El canciller de Austria, Christian Stocker, señala que sería "un error fatal" si "Israel es expulsado de Eurovisión"

La cadena pública austríaca ORF apoya la participación de Israel en el festival, abogando por la diplomacia para evitar la retirada de países.

Cuatro países, incluidos España y Países Bajos, amenazan con boicotear Eurovisión si Israel participa, citando las acciones israelíes en Gaza como motivo.

La Unión Europea de Radiodifusión debatirá en diciembre sobre la participación de Israel en Eurovisión 2026, tras cancelar una reunión para votar su exclusión.

El canciller austríaco, Christian Stocker, considera "un error fatal" excluir a Israel de Eurovisión 2026, enfatizando la responsabilidad histórica de Austria con Israel.

Austria sigue buscando la manera de evitar que se pida la exclusión de Israel en el Festival de Eurovisión 2026. El canciller del país centroeuropeo, Christian Stocker, ha declarado que sería “un error fatal” si se vetase la presencia del estado hebreo en el certamen que se celebrará en Viena.

El jefe de Gobierno austríaco ha señalado la responsabilidad histórica que tiene su propio país en lo referente a la presencia de Israel en eventos internacionales y europeos.

“Consideraría que sería un error fatal excluir a Israel. Me baso solamente en nuestra historia, jamás estaría a favor de ello”, ha declarado Stocker en una entrevista para la agencia de noticias Deutsche Presse-Agentur (DPA).

En lo referente a “responsabilidad compartida”, Stocker recordaba los crímenes de Austria durante la Segunda Guerra Mundial y su relación con el Holocausto.

El canciller ha recalcado que el alto el fuego en la franja de Gaza ha cambiado la situación de cara a la Asamblea General que la Unión Europea de Radiodifusión (UER) tiene previsto celebrar el 4 y el 5 de diciembre y en la que se debatirá sobre la presencia de Israel en Viena 2026.

Aunque el asunto sobre la exclusión de Israel ha variado, Stocker ha señalado que el debate en torno a la participación del estado hebreo ha ensombrecido el evento, que tendrá lugar entre el 12 y el 16 de mayo en el Wiener Stadthalle de la capital austríaca.

En diciembre será cuando la UER busque resolver esta polémica. Tras anular la reunión extraordinaria en la que se iba a votar un posible veto a Israel en el certamen de 2026.

Sede central de la Österreichischer Rundfunk (ORF) en Viena. Thomas Ledl Creative Commons

La propia organización paneuropea señalaba que se iba a tratar en diciembre en un debate, pero que esto no se iba a traducir en una votación sobre la participación del estado de Oriente Próximo.

Son cuatro los países que han amenazado con un boicot al Festival de la Canción si Israel sigue concursando: Países Bajos, Eslovenia, Irlanda y España. En el caso del país ibérico, es el único de los miembros del Big 5 en presionar para la expulsión del estado hebreo.

Los cuatro países han argumentado que las acciones de Israel en la franja de Gaza y el sufrimiento de la población palestina en la zona como motivos para el veto.

Ganadora de la 69ª edición del certamen en Basilea (Suiza), la cadena pública austríaca, ORF, ha salido también en defensa de la presencia de Israel en 2026. “Queremos que esté”, declaraba su director general, Roland Weissmann.

No obstante, se contemplaba también que “uno o dos países” terminasen cumpliendo su amenaza de retirarse del festival, como España.

“Es el momento de la diplomacia, tanto en público como entre bastidores”, defendió Weissmann, mostrando su esperanza de que las cuatro corporaciones públicas cambien de parecer.