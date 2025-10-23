LLYC incorpora a su consejo asesor a José Manuel González-Páramo y Alicia Coronil

El consejo asesor de LLYC, compuesto por profesionales de diversas áreas, busca ofrecer orientación estratégica y acceso a oportunidades en tiempos complejos.

González-Páramo, ex consejero del BCE, aportará experiencia en supervisión y regulación bancaria, mientras que Coronil Jónsson, economista jefe de Singular Bank, contribuirá con su conocimiento macroeconómico.

LLYC ha incorporado a José Manuel González-Páramo y Alicia Coronil Jónsson a su consejo asesor en Europa, presidido por Antonio Fournier.

LLYC ha incorporado a dos nuevos profesionales a su consejo asesor en Europa, que preside Antonio Fournier. Se trata del ex consejero del BCE y experto en el sector financiero, José Manuel González-Páramo, y Alicia Coronil Jónsson, economista jefe de Singular Bank.

"El primero aportará su experiencia en materias de supervisión y regulación bancaria. La segunda, su conocimiento del contexto macroeconómico", ha destacado la compañía en un comunicado.

El consejo asesor de LLYC está compuesto por una veintena de profesionales de brillante trayectoria, especialistas en diferentes sectores críticos y con diversidad de experiencias. La finalidad de este órgano es servir de orientación estratégica, reputacional y de acceso a oportunidades.

"La incorporación de José Manuel y Alicia nos hace mejores. En tiempos tan complejos como los actuales, donde las empresas tienen encima de la mesa tantos desafíos es un privilegio para LLYC poder ofrecer a los clientes el conocimiento, la experiencia y la capacidad de análisis de nuestros consejeros en áreas estratégicas", ha asegurado Antonio Fournier.

José Manuel González-Páramo preside actualmente Data Warehouse, líder europeo en el segmento de titulización de activos. Además, es profesor visitante en el IESE Business School, donde investiga sobre la crisis financiera y la reforma de los fundamentos institucionales del euro.

Ha sido miembro del Comité Ejecutivo y del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, y ha formado parte del Consejo de Gobierno y de la Comisión Ejecutiva del Banco de España. Entre 2013 y 2020 fue consejero ejecutivo de BBVA. Ha sido catedrático de Economía y director del Departamento de Hacienda Pública de la Universidad Complutense de Madrid y desarrollado consultoría e investigación en el Banco Mundial y la Comisión Europea.

Por su parte, Alicia Coronil Jónsson es doctora en Economía por la Universidad San Pablo CEU. Ha sido coordinadora del área académica de grado y es profesora de grado y de post grado de ESIC Business & Marketing School, donde imparte clases de Teoría Económica y Análisis del Entorno Económico.

Entre 2013 y 2019 fue directora del departamento de Economía del Círculo de Empresarios. Actualmente es economista jefe del Singular Bank.