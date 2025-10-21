Tatxo Benet deja la presidencia de Mediapro y pone fin a tres décadas al frente del grupo audiovisual

Mediapro cerró 2024 con una facturación de 1.068 millones de euros y un EBITDA de 182 millones, consolidándose como un referente europeo en el sector audiovisual.

Tatxo Benet deja su puesto de presidente y CEO del Grupo Mediapro. El empresario ha llegado a un acuerdo con SouthWind, socio mayoritario del conglomerado, para su salida de la compañía audiovisual. Sergio Oslé será su sucesor.

Ha sido el propio Benet el que ha comunicado a los distintos comités del grupo y a los profesionales del grupo audiovisual su partida, en una reunión general en el auditorio de Barcelona y que pudo seguir el resto de sedes de Mediapro de manera online.

El empresario ha señalado que se quedaba “con la experiencia acumulada en estos 30 años y todo el talento y la calidad humana que ha encontrado en los más de 55.000 profesionales que han pasado por el grupo”.

“Estoy seguro de que esta nueva etapa de la que ya no forma parte ninguno de los tres fundadores nos dará tantos éxitos como los más de 30 años que hemos vivido y que han convertido a Mediapro en un referente mundial”, ha manifestado.

Benet inició su carrera profesional en medios como Diario de Lérida, El País y El Periódico. Formó parte del equipo fundacional de Televisión de Cataluña (TVC), siendo nombrado director de Deportes de la cadena en 1987.

Compaginó estas responsabilidades como responsable de Deportes en la FORTA. Benet impulsó la producción televisiva de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 y dirigió el Canal Olímpico. En 1997 fue nombrado director general de Audiovisual Sport. En 2000 se integró, con Jaume Roures y Gerard Romy, en Mediapro.

Su relevo en el puesto será Sergio Oslé, antiguo consejero delegado de Telefónica España y presidente de Movistar Plus+, según adelantó El Confidencial y confirmó Crónica Global. Su marcha pone fin a la presencia de los fundadores del grupo en la compañía.

Sede de Mediapro Mediapro

El grupo, con una plantilla de 7.000 personas, cerró 2024 con una facturación de 1.068 millones de euros y un EBITDA de 182 millones de euros. Cuenta con 50 sedes repartidas en 28 países.

En todos estos años, Mediapro se ha convertido en un referente europeo por su transversalidad e innovación constante, cubriendo la máxima actividad posible en el sector audiovisual. A través de sus cinco áreas de negocio crea, diseña, produce y distribuye todo tipo de contenido audiovisual.

Entre las factorías que han encumbrado al grupo, está The Mediapro Studio, que ha estado detrás de series como Mira lo que has hecho, Estoy vivo, The Young Pope, The Head o Vis a vis y que ha trabajado tanto con grupos con cadenas generalistas como Atresmedia o RTVE como con plataformas en streaming como HBO o Prime Video.