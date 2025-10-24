Los sindicatos, contra los salarios de la nueva RTVE: Pepa Bueno cobra 265.000 euros y Juan Ramón Lucas 183.000

El sindicato critica los contratos especiales que multiplican los sueldos del personal fijo mientras RTVE mantiene abiertas oposiciones para estabilizar plazas.

USO denuncia desigualdades en RTVE, afirmando que mientras la plantilla pierde poder adquisitivo, algunos perfiles tienen condiciones excepcionales ajenas al convenio vigente.

Silvia Intxaurrondo reclama a RTVE las condiciones económicas de su anterior contrato, que ascendían a más de 269.000 euros al año, tras una inspección de Trabajo.

El sindicato USO critica los altos salarios de algunos presentadores de RTVE, como Pepa Bueno con 265.000 euros y Juan Ramón Lucas con 183.000 euros anuales.

El sindicato USO denuncia los elevados salarios que perciben varios presentadores y colaboradores recién incorporados a RTVE, una revelación que coincide con la reciente demanda interpuesta por Silvia Intxaurrondo contra la corporación pública.

La presentadora de La hora de La 1 reclama las condiciones económicas de su anterior contrato, que ascendía a más de 269.000 euros anuales, después de que una inspección de Trabajo obligara a RTVE a regularizar su relación laboral y reducir su salario a unos 45.000 euros al año.

Según USO, la situación refleja "la existencia de privilegios y desigualdades intolerables" dentro de una empresa pública que "pertenece a todos los ciudadanos".

En un comunicado emitido este viernes, el sindicato denuncia que "mientras la plantilla sufre años de pérdida de poder adquisitivo, algunos perfiles mediáticos disfrutan de condiciones excepcionales ajenas al convenio y a las tablas salariales vigentes".

El sindicato subraya que "ningún nombre propio, por conocido que sea, está por encima de la ley ni del respeto a los trabajadores que día a día sostienen el servicio público con profesionalidad".

Asimismo, critica que mientras RTVE mantiene abiertas oposiciones para estabilizar plazas, "se firman contratos especiales que multiplican por varias veces los sueldos del personal fijo".

El sindicato ha dado a conocer la tabla salarial de los nuevos presentadores que se han incorporado a la cadena pública. En concreto, Pepa Bueno encabeza la lista de los que más retribución perciben.

Tabla salarial

La presentadora de la segunda edición del Telediario de La 1 cobra 265.300 euros al año. Juan Ramón Lucas, presentador del espacio matinal Las Mañanas de RNE, recibe 183.000 euros al año.

En tercer lugar, se encuentra David Cantero, presentador del magacín vespertino Las Tardes de RNE, cuyo salario anual es de 180.000 euros, mientras que Isabel Gemio, que regresa a la radio pública con El último tren, recibe 150.000 euros al año.

Miguel Ángel Méndez, que se encuentra al frente del espacio deportivo Tablero Deportivo, percibe 157.500 euros al año.

En la cifra de los 110.000 euros al año se encuentran Lourdes Maldonado, que lidera los informativos del fin de semana y el programa de reportajes Informe Semanal en La 1; Ángeles Caso, que conduce la edición de fin de semana del programa cultural El Ojo Crítico y Gorka Rodríguez, que combina el concurso televisivo La pirámide en La 2 con un programa matinal humorístico en RNE.

Con todo, USO denuncia que "es indecente que una empresa pública se esté tolerando contratos irregulares y retribuciones escandalosas, ninguneando a quienes sostienen los servicios informativos cada día".