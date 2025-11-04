Google exige negociar y rechaza la petición de Disney para emitir ABC en YouTube TV por las elecciones estatales en EEUU

Disney acusa a Google de usar su posición dominante para eliminar competencia, mientras que Google señala que los suscriptores aún pueden acceder a información electoral a través de otros canales disponibles en YouTube TV y en la plataforma principal de YouTube.

Google propone restaurar temporalmente ABC y ESPN mientras continúan las negociaciones, pero argumenta que la solicitud de Disney podría generar confusión entre los clientes.

El conflicto entre ambas compañías se inició tras la retirada de todos los canales de Disney, incluidos ABC, ESPN y Disney Channel, de la plataforma de Google por desacuerdos sobre tarifas.

Google ha rechazado la petición de Disney de restablecer temporalmente el canal ABC en YouTube TV para la cobertura de las elecciones estatales y locales en Estados Unidos.

La guerra entre Disney y Google continúa. Tras el apagón de los canales de la Casa del Ratón en YouTube TV, ahora el gigante tecnológico rechaza una petición del conglomerado de medios.

El estudio había pedido restablecer temporalmente la emisión de ABC, con motivo de la noche electoral que se vive este martes, 4 de noviembre, en diferentes partes de Estados Unidos. Entre ellas, las elecciones a la alcaldía de Nueva York.

Este pasado lunes 3 de noviembre, Disney solicitó a Google que permitiese a los clientes de YouTube TV volver a acceder a ABC por la cobertura electoral. La tecnológica le respondió que no y le emplazó a seguir negociando un acuerdo.

“A pesar del estancamiento del acuerdo que llevó al apagón actual, hemos pedido a YouTube TV que restablezca ABC para el día de las elecciones [estatales y locales en Estados Unidos] para que los suscriptores tengan acceso a la información en la que confían”, declaró un portavoz de Disney en un comunicado.

“Consideramos que tenemos que anteponer el interés del público y esperamos que YouTube TV dé este pequeño paso por sus clientes, mientras continuamos trabajando para conseguir un acuerdo justo”, proseguía.

El conflicto entre ambas compañías comenzó este pasado 31 de octubre, cuando todos los canales pertenecientes a Disney fueron retirados del servicio de suscripción de YouTube, tanto ABC como ESPN y otros diales como Disney Channel, Nat Geo o FX.

El enfrentamiento fue especialmente beligerante, con Disney acusando a Google de estar “utilizando su dominio en el mercado para eliminar a la competencia y socavar los términos estándar de la industria”.

Imagen de YouTube TV delante de una pantalla. Dado Ruvic Reuters

Google ha exigido seguir negociando y ha propuesto que vuelvan a emitirse dos de los canales más solicitados de Disney, ABC y ESPN, mientras las negociaciones continúan. “Son las cadenas que la gente quiere”, ha señalado la tecnológica.

Las negociaciones están paralizadas. Google ha señalado que Disney ha exigido “precios desorbitados” para sus tarifas. Por el lado contrario, el conglomerado de medios y entretenimiento se defiende acusando a la tecnológica de “negarse a pagar un precio justo” por los derechos.

Por otro lado, YouTube ha filtrado a los medios el correo electrónico con el que había respondido a la solicitud de “la dirección de Disney”.

“Estamos de acuerdo en que la prioridad correcta es dar a los clientes lo que quieren. Como saben por las numerosas disputas de contenidos en las que han participado, los consumidores no quieren que las empresas se peleen ni quiten contenidos”, escribía.

“Pero, lamentablemente, su propuesta sólo nos permitiría traer de nuevo las emisiones de ABC por un día y eso causaría confusión entre los clientes. Sería ver ABC por unas horas para perder la conexión poco después”, proseguía.

Sede de la cadena de televisión ABC en Burbank, California. Mario Anzuoni Reuters

“Hay muchas otras opciones para los clientes: la información sobre las noticias de las elecciones [estatales y locales en Estados Unidos] está ampliamente disponible en otras cadenas y canales de noticias en YouTube TV, así como en el servicio principal de YouTube de manera gratuita”, recordaba.

“De hecho, en los dos últimos días de elecciones estadounidenses, la gran mayoría de los suscriptores de YouTube TV optaron por no sintonizar ABC”, detallaba.

“Para conseguir lo mejor para nuestros clientes, proponemos restaurar de inmediato los canales de Disney más vistos: ABC y ESPN. Es una propuesta temporal, porque seguiríamos negociando para emitir el resto”, escribió la plataforma de Google en el correo electrónico.

Además de ABC y el canal deportivo ESPN, ABC cuenta con varios canales a nivel estatal y local. Entre los derivados de ESPN, están ESPN2, ESPNU y ESPNews. Otras cadenas son Freeform, FX, FXX, FXM, Disney Channel, Disney Junior, Disney XD, SEC Network, Nat Geo, Nat Geo Wild, ABC News Live, ACC Network, Localish y las cadenas en español ESPN Deportes, Baby TV Español y Nat Geo Mundo.