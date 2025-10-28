José Pablo López defiende que ‘Mañaneros’ o ‘Malas lenguas’ “no son informativos porque la CNMC lo dejó claro”

El presidente de RTVE aclara que el contrato de la periodista Silvia Intxaurrondo fue modificado por una inspección de trabajo, y no por decisión interna de la corporación.

RTVE planea reducir su presupuesto para 2025 en 43 millones de euros, prometiendo más audiencia incluso sin eventos deportivos como los Juegos Olímpicos.

López asegura que RTVE ha aumentado la producción interna y que actualmente emiten en directo desde las 7:50 hasta las 21:00 horas.

José Pablo López, presidente de RTVE, defiende que programas como 'Mañaneros' y 'Malas lenguas' no son informativos, basándose en una resolución de la CNMC.

José Pablo López ha comparecido en la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades. El presidente de la Corporación ha defendido que magacines como Mañaneros 360 o Malas lenguas son "producciones propias" de la cadena, así como "no son programas informativos".

Así lo ha hecho en su comparecencia periódica en el Senado, donde ha respondido a las preguntas tanto de senadores como de diputados del Congreso. Fue justo un parlamentario de Sumar, Francisco Sierra, quien le preguntó sobre el "compromiso de reducir la producción externa" en RTVE.

"Se están haciendo hasta donde podemos. Estamos teniendo resultados positivos. Hasta hace poco, no eran muchos los formatos que emitían en directo en Prado del Rey, sólo se producían espacios en directo en una parte de las mañanas", ha explicado López.

"Hubo una etapa en la que todo el centro de producción de Prado del Rey, donde trabajan miles de personas, sólo emitía en directo La hora de La 1 y Aquí la tierra. Actualmente, estamos emitiendo en directo desde las 7:50 horas hasta las 21:00 de la noche, con la excepción de los telediarios y las series, estas últimas ya grabadas", proseguía.

El presidente de RTVE se acogía al actual mandato-marco de la Corporación, previsto en el artículo 4 de la ley de la radio y la televisión de titularidad estatal, el cual está en vigor desde el 1 de enero de 2008. Aunque venció tras nueve años aplicándose, sigue prorrogado desde 2017 hasta la aprobación de uno nuevo.

"Nos acogemos al mandato-marco que está vigente en este momento a la hora de calcular la producción interna, la externa y el resto. Lo hacemos conforme a los parámetros que se establecen en los artículos 34 y siguientes", respondía.

"La producción externa es aquella que no tiene asignados recursos propios de la Corporación para su producción. Esto pasa en muchos programas, fundamentalmente los del prime time. Estos se encargan y son de entretenimiento y no tienen asignado ningún recurso por parte de RTVE", ha explicado.

Imagen de la comparecencia del presidente de RTVE en la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación y sus Sociedades en el Senado. Jesús Hellín Europa Press

En esa línea, López ha defendido que "los programas de actualidad", refiriéndose a formatos como Mañaneros 360, Directo al grano o Malas lenguas "no son espacio de producción externa".

"En RTVE, no trabajamos sólo periodistas. Hay otra mucha gente que trabaja en la cadena y que son una parte importante de la plantilla. Son productores, realizadores, ayudantes de realización, diseñadores, grafistas y un largo etcétera", ha argumentado.

"230 trabajadores asignados"

"Hice un cálculo y contamos con más de 230 trabajadores asignados a estos programas, que son los que realmente sacan adelante cada día toda la explotación del Centro Técnico de Prado del Rey. Esto no se producía hace apenas unos meses. Se cumplen los porcentajes del mandato-marco, incluso los superamos en la oferta generalista", ha defendido.

López volvió a defender el modelo de gestión de RTVE cuando el diputado del PP, Ángel Ibáñez, le pregunto si el Ente "está apostando por privatizar la información" de la cadena, refiriéndose de nuevo a estos formatos.

El presidente recalaba que ni Mañaneros 360 ni Directo al grano ni Malas lenguas son “programas de información”. “Son de actualidad”, insistía. "Voy a citar a la CNMC, que ya resolvió este asunto", ha señalado.

"Un sindicato presentó una denuncia contra TVE por el programa Las cosas claras. Cito literalmente, la resolución de la CNMC señalaba que 'aunque el programa visionado tiene un alto componente informativo, el tratamiento de esa información no equivale a un telediario'", justificaba.

López señalaba que la CNMC resaltaba que este espacio, que presentó Jesús Cintora entre noviembre de 2020 y julio de 2021, “existía una gran dosis de subjetividad en los comentarios expresados por los intervinientes, incluido el presentador”. “La decisión de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia fue archivar las denuncias”, recordaba.

Instalaciones de RTVE en los estudios de Prado del Rey. RTVE

"Cuando se hacen este tipo de formatos en TVE les parece mal, pero si se hacen en las cadenas autonómicas. Yo mismo creé en Telemadrid un espacio llamado 120 minutos, que es un clon de Mañaneros", recordaba, recalcando que la diferencia entre ambos respondía a "una línea editorial diferente".

"TVE costará menos en 2025"

De la misma manera, el presidente de RTVE defendía que la Corporación "costará menos dinero a los españoles en 2025 que en 2024 y con más audiencia sin los Juegos Olímpicos y la Eurocopa".

"El presupuesto ejecutado en cuenta de RTVE en 2024 fue de 1.263.000.000 euros. Este año 2025, será de 1.220.000.000, lo que significa 43 millones de euros menos", señalaba antes de defender que la inyección económica de 63 millones de euros del Ministerio de Hacienda es también menor a la del 2024.

Sobre el caso de Silvia Intxaurrondo, López no ha opinado sobre la demanda de la periodista a RTVE, pero sí que quiso recordar que el contrato de la periodista fue cambiado por una inspección de trabajo.

"No lo di de alta como personal no fijo. Quien lo hizo fue la Inspección de la Seguridad Social. Es importante que le atribuyamos los hechos a quien lo realiza", expresaba, para recordar que la anterior situación de la periodista en la Corporación, contratada a través de una empresa, no era única en la cadena.

"En los contratados en el período 2011-2018, se hicieron 11 contratos TRADE y se firmaron 93 contratos para presentadores a través de empresas", concluía.