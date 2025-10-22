El Español sigue líder con casi 25 millones de usuarios y casi cuatro de ventaja gracias a las redes sociales, según Comscore

Este diario sigue a la cabeza de los diarios más leídos pese a los ciberataques padecidos en las primeras semanas del mes.

El león de EL ESPAÑOL vuelve a rugir en Comscore. Este diario cierra septiembre como líder de audiencia digital con 24,85 millones de visitantes únicos.

Una cifra que resulta de sumar la audiencia procedente del tráfico desktop, mobile y redes sociales. Eso sí, se trata de un dato deduplicado pues elimina la duplicidad de los lectores.

Se trata de un liderazgo que llega en un momento clave, pues EL ESPAÑOL sufrió en septiembre las ondas sísmicas provocadas por el ciberataque denunciado a finales de agosto.

Junto a EL ESPAÑOL, en el Top 3 de Comscore en septiembre se encuentran ELMUNDO.ES a casi cuatro millones de visitantes únicos de distancia y ELCONFIDENCIAL.COM a 9,2 millones de fieles.

Septiembre fue un mes de alta intensidad informativa, con las protestas contra Israel por la situación en Gaza que llegaron a impedir el desarrollo de la última etapa de la Vuelta a España en Madrid o a la suspensión del acuerdo comercial de la UE con el país hebreo; la decisión de los jueces de mandar al banquillo tanto al fiscal general como al hermano de Sánchez; la polémica por los fallos de las pulseras antimaltrato o la victoria de Carlos Alcaraz en el US Open.

Los datos de Comscore reflejan, por tanto, que este diario es una de las grandes referencias de los lectores a la hora de informarse cuando hay grandes eventos informativos.

El Top 5 de los medios más leídos, según Comscore, en septiembre lo completan ELPAIS.COM con 15,41 millones de lectores y 20MINUTOS.ES con 15,24 millones de seguidores.

Unas cifras que llegan en la víspera de que este diario cumpla su X aniversario y en el mismo año en el que Pedro J. Ramírez cumple 45 años como director.

Además, en las últimas semanas EL ESPAÑOL ha denunciado ante la Guardia Civil distintos ciberataques destinados a mermar el tráfico del diario así como su reputación.

Los hechos denunciados, que están siendo investigados por la Unidad de Delitos Informáticos de la Guardia Civil, consistieron en una ofensiva basada en cinco frentes:

- Una suplantación de identidad mediante un proxy malicioso y un ataque de intoxicación SEO.

- La apropiación de credenciales para realizar envíos de correos phishing.

- Denuncias falsas masivas contra nuestras publicaciones en redes sociales.

- Manipulación del píxel de Facebook (Meta).

- Un intento de estafa a la dirección del periódico a través de correos electrónicos.

La coincidencia temporal de todas estas agresiones presuntamente delictivas sufridas por EL ESPAÑOL, puede conducir a la hipótesis de que exista algún tipo de coordinación mediante la elaboración de un plan concertado por sus autores.

Los ataques, además, han supuesto un riesgo reputacional para EL ESPAÑOL y también consideramos la posibilidad de que puedan guardar relación con la línea editorial de nuestro periódico, y supongan un ataque a la libertad de expresión y a la libertad de nuestra empresa informativa.