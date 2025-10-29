Paramount Skydance despide a 1.000 empleados y prepara más recortes mientras busca comprar Warner Bros

Estos despidos se producen en medio de las negociaciones de Paramount Skydance para adquirir Warner Bros Discovery, con posibles recortes adicionales si se concreta la compra.

La compañía planea recortar un 10% de su personal a nivel mundial, afectando todas sus divisiones, incluyendo televisión, cine y streaming.

Paramount Skydance ha iniciado el despido de 1.000 empleados, principalmente en Estados Unidos, como parte de una estrategia de reducción de costos tras su reciente fusión.

Paramount Skydance comienza con su gran ola de despidos. Esta semana ha comenzado a suprimir 1.000 puestos de trabajo, principalmente en Estados Unidos. Se trata de una primera ronda de recortes, dado que el estudio prepara más ceses laborales. Todo ello en medio de su intento de compra de Warner Bros Discovery.

Fusionadas Paramount y Skydance el pasado 7 de agosto, con un coste de inversión cercano a los 8.000 millones de dólares. La compañía está realizando un plan agresivo de reducción de costos tras su fusión.

De ahí, que este miércoles 29 de octubre sea cuando se haya comenzado con una primera gran ola de despidos. A lo largo de esta semana, la compañía recortará en 1.000 empleos, la mayoría en Estados Unidos, tal y como ha revelado Variety.

“Estas medidas son necesarias para posicionar a Paramount para el éxito a largo plazo”, ha declarado el CEO del estudio, David Ellison, en un memorándum que ha enviado a los empleados sobre los recortes en la compañía.

“En algunas áreas, estamos abordando las redundancias que han surgido en toda la organización. En otras, estamos eliminando gradualmente puestos que ya no se alinean con nuestras prioridades en constante evolución ni con la nueva estructura diseñada para fortalecer nuestro enfoque en el crecimiento”, señalaba en el escrito.

Los despidos afectan a todas las divisiones de Paramount, incluyendo televisión, cine, streaming y departamentos corporativos. En total, se busca reducir la plantilla en un 10% tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo.

Se trata de un primer paso, dado que los planes de la compañía liderada por David Ellison preparan también el despido de otros 2.000 trabajadores. Aunque la mayor parte de los puestos suprimidos son en el país norteamericano, también sucederá a nivel internacional.

David Ellison, CEO de Paramount Skydance, en una imagen de archivo. Amr Alfiky Reuters

Realmente, el despido de empleados se esperaba antes de la fusión entre Skydance Media y Paramount Global. Era conocido que había un objetivo de recortar más de 2.000 millones de dólares en costes.

Tras la fusión, Jeff Shell, presidente de la nueva compañía, ya avanzó que iba a implementar recortes de costes y despidos tan pronto como fuese posible. Avisó que ocurrirían tras conocerse el informe de resultados del tercer trimestre de 2025, estos están previstos para noviembre.

Esta ola masiva de despidos se produce en medio de la ambición de Ellison de comprar Warner Bros Discovery. El director está realizando un incremento progresivo de ofertas a la compañía sobre el precio de sus acciones, aumentando así la presión de la empresa liderada por David Zaslav.

En el caso de que Paramount termine comprando Warner Bros, diferentes sindicatos, como el de guionistas, han advertido de que esta ola de despidos irá a más, al haber más duplicidades en una misma compañía.