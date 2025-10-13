La 2Cat, el canal de RTVE en catalán, emitirá todos los partidos de Selección Española en la lengua cooficial

Además de los partidos, la 2Cat ofrecerá programas propios en catalán, producidos desde San Cugat del Vallés, con el objetivo de ser una alternativa autonómica a TV3.

La 2Cat busca consolidarse en Cataluña emitiendo contenido exclusivo en catalán, como programas sobre la Fundación Princesa de Gerona.

Los partidos narrados en catalán contarán con David Figueira y Chapi Ferrer como comentaristas, marcando la primera vez que la Roja se emite en catalán.

RTVE lanza la 2Cat, un canal en catalán, que retransmitirá partidos de la Selección Española en esta lengua cooficial.

RTVE Cataluña sigue expandiéndose. Desde este lunes 13 de octubre, la 2Cat, el canal en catalán de la Corporación pública, ha iniciado sus emisiones. La cadena ya tiene su primera apuesta para consolidarse en audiencias en la comunidad autónoma: emitiendo el partido de España contra Bulgaria clasificatorio para el Mundial 2026.

Así lo ha anunciado el propio Ente público en su nota de prensa en la que revelaba que los partidos de la Selección Española contarán con la posibilidad de estar narrados en gallego.

En ese comunicado, se revelaba que el partido entre España y Bulgaria, dentro de la Fase E, previsto para este martes 14 de octubre a las 20:45 horas, será también retransmitido por la 2Cat.

David Figueira y Chapi Ferrer ejercerán de narradores de los partidos de España en lengua cooficial. Será la primera vez que los encuentros de la Selección puedan disfrutarse en catalán, dado que TV3 no ha emitido partidos oficiales de la Roja.

A diferencia de la narración en gallego, que será opcional y podrá ponerse al cambio el idioma en el que se está viendo, la apuesta por el catalán está dentro del compromiso de RTVE por crear contenidos propios para esta cadena que, aunque esté pensada para un público autonómico, su contenido está pensado para abordar temas sobre el resto de España.

Además del partido entre la Selección Española y la Búlgara, la intención de RTVE con la 2Cat es emitir en catalán contenido que no suele verse en TV3. Por ejemplo, habrá un programa dedicado a la Fundación Princesa de Gerona.

Imagen de un partido de la Selección Española de Fútbol. RTVE

Creada en 2009, la Fundación, con estos premios, tiene la intención de reconocer, impulsar y dar visibilidad al talento joven. Se tratan de unos galardones que recuerdan que la heredera a la Corona, Leonor, no es sólo princesa de Asturias, sino también de Gerona, simbólicamente el título que portan los herederos de la Corona de Aragón.

Con este programa, la monarquía española tendrá su espacio en lengua catalana en televisión. Este formato tendrá una serie de conversaciones con personalidades notables que obtuvieron el reconocimiento de los Premios de la Fundación.

Contenidos propios

Este espacio constará de cuatro capítulos y se trata de una producción propia de RTVE, que se realizará desde San Cugat del Vallés.

Además de los partidos clasificatorios, la 2Cat emitirá en catalán los siguientes encuentros de la Selección cuyos derechos posea RTVE. Por ello, se verán en lengua cooficial la presencia de España en el Mundial de Fútbol 2026 que se celebrará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Canadá, Estados Unidos y México.

De la misma manera, se verán en catalán los partidos de la Copa del Rey, por lo que la 2Cat buscará ser una alternativa autonómica de TV3, cuya marca 3Cat está buscando afianzarse a nivel regional.

Aunque la 2Cat nació por el acuerdo entre los independentistas de Junts y el Gobierno, a excepción de algunos formatos, como el programa de entrevistas de Jordi Basté, Pla Seqüència, buena parte de los contenidos cuentan con profesionales catalanes que trabajan tanto en la comunidad autónoma como en el resto de España, siendo rostros no relacionados con el independentismo.