Prisa Media nombra al ex de Marca, José Félix Díaz, nuevo director del diario 'AS'

Prisa Media ha nombrado al ex de Marca, José Félix Díaz, nuevo director del diario AS, según ha informado este viernes.

Díaz cuenta con más de 35 años de experiencia en el periodismo deportivo. Inició su carrera en Marca, donde permaneció 19 años y ejerció, entre otros puestos, como jefe de sección de Deportes y de Fútbol.

De 2009 a 2014 fue redactor jefe de Deportes en El Confidencial hasta que volvió a Marca. Ha sido también colaborador de diferentes medios y programas deportivos, como El Chiringuito, Movistar o TVE.

Ante el nuevo nombramiento, el director general de deportes de Prisa Media, Araujo, ha señalado que "coincidimos en una anterior etapa profesional y valoro su experiencia en diferentes formatos -prensa, televisión y radio- y su capacidad de liderazgo".

Y ha añadido que "necesitamos impulsar la transformación multimedia que nos demanda el mercado, acercarnos a las nuevas audiencias y ofrecer, tanto en España como en América, una experiencia informativa y de entretenimiento a la altura de la marca. La enorme ventaja es que el diario AS tiene la marca y el equipo que nos van a permitir liderar el sector"

Vicente Jiménez

El grupo ha detallado que "el hasta ahora director del AS, Vicente Jiménez, emprende un nuevo reto profesional fuera del grupo".

Por su parte, la vicepresidenta de Prisa y consejera delegada de Prisa Media, Pilar Gil, ha destacado que "Vicente ha sido un ejemplo de profesionalidad y talento todos estos años y su contribución a lo que ahora somos en El País, la Ser y el diario AS es extraordinaria".

Jiménez se incorporó a Prisa en 1990. Dirigió El País de las Tentaciones y fue redactor jefe y subdirector antes de ser nombrado director adjunto. Tras una etapa como corresponsal en Nueva York, volvió a España como director general de la Cadena Ser y Prisa Radio, para después ser director general de las emisoras latinoamericanas de PRISA Radio y, desde abril de 2019, director del diario AS.