RTVE mantiene su veto a Israel en Eurovisión pese a la firma del acuerdo de paz: la UER ya no votará la expulsión

La postura de RTVE podría cambiar tras la cumbre de paz en Egipto, donde participó Pedro Sánchez.

La UER cancela la votación para vetar a Israel en Eurovisión, pero abordará el tema en su asamblea de diciembre.

RTVE mantiene su amenaza de retirarse de Eurovisión 2026, pese al acuerdo de paz entre Israel y Hamás.

El acuerdo de paz entre Israel y Hamás ha provocado que la Unión Europea de Radiodifusión (UER) haya cancelado la reunión extraordinaria en la que se iba a votar el veto al país hebreo en Eurovisión 2026. Sin embargo, RTVE mantiene su amenaza de retirarse del certamen, de momento.

La entrega de los 20 rehenes vivos por parte de la organización terrorista y la cumbre de la paz en la que se están reuniendo múltiples líderes mundiales, entre ellos Pedro Sánchez, han propiciado que la Unión Europea de Radiodifusión haya cambiado su agenda.

Así lo ha decidido el Consejo de Supervisión de la UER este mismo lunes 13 de octubre. El ente de cadenas públicas ha cedido a las solicitudes de países como Austria, que pedían posponer o cancelar esta reunión extraordinaria, dado el fin del conflicto bélico.

No obstante, la presencia de Israel en Eurovisión se abordará en una discusión prevista en la asamblea general de la UER, que se celebrará los días 4 y 5 de diciembre.

“Existe una clara necesidad de un debate abierto y personal entre los miembros sobre la participación en el Festival de la Canción de Eurovisión 2026”, ha expresado la Corporación paneuropea en un comunicado.

Este anuncio no señala que vaya a procederse a votación alguna para vetar la presencia del país hebreo en Viena el año que viene o si se pide la expulsión de la emisora israelí KAN como miembro de la UER.

Sin embargo, invita a que las cadenas miembro dialoguen. “El Consejo ha decidido incluir el tema en el orden del día de la Asamblea General Ordinaria de Invierno, que tendrá lugar en diciembre, en lugar de convocar una reunión extraordinaria con antelación”, ha declarado la UER en un comunicado.

Sede de la UER. UER

La reunión extraordinaria se iba a producir por la presión de un grupo de países que pedía una votación urgente ante la situación en la Franja de Gaza, con España liderando al ser miembro del Big 5.

La anulación de este encuentro invita a los países miembros a un debate más sosegado, especialmente por el bloque que anunció su intención de retirarse del certamen si Israel participaba y en el que están también Países Bajos, Eslovenia e Irlanda.

La posición de España

Esta decisión deja a España en una situación complicada. El contexto ha cambiado, pero parece que RTVE no tiene intención de cambiar de postura, al menos por el momento. Según fuentes consultadas por EL ESPAÑOL, la cadena pública no ha variado en su propuesta de no estar presente en el certamen musical si el país hebreo no es vetado.

Por supuesto, esta situación puede variar, dado que el posicionamiento de RTVE puede cambiar como consecuencia del acuerdo de paz. La presencia de Pedro Sánchez en la cumbre en la ciudad egipcia de Sharm el Sheij, donde se ha celebrado la cumbre internacional para la firma del acuerdo de paz entre Israel y Hamás, invita a pensar que la Corporación pública española esté abierta a cambiar su postura.

José Pablo López en su comparecencia en la comisión de control parlamentario de RTVE. Rodrigo Jiménez EFE

No sólo se está pendiente de la postura de España, queda por saber si Países Bajos, Eslovenia e Irlanda mantendrán su posición de retirarse de la competición musical si Israel estaba presente.

De las cuatro cadenas que anunciaron el boicot, una de ellas ya señaló que iba a mantenerlo de manera independiente a la evolución de la guerra en Gaza: la neerlandesa AVROTROS.

El boicot de Países Bajos

Según preguntó el diario neerlandés AD a AVROTROS, la cadena pública de su país argumentaba que apoyaría un boicot por otras causas aparte de la guerra en Gaza.

“Nuestra decisión sobre la participación en 2026 se ha tomado de manera cuidadosa y deliberada, basándonos en hechos sucedidos este año, sucesos probados y con informes verificados”, declaraba un portavoz del ente público al rotativo.

“No olvidaremos el grave sufrimiento humano en Gaza ni la erosión de la libertad de prensa ni las numerosas bajas entre los periodistas. La injerencia del gobierno israelí en la última edición [la de Basilea] también influye considerablemente en nuestra evaluación”, afirmaba.

Con lo cual, queda la duda de si RTVE optará por mantener su postura y seguir la actitud neerlandesa o, por el contrario, se mostrará pragmática y elegirá por un cambio de posición.

Los pasos de la FIFA y la UEFA

La Corporación paneuropea ha seguido los pasos de la UEFA y la FIFA, que decidieron aparcar la decisión de expulsar tanto al país hebreo como a los equipos israelíes de sus competiciones.

Lo hicieron justo tras el anuncio del Plan integral que presentó el presidente estadounidense Donald Trump para alcanzar la paz en la franja de Gaza, a inicios de octubre.