Nadie quiere ser la 'televisión del Gobierno': dudas en el sector sobre el futuro del nuevo canal en abierto de la TDT

El plazo de presentación de ofertas para la nueva licencia se abrirá el 20 de octubre de 2025 y cerrará el 20 de noviembre del mismo año.

La caída del consumo de televisión lineal y el auge del streaming generan dudas sobre la viabilidad económica de un nuevo canal TDT.

Las principales empresas del sector, como Atresmedia y Mediaset, aún no han confirmado su participación, mientras que Prisa ha decidido no optar por la licencia.

El Gobierno ha convocado un concurso público para una nueva licencia de TDT en abierto, sin entusiasmo por parte de los grandes grupos mediáticos.

La convocatoria del Gobierno de un concurso público para un nuevo canal en abierto de la TDT no ha parecido entusiasmar al sector audiovisual. Ninguno de los principales grupos ha anunciado su intención de presentarse. Muchos, incluso, lo descartan antes de leer las condiciones. Las dudas sobre su viabilidad, así como la situación del sector televisivo son factores a tener en cuenta.

Este martes el Consejo de Ministros aprobaba el concurso para la concesión, mediante régimen de concurrencia, de una licencia para la prestación del servicio de TDT. Será para un régimen de emisión en abierto y cuyo ámbito geográfico se extenderá a todo el territorio nacional.

En la misma convocatoria, el Gobierno señalaba sus “dos objetivos principales”: “aumentar la representatividad de los intereses y corrientes de opinión de la sociedad” y “fomentar la innovación tecnológica, así como ofrecer servicios de TDT de mayor calidad”.

Un concurso público que se esperaba desde hace meses, y que todo el mundo daba por descontado que tenía un destinatario: el Grupo Prisa con el liderazgo del entonces director de contenidos, José Miguel Contreras.

Sin embargo, las peleas internas y el plante del máximo accionista Joseph Oughourlian, hicieron que el grupo descartara embarcarse en un proyecto audiovisual como este.

A finales de febrero, el Consejo de Administración, presidido por Joseph Oughourlian, decidió no optar al concurso tras analizar el proyecto presentado por Carlos Núñez (entonces presidente ejecutivo de Prisa Media), ya que supondría un problema para refinanciar la deuda del grupo.

Dicha postura no ha variado, según confirman a EL ESPAÑOL fuentes conocedoras, lo que abre el abanico al resto de grupos de medios de comunicación. Sin embargo, se trata de una licencia que es vista como ‘un arma de doble filo’.

Imagen de elección de un canal de la TDT.

La extrema cercanía que había hasta entonces entre el Grupo Prisa y el Gobierno de Pedro Sánchez hacían indicar que este canal sería la tercera licencia que un gobierno socialista otorgaba al conglomerado mediático de El País y la SER.

Ahora el panorama cambia. Todo el mundo se pregunta qué va a ocurrir a partir de ahora y quién será el 'empresario' afín que decida dar el paso. Porque la creencia es que este concurso, que fue aplazado por el Ministerio de Transformación Digital antes del verano, nace con un vencedor de antemano.

De ahí que ninguna cadena se haya atrevido a anunciar rápidamente su intención de participar en el concurso,

Crisis de la televisión lineal

También influye en ello el factor puramente económico. La televisión lineal está viviendo una caída sostenida de consumo. Los informes de Barlovento Comunicación, con datos de Kantar Media, muestran que durante julio de 2025 el consumo promedio de televisión fue de 184 minutos al día, lo que representa una caída del 3,6% interanual y siete minutos menos que en julio de 2024.

Es un síntoma de una tendencia a la baja que, de momento, no parece estabilizarse y que ha afectado de lleno a los ingresos por publicidad. Existen dudas sobre si es rentable apostar por invertir en un consumo menguante. De hecho, los grandes grupos privados de televisión generalista, Atresmedia y Mediaset, así como las major internacionales han puesto su mirada en el servicio OTT.

Por ejemplo, Atresmedia y Disney realizaron un acuerdo histórico a inicios de septiembre, con el que la plataforma Disney+ incluía en su catálogo más de 300 horas de títulos del grupo audiovisual. En junio de este año, Mediaset relanzó su servicio en streaming, convirtiéndose en Mediaset Infinity, en su intención de impulsarse en el sector.

¿Quién se presenta?

Ante este panorama la gran pregunta es saber quién puede dar el paso y quién no. A consultas de EL ESPAÑOL, ya se han desmarcado Telefónica, Mediapro, Henneo y Grupo Secuoya.

De manera más precavida se han mostrado otros grupos de medios. Las dos grandes compañías de televisión privada, Atresmedia y Mediaset, se han limitado a señalar que lo están estudiando, sin confirmar ni desmentir si buscarán añadir un canal más a sus respectivos grupos.

No sólo los grandes grupos buscan no pronunciarse, tampoco otras compañías más pequeñas como Squirrel Media o Grupo KISS Media han querido pronunciarse sobre si estudian participar en este concurso público de licencia.

Una licencia de 15 años

Sin Prisa detrás, los empresarios críticos con Joseph Oughourlian que están agrupados bajo Global Alconaba, tampoco parecen tener mucho interés en dar el paso adelante.

Fuentes conocedoras explican que sin el respaldo de un gran grupo no tiene sentido intentarlo. De hecho, no han logrado hasta ahora financiación ni posibles socios. Por tanto, creen que finalmente no optarán a la licencia.

Eso sí, explican, todo dependerá de si en el plazo previsto para presentarse surgieran opciones para aliarse con algún gran grupo nacional o internacional.

Los rumores hablan de que estos empresario, con el liderazgo de Andrés Varela Entrecanales y de José Miguel Contreras pudieran ir en alianza con Blas Herrero. Sin embargo, fuentes cercanas a ambas partes han descartado la existencia de un acuerdo para llevarlo a cabo. Eso no significa que cierren la puerta, pero parece que se antoja complejo.

El plazo de presentación de ofertas comenzará a las 09:00 horas del 20 de octubre de 2025, y estará abierto hasta las 13:00 horas del 20 de noviembre de 2025. Se realizará a través de la sede electrónica del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.