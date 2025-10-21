Warner Bros Discovery estudia ofertas de compra de sus canales HBO y CNN y de sus estudios de cine y televisión

David Zaslav, CEO de Warner Bros Discovery, ha comunicado el proceso de análisis para maximizar el valor de sus activos.

La empresa ha iniciado una revisión exhaustiva para evaluar alternativas estratégicas tras el interés de múltiples partes.

Warner Bros Discovery ha indicado que está estudiando la posible venta de la totalidad o parte de su participación tanto en estudios como en medios de comunicación, entre los que están desde Warner Bros a HBO o cadenas como CNN y TNT.

“Tras recibir el interés de múltiples partes, hemos comenzado una revisión exhaustiva de alternativas estratégicas para identificar la mejor manera de aprovechar al máximo el valor de nuestros activos”, ha declarado David Zaslav, CEO de Warner Bros Discovery, en un comunicado.

La decisión ha venido después de que la propia compañía señalase el interés de varios compradores potenciales, cuyos nombres no ha revelado. Se espera que sea una de las últimas reestructuraciones en los medios tradicionales.

Después de que el CEO de Warner Bros Discovery anunciase esta “revisión de estrategia” en su proceso de división de dos empresas, que culminará en 2026, las acciones de la major estadounidense han subido hasta un 10,5% en bolsa.

