Paramount dejará de emitir en TDT a final de año mientras el Gobierno licitará un nuevo canal en abierto

Paramount Network, el canal temático de cine y series, cesará sus emisiones en España el 31 de diciembre de este 2025. Su marcha se produce al mismo tiempo que el Gobierno ha anunciado un concurso público para un nuevo canal en abierto en la TDT.

La cadena de la major estadounidense está gestionada por Net TV y ha estado presente en la televisión española desde el 30 de marzo de 2012. Esta pondrá fin a 13 años en antena, tal y como ha podido saber EL ESPAÑOL.

Se trata ya del tercer canal en abierto que finaliza sus emisiones en este 2025. El primero fue Disney Channel, que dijo adiós a España el pasado 7 de enero. Actualmente, su frecuencia está siendo utilizada por Squirrel, misma compañía que gestiona la emisión de Paramount Network.

El segundo fue Gol Play, que cerró el 17 de junio después de que Mediapro optase por enfocar el canal en plataformas de pago y servicios bajo demanda. Su frecuencia volvió a manos de Unidad Editorial, recuperando el canal Veo7.

Tras llegar a picos de audiencia del 2% de cuota y marcar su cifra récord con un 2,4% de share en julio de 2015, los datos de Paramount Network se han mantenido alrededor del 1% desde hace un decenio.

El canal temático comenzó el año firmando un 1,5% de share en enero. A lo largo del resto del año, la cuota ha variado entre 1 o 2 décimas a la baja, firmando un 1,4% en febrero, marzo, abril, junio y julio.

El pasado mes de septiembre, la cadena firmaba un 1,3%. Lo que supone el mínimo anual. Cifras que la situaban lejos de los 10 canales más vistos de la TDT. Por otro lado, desde el inicio de sus emisiones, el dial nunca bajó de la barrera psicológica del 1%.

Fotografía de archivo de una torre de agua que muestra el logotipo de Paramount en Los Ángeles, California, EE.UU. Allison Dinner EFE

A pesar de la marcha del canal de cine y series, la frecuencia seguirá siendo propiedad de Squirrel Media. El pasado 23 de junio, la empresa anunció la renovación de sus licencias de TDT hasta 2040. Serán 15 años más, tras una resolución aprobada por el Consejo de Ministros.

El fin de Paramount Network en España se producirá en pleno inicio de la convocatoria del concurso público del Gobierno para adjudicar un nuevo canal en la TDT, que finalizará el 22 de noviembre.

Por el momento, no hay ningún candidato anunciado para hacerse con esta nueva licencia. El desembarco de este dial se produce un año después de que tres canales temáticos hayan cesado sus emisiones en la TDT española.

Por otro lado, la marcha de Paramount Network se produce en medio de una reestructuración internacional de la major estadounidense. El gigante del entretenimiento anunció un recorte de 2.000 empleos en Estados Unidos y en el resto del mundo.

Reestructuración en Paramount

Paramount Skydance Corporation busca reducir los costes en 500 millones de dólares en todo el mundo, lo que conllevará el cierre de varias de sus cadenas internacionales. Según ha informado la BBC, varios canales musicales de la marca MTV cesarán sus emisiones el 31 de diciembre de este año en Reino Unido.

La propia cadena pública británica también señalaba que MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV y MTV Live HD también finalizarán sus emisiones en otros mercados de Europa, Asia y Latinoamérica.