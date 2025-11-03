Netflix valora comprar la plataforma HBO Max y todo el apartado en 'streaming' de Warner Bros Discovery

La oferta de Netflix excluye la compra de canales de televisión por cable y estudios de cine para la gran pantalla.

Netflix ha contratado a Moelis & Co para asesorar en la posible compra, mientras otras compañías como Amazon y Comcast también muestran interés.

Netflix ha entrado en la puja por hacerse con el control de Warner Bros Discovery. La plataforma está valorando adquirir tanto HBO Max como todo lo relacionado con el contenido en streaming del estudio cinematográfico.

La compañía liderada por Ted Sarandos y Greg Peters ha contratado los servicios de Moelis & Co, el mismo banco de inversión que asesoró a Skydance Media para fusionarse con Paramount Global.

Según informa Reuters, Netflix prepara una oferta para Warner Bros, aunque sólo enfocado en comprar todo lo relacionado con ficción y streaming, incluyendo franquicias como Harry Potter, los superhéroes de DC Comics y otras marcas como Juego de tronos, The Last of Us o True Blood.

El prolífico estudio de Warner Bros es productor de parte de los éxitos de Netflix, como You, Una nueva jugada o La asistenta. Al cierre del segundo trimestre de este año, HBO Max cuenta con 125,7 millones de suscriptores aproximadamente en todo el mundo.

Una cifra nada desdeñable que se uniría a los más de 300 millones de suscriptores que tiene Netflix en todo el mundo, con 81 millones de ellos sólo en Estados Unidos. Se consolidaría la primera posición de la plataforma de Sarandos como la que mayor número de suscriptores tiene en el mundo.

La oferta es sólo por la compra para contenido para visionar en video-on-demand. Sarandos ha recalcado en numerosas ocasiones que Netflix no está "interesada en ser propietaria de canales tradicionales". De la misma manera, el CEO tiene la firme convicción de que "el cine en salas no va a regresar jamás".

Con lo cual, la compañía no se haría con las cadenas de televisión por cable de Warner Bros Discovery, como CNN, TNT, Food Network o Animal Planet. De la misma manera, quedarían dudas sobre los estudios cinematográficos y las productoras que producen largometrajes para la gran pantalla.

Imagen del logo de Warner Bros Discovery. Alyssa Pointer Reuters

Con lo cual, cualquier tipo de propuesta de adquisición sólo se centrará en el negocio en streaming. La última semana de octubre, Sarandos dijo a los inversores que Netflix prefiere más “construir que comprar”, aunque dejaba la puerta abierta a adquisiciones.

Netflix se une así a los potenciales compradores de Warner Bros, aunque de manera parcial. El estudio ya ha recibido hasta tres ofertas de Paramount Skydance para adquirir la totalidad de la empresa, propuestas que ha rechazado.

Otro estudio que valora comprar activos de Warner es Comcast. El presidente del gigante audiovisual, Mike Cavanagh, está evaluando realizar ciertas adquisiciones a modo de complementos. La otra compañía en streaming interesada es Amazon. Apple, por otro lado, sigue estudiando realizar una oferta.