La CNMC urge al Gobierno a aprobar una ley de servicios digitales ante la "jungla" tecnológica de Meta y Google

El debate se centra en asegurar la trazabilidad de contenidos y la supervisión de algoritmos para evitar prácticas opacas y promover la diversidad informativa.

La CNMC ha sido nombrada nueva autoridad reguladora de servicios digitales y medios, pero necesita la aprobación del proyecto de ley para ejercer plenamente su función.

Ángel García Castillejo, vicepresidente de la CNMC, destaca la necesidad de adaptar la legislación española a las normativas europeas para regular el sector audiovisual.

La CNMC insta al Gobierno español a aprobar una ley de servicios digitales para frenar las malas prácticas de plataformas como Meta, Google y TikTok.

El vicepresidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Ángel García Castillejo, considera un "imperativo democrático y de compromiso" con el sector audiovisual la aprobación del proyecto de ley sobre servicios digitales con el que luchar contra las "malas prácticas" de "plataformas multinacionales como Meta, Google y TikTok".

El Edificio Telefónica de Madrid ha acogido la conferencia de inauguración de la jornada anual de la Unión de Televisiones Comerciales en Abierto (UTECA). En ella, García Castillejo ha pedido que el Gobierno "aplique la legislación europea" y apruebe el proyecto de ley de Gobernanza democrática en servicios digitales y medios de comunicación.

El vicepresidente de la CNMC señala que dicha aprobación supone "una pieza central para el futuro de la regulación audiovisual en España". "Espero que avance en su tramitación parlamentaria y llegue más pronto que tarde al Boletín Oficial del Estado (BOE)", ha declarado en su discurso.

García Castillejo ha recordado cómo las televisiones en abierto, así como las de pago, sí que están adaptadas a modelos de revisión de sus audiencias, así como también a la valoración de su posición en el mercado y también sobre lo que pueden emitir en horarios en los que hay público infantil.

El ejecutivo ha recordado el juicio de la prensa española contra Meta por presunta competencia desleal, celebrado a inicios de este mes de octubre y que ha quedado visto para sentencia.

"La excelente valoración de la televisión contrasta con la de las redes sociales y plataformas. Año tras año, estas ocupan las últimas posiciones en veracidad, confianza y credibilidad", argumentaba.

"En un contexto de alarma creciente por las malas prácticas de estos gigantes digitales, nos hemos querido centrar en el estado de la publicidad ante la jungla digital. Aunque lo más correcto sería hablar de la Humanidad ante dicha jungla", proseguía.

Ángel García Castillejo durante su discurso en la Jornada UTECA en el Edificio Telefónica de Madrid. Miguel Ángel Pizarro El Español

"Nos enfrentamos a una amenaza global con inquietantes derivas sociales, educativas, sanitarias y económicas. La inacción y la irresponsabilidad de las multinacionales digitales están causando graves daños al conjunto de la sociedad", denunciaba.

"Por acción y omisión, tienen una alta responsabilidad en la proliferación de la desinformación y, por extensión, en el acoso online y la adicción de los menores a las redes sociales", continuaba.

Precisamente, la CNMC ha sido designada como nueva autoridad reguladora de los servicios digitales y los medios de comunicación. Sin embargo, este anuncio quedará como algo meramente cosmético si no se aprueba el mencionado proyecto de ley.

García Castillejo recordaba el artículo 20 del Reglamento Europeo de Libertad de Medios, conocido como EMFA en sus siglas en inglés. En este apartado, se promueve el derecho a personalizar la oferta de medios de comunicación permitiendo a los consumidores modificar la configuración y ajustes predeterminados en sus dispositivos.

Foto de familia de la Jornada UTECA 'La publicidad ante la jungla digital: oportunidades, retos y riesgos'. UTECA

"Hay que evitar que los fabricantes o plataformas determinen unilateralmente el contenido prioritario o las recomendaciones", remarcaba, incidiendo en que "ningún operador o servicio" debe "condicionar el acceso a la información".

"La regulación debe promover mecanismos que aseguren la trazabilidad de los contenidos y la supervisión de los algoritmos evitando prácticas opacas y favoreciendo la diversidad de perspectivas", ha declarado.

"También debe ser flexible y estar abierta a la innovación, promoviendo la colaboración entre todos los actores implicados para construir un ecosistema digital seguro, transparente y diverso, en el que la libertad informativa y la pluralidad sean valores centrales".

Según el vicepresidente del regulador, la CNMC está desarrollando metodologías y herramientas técnicas para "garantizar el cumplimiento de la normativa y la protección efectiva de los derechos de los usuarios".

García Castillejo ha señalado que, de no aprobarse el proyecto de ley que aplica la legislación europea, "la EMFA sería papel mojado". "Careceríamos de las herramientas imprescindibles para poder aplicar de manera efectiva los reglamentos de la UE en nuestro país", ha advertido.