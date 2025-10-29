Malestar en RTVE por los pluses al sueldo de Silvia Intxaurrondo mientras los del resto de la plantilla casi no suben

Los sindicatos destacan que los complementos salariales que recibe Intxaurrondo son discrecionales y están en proceso de regularización para ajustarse a los convenios.

La demanda surge en un contexto de reducción de masa salarial en RTVE, lo que ha intensificado el descontento entre los trabajadores por las diferencias salariales.

La periodista, que previamente ganaba 270.000 euros a través de su empresa, ahora tiene un contrato como personal no fijo con un sueldo de 45.000 euros anuales más pluses.

Silvia Intxaurrondo ha demandado a RTVE por sus nuevas condiciones laborales, lo que ha generado malestar en la plantilla de la cadena pública.

En la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE hubo un tema que se evadió: la demanda de Silvia Intxaurrondo. La periodista ha demandado a la cadena pública por sus nuevas condiciones laborales. Un hecho que ha provocado "malestar en la plantilla", a pesar del silencio oficial.

La referencia a esta demanda ya surgía en una de las primeras preguntas, cuando el diputado de Vox, Manuel Mariscal, le preguntaba por la gestión económica de RTVE. "Intxaurrondo lo ha demostrado la semana pasada, denunciando a la Televisión Española", anunciaba.

"¿Ha hablado usted con Silvia Intxaurrondo? ¿La sigue apoyando?", preguntaba, teniendo como respuesta el extenso discurso político del diputado. De igual forma, cuando la senadora Cristian Díaz, del PP, le preguntaba por "la política de Recursos Humanos", el nombre de la presentadora surgía de nuevo.

"Triplicaba las condiciones económicas de cualquier periodista de la casa. Estaba contratada a través de una productora de la que era dueña junto con su marido. La Inspección de Trabajo declaró irregular su situación por ser falsa autónoma", recordaba la senadora.

"Le han regalado darle de alta como personal no fijo. Ahora tiene el mismo convenio y sueldo que el resto de los trabajadores. Pero esto no le ha gustado y ha demostrado saber muy bien cómo aprovecharse del sistema", declaraba la senadora.

Una vez más, la respuesta de López no estuvo relacionada con reacción alguna a la demanda, centrándose en su política de Recursos Humanos. "Frente al incremento del 2,5% lineal que hemos tenido entre los trabajadores públicos, el incremento de la masa va a ser del 0,9%", expresaba.

Eso significa que, aunque individualmente algunas nóminas hayan subido un 2,5%, el conjunto del gasto en salarios sólo ascenderá un 0,9%. Una cifra que ha despertado malestar en la plantilla y que se ha manifestado de forma más notable tras conocerse la demanda de la presentadora de La hora de La 1.

José Pablo López en su comparecencia en la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades en el Senado. Jesús Hellín Europa Press

“Buena parte de la plantilla está alucinando. Silvia Intxaurrondo ya cobraba casi 270.000 euros a través de Sukun Comunicación. Ahora también tiene un sueldo muy generoso [las informaciones apuntan a 45.000 euros anuales más pluses]”, expresan fuentes sindicales a EL ESPAÑOL.

“Hay mucho enfado”, añaden otras fuentes gremiales. “Es que esta demanda surge en un momento en el que está habiendo una reducción de masa salarial”, explican las fuentes sindicales, que inciden en el incremento de masa salarial al 0,9%.

“Están quitando un montón de complementos a la plantilla. A los trabajadores no les sienta bien que haya gente como Intxaurrondo y otros rostros que están en los telediarios y que están cobrando mucho, mientras al resto se les están reduciendo los pluses”, expresa.

“Era un acuerdo entre trabajadora y empresa y fuera del convenio”, advierten desde otros sindicatos. El contrato actual de Intxaurrondo, que es “personal no fijo”.

“Los complementos no están en los convenios”, advierten desde las uniones de trabajadores. “Son los llamados pluses de programa. Son discrecionales, la televisión da la cantidad que considera a la gente que quiere”, agregan.

Cuestión de salarios

Sin embargo, a pesar de ello, los complementos que Intxaurrondo podría disponer no llegan a la suma de los 269.757 euros que tenía previamente como contratada a través de su empresa.

En ese acuerdo, la comunicadora se embolsaba 182.000 euros por año, más 82.757 euros anuales por su labor conduciendo el magacín matinal de La 1, que actualmente es líder de audiencias en su franja.

Las fuentes sindicales señalan que estos complementos “van a regularizarse”. “Es que no puedes dar la cantidad que quieras de dinero público a quien desees sin objetivarlos o justificarlos”, expresan, señalando que esos pluses “eran un cortijo”.

“Esta regularización va a impedir que se den complementos a placer, estarán fijados según el convenio”, inciden. Eso se traduce en que el contrato actual de Intxaurrondo puede ver cómo los complementos de los 45.000 euros se verán mermados.

Silvia Intxaurrondo en TVE. RTVE

Sobre el motivo que habrá llevado a Intxaurrondo a demandar a RTVE, las fuentes sindicales señalan que, “lo más probable” es que sea “sólo por motivos económicos”. “Judicialmente, no puede conseguir convertirse en personal indefinido”, advierten.

“Si su contrato es de personal no fijo, significa que su plaza tiene una relación de puestos de trabajo publicada. Ella tendría un código, lo que implica que su posición saldría en las próximas oposiciones y saldría a examen”, argumentan. “Tendría que presentarse”, añaden.

“Quiero pensar que se ha asesorado bien y que si ha demandado, es que cree que puede ganar”, añaden desde otro gremio. “Pero, tal y como está planteado, RTVE no sería la que perdiera”, opinan.

Tal y como publicaba El Mundo, una de las alegaciones que ha presentado la conductora contra la Corporación pública es que a las mismas funciones le debería corresponder la misma contrapartida salarial. No obstante, el tipo de contrato está siendo muy diferente y su anterior acuerdo era ilegal.

“Más allá de que lo que haya cobrado, es que no había pagado a la Seguridad Social lo que le correspondía”, agregan.

"Cometió el error de tener un contrato a través de su productora. Debía haber hecho como Pepa Bueno, que tiene un contrato artístico, pero a título personal. Ese tipo de acuerdo tiene mayor flexibilidad salarial, pero también debes pagar muchos más impuestos", reflexionan los sindicatos.

Sobre si su estrategia puede estar relacionada con un intento de quedarse en RTVE aunque haya un cambio de Gobierno, las fuentes sindicales lo descartan. “Tendría que presentarse igualmente a unas oposiciones”, advierten.

“Sólo motivos económicos”

“No puede lograr, judicialmente, ser contratada como trabajadora indefinida. Hubo una unificación de doctrina judicialmente. En casos similares, ahora sólo te contratan como personal no fijo”, comparten.

Por otro lado, la propia Corporación pública no ha querido manifestarse sobre la demanda cuando EL ESPAÑOL ha contactado para preguntar sobre este asunto.

Justo sobre ese mutismo de RTVE en lo referente a la demanda, que será en primavera de 2026 cuando se celebre la vista, los gremios apuntan a una “falta de responsabilidad”. “Habría que preguntarse quién hizo ese contrato fraudulento”, argumentan.

Instalaciones de RTVE en los estudios de Prado del Rey. RTVE

“Quién fue el responsable de que se hiciese, cuando después se ha visto que era ilegal. Lo que pasa es que nadie se hace cargo de estos asuntos, aunque supongan un perjuicio para la cadena y, como se ha visto, también para la Seguridad Social”, agregan.

“Creemos que están siendo prudentes y que no quieren echar más leña al fuego. La dirección de RTVE está contenta con los resultados que Intxaurrondo está obteniendo. Cualquier cosa que se puede decir, puede perjudicar esos datos”, opinan.