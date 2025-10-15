RTVE dispara su gasto y marca cifras récord con más de 182 millones de euros en nuevos programas y renovaciones

Las galas de Navidad de RTVE, incluyendo el especial liderado por José Mota, tienen asignado un presupuesto total que supera los 1.7 millones de euros.

Producciones destacadas incluyen "La Promesa" con un presupuesto cercano a los 20 millones de euros y "Trivial Pursuit" aún sin emitir, que ha costado más de 3 millones de euros.

El nuevo canal 2Cat en catalán de RTVE comenzará sus emisiones el 13 de octubre, ampliando la oferta audiovisual de la corporación.

RTVE ha alcanzado un gasto récord de más de 182 millones de euros en producciones nuevas y renovaciones de programas, un incremento significativo respecto al mes anterior.

Una de las promesas que hizo José Pablo López tras llegar a la presidencia de RTVE era que el público conociera el coste real de las producciones que tiene la Corporación. Este compromiso revela que la cadena pública ha disparado su gasto, con cifras récord, al superar los 182 millones de euros.

Como sucede cada mes, RTVE ha actualizado el desglose del gasto acumulado de contratos de producción audiovisual comprendido entre enero y septiembre de este 2025.

El gasto suma un total de 182.407.582 euros, se trata de una cifra récord y que supone un fuerte aumento respecto al acumulado del mes de agosto, que estaba en 145.925.152 euros, lo que se traduce en un incremento de 36.482.430 euros.

El desglose, al ser acumulativo, integra tanto nuevas contrataciones como renovaciones de formatos, lo que desvela nuevos proyectos como Se nos ha ido de las manos, un formato que produce Bambú y cuyo coste ha sido de 989.997 euros.

Una de sus producciones más caras (y también una de las más exitosas) es la serie diaria La Promesa, cuyo presupuesto roza los 20 millones de euros, al ser un total de 19.265.498.

La otra serie diaria de éxito de Bambú, Valle Salvaje, tiene un coste de 14.059.618 euros, aunque en el desglose aparece dentro de las producciones de Studio Canal, que es una de las compañías que también participa en La Promesa.

Desglose de los gastos de RTVE entre enero y septiembre de 2025. RTVE

A pesar de no haberse todavía emitido, el concurso Trivial Pursuit ha tenido un coste de 3.165.092 euros. Por otro lado, el programa presentado por Andreu Buenafuente tiene un coste de 6.524.838 euros. El magacín matinal Mañaneros 360, tiene una cifra de 6.202.516 euros de coste.

Desglose de los gastos de RTVE entre enero y septiembre de 2025. RTVE

Incremento de ‘Malas lenguas’ y ‘Directo al grano’

Producciones como Directo al grano, de La Osa Producciones, ha visto incrementar su presupuesto original en 242.956 euros, pasando a un total de 3.754.037 euros. El aumento también ha beneficiado a Aquí la tierra, de Catorce Comunicación, cuyo importe ha ascendido en 4.789.527 euros, tras recibir un incremento de 370.975 euros.

Otro beneficiado es Malas lenguas, el magacín conducido por Jesús Cintora. Previamente, el espacio tenía un coste de 6.303.373 euros. En septiembre, la cifra otorgada a Big Bang Media asciende hasta los 9.583.268 euros, aumentando en 3.279.895 euros.

También se muestra que la décima edición de MasterChef Celebrity tiene un coste de 8.813.485 euros y que la primera edición de Maestros de la Costura Celebrity tuvo un presupuesto de 6.371.233 euros.

Las galas de Navidad

El listado revela también el presupuesto previsto para el especial de Navidad que liderará el cómico José Mota. El espacio tendrá un coste de 1.172.701 euros. Por otro lado, el desglose revela el presupuesto para las galas de Navidad y Año Nuevo.

En el caso de la Nochebuena, esta tendrá un coste de 215.691 euros para la productora Muy Films S.L. La gala de Nochevieja está presupuestada en 374.375 euros y que también estará a cargo de Muy Films.