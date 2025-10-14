TVE ha pagado 18.500 euros a Sarah Santaolalla por sus colaboraciones en 'Mañaneros 360' y 'Malas lenguas'

Santaolalla ha sido parte del éxito de programas matutinos y de sobremesa en La 1, contribuyendo a alcanzar cuotas históricas de audiencia.

El grupo parlamentario del Partido Popular preguntó formalmente por el coste de las participaciones de Santaolalla en RTVE, a lo que la Corporación respondió con un desglose detallado el 13 de octubre.

Sarah Santaolalla ha cobrado un total de 18.500 euros por sus colaboraciones en programas de RTVE como 'Mañaneros 360' y 'Malas lenguas'.

RTVE ha pagado a Sarah Santaolalla, en concepto de colaboraciones, un total de 18.500 euros. Así lo ha revelado la Corporación pública después de que el Grupo Popular lanzase una pregunta parlamentaria en el Congreso sobre esta cuestión a finales del mes de agosto.

En poco tiempo, Sarah Santaolalla se ha convertido en uno de los rostros habituales de RTVE. De ahí que haya surgido la cuestión de cuánto ha percibido en calidad de colaboradora en sus intervenciones en los programas del Ente.

Con 26 años de edad, Santaolalla se ha erigido como una de las imprescindibles de las tertulias políticas en televisión. Sin embargo, la colaboradora se ha convertido también en uno de los principales focos de polémica de la Corporación pública.

A raíz de sus polémicas intervenciones, el grupo parlamentario del Partido Popular registró formalmente la pregunta sobre el coste de sus participaciones en programas de RTVE. Santaolalla, concretamente, ha intervenido en Mañaneros 360, Malas lenguas y más recientemente en Directo al grano.

Dado que la pregunta del Grupo Popular se realizó el 27 de agosto, la propia RTVE ha publicado su respuesta parlamentaria este pasado lunes 13 de octubre, dando un desglose detallado de las participaciones de Santaolalla en RTVE entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2025.

La pregunta fue realizada por los diputados del Grupo Popular Eduardo Carazo Hermoso, Macarena Montesinos de Miguel, Tristana María Moraleja Gómez, Ana Martínez Labella, Ángel Ibáñez Hernando, Héctor Palencia Rubio, María del Mar Sánchez Sierra, Belén Hoyo Juliá y María Soledad Cruz-Guzmán García.

El desglose muestra que Santaolalla, en esas fechas, sólo intervino en los programas presentados por Javier Ruiz y Adela González y Javier Cintora, respectivamente.

José Pablo López en su comparecencia en la comisión de control parlamentario de RTVE. Rodrigo Jiménez EFE

En el caso de Mañaneros 360, la comunicadora natural de Salamanca debutó el 25 de abril y se ha embolsado por participación entre 150 y 300 euros por entrega, lo que sumaba una cantidad de 12.150 euros en total entre el 25 de abril y el 29 de agosto.

Con Malas lenguas, Santaolalla comenzó a colaborar desde el 21 de mayo y ha cobrado entre 150 y 350 euros por cada intervención, dejando un total de 6.350 euros entre el 21 de mayo y el 29 de agosto.

La 1 sigue subiendo

Esto ha hecho un total de 18.500 euros hasta finales de agosto, lo que provoca que la cifra haya ascendido previsiblemente tanto en septiembre como en octubre y a la que se la habrá añadido su participación en Directo al grano.

Sus polémicas intervenciones han formado parte del éxito tanto del formato que conducen Ruiz y González por la mañana como también del espacio de Cintora y de los notables datos que ha recogido el magacín de Marta Flich y Gonzalo Miró en las sobremesas de La 1.

Mañaneros 360, este pasado lunes 13 de octubre, ha firmado su mayor cuota histórica, con un 18,1% de share, liderando así en la franja de la mañana frente a Espejo Público (11,4%) y El programa de Ana Rosa (10,2%).