está en constante expansión. Este enfoque consolida a Zeta como una productora con alcance global”, ha continuado.

Kanak, como representante de Zeta Studios en Estados Unidos y encargado de organizar el encuentro, ha destacado el potencial de fomentar estos “puentes transoceánicos”.

“Esta cumbre busca canalizar ese impulso en asociaciones con los principales productores en Estados Unidos y mostrar cómo los equipos, las instalaciones y los incentivos de España lo convierten en uno de los centros de producción más atractivos del mundo”, ha señalado en un comunicado.

Antonio Asensio, CEO de Zeta Studios, ha subrayado la ambición de su compañía fomentando este tipo de encuentros. “Reafirmamos nuestro compromiso de consolidar a Zeta Studios como un puente natural entre Estados Unidos y Europa.”, ha reivindicado.

Imagen del inicio de rodaje de la serie 'Gracias, equipo', serie para Netflix. Zeta Studios

“España ofrece talento creativo excepcional, localizaciones únicas e incentivos competitivos que nos colocan en una posición privilegiada”, ha remarcado. “Podemos competir a escala global. Ahora nos asociamos con Hollywood, situándonos como uno de los principales actores de producción internacional”, ha defendido.

Entre los éxitos de Zeta Studios está Élite. La serie juvenil tiene el récord de ser la ficción española con mayor número de temporadas en Netflix, un total de ocho.

Su otra apuesta para la plataforma, Olympo, logró convertirse también en un éxito internacional, al conseguir estar entre las 10 series más vistas de Netflix en 46 países. En su primera semana, reunió más de 20 millones de horas vistas.

Entre sus éxitos de taquilla, están las cintas Tres metros sobre el cielo y Tengo ganas de ti; además de películas aplaudidas por la crítica como El hombre de las mil caras o Te estoy amando locamente.