RTVE, por primera vez en su historia, ofrece narración de los partidos de la Selección Española en gallego

Las claves nuevo Generado con IA RTVE ofrece por primera vez en su historia la narración de partidos de la Selección Española en gallego, comenzando con el encuentro contra Georgia para el Mundial 2026. El partido de España contra Georgia, el 11 de octubre, y el contra Bulgaria, el 14 de octubre, podrán escucharse en gallego, marcando un hito en la emisión en lenguas cooficiales. Carlos Jiménez y Enrique Morales serán los narradores en gallego, mientras que Manel Fernández Anidos ofrecerá aportaciones técnicas durante la transmisión. El nuevo canal de RTVE, 2Cat, también emitirá partidos de la Selección Española y la Copa del Rey en catalán, buscando impulsar las audiencias autonómicas.

RTVE realiza un movimiento pionero en la emisión del partido clasificatorio que libra España este sábado 11 de octubre (a las 20:45 horas) contra Georgia para el Mundial de 2026. Por primera vez en su historia, la Corporación pública ofrece narración en gallego. Será la primera vez que se escuche en esta lengua cooficial.

Así lo ha anunciado el propio Ente público este pasado viernes 10 de octubre. Los partidos más decisivos en la clasificación de la Selección Española Masculina de Fútbol para el Mundial que se celebrará en Norteamérica el año que viene.

Con lo cual, el partido contra Georgia de este sábado 11 de octubre será el primero que pueda escucharse en gallego, pero también se podrá disfrutar en esta lengua el encuentro de la Selección contra Bulgaria para este martes 14 de octubre, que comenzará a las 20:45 horas.

La transmisión ofrecerá la opción de escoger el gallego a través de la segunda pista de audio de los televisores o bien mantener la primera con la narración en castellano.

Se trata de un hecho histórico, dado que TVE nunca había emitido un partido de la Selección Española en esta lengua cooficial. Es un gesto más de la Corporación en su compromiso con los otros idiomas que se hablan en distintas regiones españolas.

La narración correrá a cargo de Carlos Jiménez, habitual narrador de grandes eventos para RNE, y Enrique Morales, redactor de deportes de RTVE en Vigo, y las aportaciones técnicas de Manel Fernández Anidos, exfutbolista internacional de la sub-21 para España, que jugó en el Celta y en el Racing de Ferrol, entre otros.

Pablo Barrios y Marcos Llorente durante una sesión de entrenamiento de la Selección Española Masculina de Fútbol en Las Rozas (Madrid). Irina R. Hipólito Europa Press Las Rozas (Madrid)

Además, el partido entre España y Bulgaria previsto para este martes 14 de octubre se podrá seguir en la 2Cat, el nuevo canal en catalán que debutará en emisiones este próximo lunes 13 y que buscará así impulsar en audiencias a esta nueva apuesta autonómica de RTVE.

La 2Cat también emitirá los partidos de la Selección Española y de la Copa del Rey en catalán, con David Figueira y Chapi Ferrer como narradores de esta vertiente en lengua cooficial.

El estadio Martínez Valero de Elche acoge el encuentro entre España y Georgia. En este encuentro, los de Luis de la Fuente buscarán mantener su buena racha hacia el Mundial 2026, tras ganar los dos partidos previos de la fase de clasificación.

España es líder indiscutible del Grupo E de la Fase de Clasificación Europea del Mundial 2026. En el primer encuentro, la Selección venció a la de Bulgaria con un resultado de 0-3; el segundo fue una goleada a Turquía, al conseguir un resultado de 0-6.