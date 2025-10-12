Prisa Media crea una dirección general de deportes que capitaneará Aloysio Araujo y de la que dependerá el diario As

Se espera que José Félix Díaz asuma la dirección de AS en España, reemplazando a Vicente Jiménez, cuyo futuro en el cargo es incierto.

Araujo, quien llegó a Prisa en julio, coordinará el diario AS y sus ediciones en Latinoamérica, aunque El País mantendrá su independencia en la sección de deportes.

Prisa Media ha creado una nueva dirección general de deportes, que será liderada por Aloysio Araujo.

PRISA Media elige a Aloysio Araujo como director general de Deportes del grupo. Un área de nueva creación a la que el consejo de administración de la compañía dará luz verde este lunes.

Se ocupará de la coordinación del diario AS y de todas las ediciones que tiene el rotativo deportivo en Latinoamérica.

Fuentes conocedoras aseguran que se ha buscado un perfil interno con experiencia en gestión. No hay que olvidar que Araujo desembarcó el pasado mes de julio como director de proyectos de Prisa.

El ejecutivo procedía de Vocento, donde ejercía de director de Suscripciones Digitales y como director gerente de Relevo.

Las mismas fuentes señalan que se ocupará de la gestión y coordinación de AS en España, pero también en Argentina, Perú, Colombia, México y Estados Unidos.

A consultas de EL ESPAÑOL, desde el Grupo Prisa han declinado hacer comentarios sobre estas informaciones.

Este diario también ha podido saber que será al nuevo director general de deportes a quien le corresponda tomar decisiones sobre los directores de las distintas ediciones de As.

Sobre la mesa está la salida del actual director del deportivo en España, Vicente Jiménez. Un rumor que lleva meses, pero que no termina de confirmarse.

Desde Prisa aseguran que en este momento no hay planteado un cambio en la dirección del rotativo en España.

Otras fuentes explican a EL ESPAÑOL que la decisión está tomada, y que en los próximos días se pondrá al frente de AS José Félix Díaz.

De hecho, en el entorno del rotativo barajan esta misma semana como llegada del hasta ahora de una de las cabezas más visibles del diario Marca.

Aunque tanto As como sus ediciones en Latinoamérica dependerán jerárquicamente de Araujo, esto no ocurrirá con El País cuya sección de deportes mantendrá su independencia.

Consolidación de Araujo

El nuevo puesto de Araujo supone su consolidación dentro del grupo editorial. En apenas tres meses, asume un cargo mayor tras su desembarco.

Previamente, en Vocento había ejercido como director de Suscripciones Digitales desde mayo de 2022, ostentando la máxima responsabilidad respecto a estrategias de suscripción y rentabilidad.

También había ejercido anteriormente como director de Relaciones Institucionales, así como director de Futuro en Español. Araujo cuenta con experiencia en el periodismo deportivo, dado que fue, precisamente, Publisher de Marca entre 2013 y 2017.