Los medios condenan la agresión al periodista de El Español José Ismael Martínez en la Universidad de Navarra

La agresión ha reavivado el debate sobre la seguridad de los periodistas y la protección de la libertad de información en España.

Medios nacionales condenaron el ataque, replicando las imágenes y expresando solidaridad, mientras que figuras como Iker Jiménez y Ana Rosa Quintana calificaron el hecho de "fascismo".

La agresión fue grabada por testigos, mostrando cómo el periodista recibía golpes y patadas, lo que provocó su traslado al hospital.

Un grupo de abertzales encapuchados agredió brutalmente al periodista de EL ESPAÑOL, José Ismael Martínez, mientras cubría una protesta ilegal en Pamplona.

Los medios de comunicación se hacen eco y condenan la brutal agresión sufrida por José Ismael Martínez, el periodista de EL ESPAÑOL que fue agredido en Pamplona por un grupo de abertzales encapuchados mientras cubría una protesta ilegal en las inmediaciones de la Universidad de Navarra.

Testigos grabaron cómo el periodista recibía golpes y patadas tras ser derribado, hechos que motivaron su traslado al hospital y que generaron un fuerte rechazo social y político.​

Medios nacionales difundieron rápidamente la noticia de la agresión al redactor de EL ESPAÑOL, y las imágenes fueron replicadas por varios de los principales medios de comunicación de este país.

El Mundo, 20 Minutos, Libertad Digital oThe Objectivecubrieron el caso detallando que los agresores eran grupos “abertzales” de ultraizquierda y que el periodista requirió de atención hospitalaria.

El director de El Mundo, Joaquín Manso, ha remarcado que "la violencia política en España contra un periodista es un hecho suficientemente grave y excepcional como para dejarlo pasar desapercibido. Estamos ante una señal de alarma que hay que afrontar de manera expeditiva".

Y ha enviado también "toda la solidaridad de El Mundo" con la redacción de EL ESPAÑOL y nuestro compañero.

Por su parte, el director de El Confidencial es Nacho Cardero, ha mostrado también su rechazo: "El Confidencial condena la agresión al periodista de El Español y se solidariza con su redacción en un momento en el que ejercer el periodismo libre e independiente resulta cada vez más difícil".

Otros medios

En eldiario.es la noticia publicada sobre los disturbios en Pamplona remarca que los "abertzales y grupos de antifascistas" han "agredido a un periodista del diario EL ESPAÑOL".

Desde El País señalan que se adhieren al comunicado de la Federación de Asociaciones de la Prensa (FAPE) en el que "condena" lo ocurrido y hace un llamamiento a "respetar el trabajo" de los profesionales de los medios de comunicación.

Otros diarios como ABC o El Debate han enviado su solidaridad con José Ismael Martínez y preparan ya comentarios editoriales de condena a lo ocurrido.

También programas televisivos como Cuatro dieron espacio a las reacciones, y figuras mediáticas como Iker Jiménez expresaron su consternación.​

En el mismo programa de Horizonte también opinó el periodista Miguel Giménez: "Hijos de mala madre, más pronto que tarde el peso de la ley y quizás algún que otro peso más caerá sobre vosotros. Os valéis de tener al gobierno cogido por los cataplines".

Atresmedia también se solidariza y condena la agresión a José Ismael Martínez, y va a dar extensa cobertura a lo sucedido durante toda la jornada en sus servicios informativos.

Ana Rosa y Carlos Herrera

La periodista Ana Rosa Quintana ha expresado su opinión sobre el hecho esta mañana en su programa en Telecinco: "Es absoluto fascismo", ha sentenciado.

El presentador de Al Rojo Vivo en La Sexta, Antonio Ferreras, ha mostrado su "solidaridad con nuestro compañero". Así, ha subrayado que "lo que se ha vivido ahí ha sido realmente un espanto".

Por su parte, Javier Ruiz en el programa Mañaneros de RTVE ha remarcado que "es intolerable el ataque a la prensa y es condenable porque intentar amordazarle es intentar amordazar la libertad de expresión".

En la radio, Carlos Herrera ha mostrado su solidaridad con el periodista de EL ESPAÑOL en conversación durante la tertulia de su programa, Herrera en Cope, con nuestro compañero Cristian Campos.

El ataque reaviva el debate sobre la seguridad de los periodistas y la tensión política presente en algunos sectores de Navarra, subrayando la importancia de proteger la libertad de información en los espacios públicos y universitarios.