Pedro J. dedica el premio de los corresponsales extranjeros a José Ismael Martínez, reportero agredido en Pamplona

Pedro J. Ramírez ha recogido el Premio Internacional de Periodismo 2025 que la Asociación de Corresponsales de Prensa Extranjera (ACPE) ha otorgado a EL ESPAÑOL. El director ha querido dedicar el galardón a José Ismael Martínez, reportero del diario que ha sido agredido brutalmente en Pamplona.

Los galardones, que la ACPE otorga junto con el Club Internacional de Prensa (CIP), la Asociación de Periodistas y Escritores Árabes en España (APEAE) y la Asociación de Prensa Africana (APA), han querido reconocer la labor de EL ESPAÑOL, que se ha posicionado como "líder de audiencia en la prensa digital generalista en España con una línea editorial descrita como moderada y de calidad".

La corresponsal Armelle Pape Van Dyck entregaba el galardón a Pedro J. Ramírez, quien ha recordado que el diario ha cumplido 10 años en este 2025. "Se trata de un premio colectivo. Es un galardón para el periódico que fundamos hace 10 años y que ha creado 250 puestos de trabajo en esta década, la mayoría de periodistas", ha comenzado en su discurso.

"Siempre digo que una redacción es como una orquesta, en la que hay especialistas que tocan distintos tipos de instrumentos: los columnistas, los reporteros, los analistas, los que antes llamábamos carpinteros y que ahora son editores de Mesa", dedicaba el director antes de referirse a lo sucedido con Martínez en la capital de Navarra.

Varios encapuchados pertenecientes a movimientos abertzales de extrema izquierda han agredido al reportero de EL ESPAÑOL mientras cubría la manifestación convocada por Vito Quiles en el campus de la Universidad de Navarra (UNAV). El periodista fue evacuado en ambulancia, recibiendo atención médica en un hospital.

"Pensaba dedicarle el premio a toda la redacción de EL ESPAÑOL, pero cuando venía de camino acababa de tener una noticia que no sé qué alcance va a tener exactamente", comentaba, antes de señalar el hecho como un acto "repudiable, indignante y grave".

"Me refiero a la agresión que ha sufrido esta misma tarde [del jueves 30 de octubre] en Pamplona un reportero de EL ESPAÑOL. En estos momentos, está hospitalizado y está pasando por una revisión médica", compartía.

Armelle Pape Van Dyck y Pedro J. Ramírez posando con el Premio Internacional de Periodismo 2025 de la ACPE.

"Varios cientos de personas encapuchadas han irrumpido en el campus de la universidad, justo cuando se cumplían 17 años desde que ETA colocó una bomba en el recinto", relataba.

"Entonces, José Ismael estaba haciendo unas fotos y grabando vídeos. La Policía tenía controlado el núcleo de los manifestantes, pero hubo un grupo que se separó y se abalanzó sobre nuestro reportero", proseguía.

"Lo peor que puede vivir un director es que alguien a quien has enviado a cumplir una tarea informativa sea agredido o pague con su vida", expresaba, recordando casos históricos muy graves a los que se enfrentó durante su etapa como director El Mundo, como el asesinato de José Luis López de Calle en 2000 por ETA o el de Julio Fuentes en Afganistán.

"Todo indica que lo de hoy no va a tener mayor trascendencia, porque no han sido heridas de graves consecuencias", compartía aliviado Ramírez antes de realizar una breve lectura política de lo sucedido.

"No deja de ser un sarcasmo. Precisamente la semana pasada, en la sesión de control, la portavoz del Grupo Bildu, de evidente afinidad con los agresores, denunciara no sé cuántos episodios del signo contrario. De encapuchados de extrema derecha. Nadie del Gobierno ni de ningún partido gubernamental le recordó la deuda que tiene su formación con los crímenes de ETA", denunciaba.

Foto de familia de todos los galardones de los Premios Internacionales de Periodismo 2025 de la ACPE, el CIB, la APEAE y la APA en Madrid.

"Este premio se lo dedico personalmente a José Ismael Martínez", señalaba antes de recordar que "la libertad de prensa es la que garantiza el conjunto del resto de libertades".

Más premiados

Entre los demás premiados ha estado David Alandete, Premio al Mejor Corresponsal Español del CIP, quien ha alertado también sobre los peligros a los que se enfrenta el derecho a la información.

Otros galardonados de la ACPE han sido el de Cultura para el Teatro de la Zarzuela, el de Turismo para la Guía Repsol, el de Deporte y Superación para la Selección Paralímpica Española.

El CIP también ha otorgado el Premio a la Trayectoria Profesional para Antonio Pelayo, el Premio Periodismo al Límite Universidad Europea para Sebastián Álvaro, el Premio Mayor Repercusión Internacional a la Asociación de Periodistas Europeos, el Premio Mejor Corresponsal Extranjero en España para Cécile Thibaud y el Premio Periodismo Documental al corto Mortal y rosa, de Sonia Tercero.

La APEAE galardonaba la labor humanitaria de Médicos Sin Fronteras (MSF), mientras que la APA entregaba el premio Africa Positive a la aerolínea Ethiopian Airlines.