El Español y la Camilo José Cela celebran sus cumpleaños con diez conferencias sobre "La Libertad en el Siglo XXI"

A partir del 21 de octubre y hasta el 17 de diciembre, personalidades como Carmen Iglesias, Álvarez-Pallete, Luis Garicano, Santiago Muñoz-Molina o Javier Gomá participarán en las conferencias organizadas en el campus de la calle Almagro de Madrid.

"Hago votos porque estas aulas formen a sus alumnos en el mejor servicio del bien y hagan cierta la idea de Lope de Vega cuando llamó a la Universidad la naturaleza del alma”. Camilo José Cela, Premio Nobel de Literatura, 18-10-2000

Las claves nuevo Generado con IA La Universidad Camilo José Cela y EL ESPAÑOL celebran sus aniversarios con conferencias sobre "La Libertad en el Siglo XXI". Las conferencias abordarán temas como la libertad de expresión, el impacto de la tecnología en la libertad y el papel de la educación en la formación de ciudadanos libres. La iniciativa destaca la necesidad de defender las libertades conquistadas ante las nuevas formas de control y manipulación en el siglo XXI.

Junio de 2000. Hace 25 años echó a andar una de las instituciones académicas más sólidas de España. Desde aquel primer curso académico, la Universidad Camilo José Cela se ha convertido, con Nieves Segovia al frente, en un centro de referencia, integrador, intercultural y abierto a estudiantes, profesores y profesionales de todo el mundo. Un lugar -o tres realmente si atendemos a sus campus- donde todo gira en torno a cuatro ejes estratégicos: emprendimiento, digitalización, impacto social y bienestar.

Octubre de 2015. Después de una primera fase como blog, de un corto período en beta y de generar más expectación de la que cabría esperar, EL ESPAÑOL salió a la luz hace 10 años, concretamente el día 14. Con el león por emblema, el peso de la historia de una cabecera que volvía a la vida y con Pedro J. Ramírez a los mandos, nuestro periódico se presentaba como universal, libre, independiente, indomable y protector. Y con esos mismos valores ha sido líder indiscutible de la prensa española durante 25 meses consecutivos, un hito que nadie antes había logrado.

En 2025, la Universidad Camilo José Cela y el periódico EL ESPAÑOL vuelven a unir sus fuerzas para celebrar sus aniversarios de forma conjunta. Y de la mejor de las maneras posible, con el mismo objetivo que pedía Cela: "En el mejor servicio del bien".

Desde el 21 de octubre, día en que el periódico entregará sus premios anuales de Los Leones en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, y hasta el 17 diciembre, diez grandes personalidades de ámbitos tan relevantes como la cultura, la economía, la educación o el pensamiento desarrollarán una serie de conferencias bajo el título "La Libertad en el Siglo XXI".

Nuestro siglo nos enfrenta a una paradoja inédita en la Historia: mientras la tecnología expande nuestras capacidades, también crea nuevas formas de control y manipulación. Además, la inteligencia artificial intensifica estos dilemas, generando sesgos discriminatorios y convirtiendo la desinformación en "el alga invasora del siglo XXI", como la define Pedro J. Ramírez.

Todo ello nos conduce a una única conclusión: la libertad contemporánea exige vigilancia constante sobre sus conquistas, educación crítica ante nuevas manipulaciones y defensa activa de los valores democráticos.

Especialmente porque, como advierte Santiago Muñoz Machado, cada generación debe reconquistar su libertad en el contexto específico de su tiempo.

Carmen Iglesias

La directora de la RAH, Carmen Iglesias. Europa Press

El concepto de libertad. 21 de octubre.

La directora de la Real Academia de la Historia y académica de la RAE, plantea una reflexión crucial sobre la libertad contemporánea, marcada por la urgencia de defender conquistas históricas amenazadas. De hecho, identifica una paradoja inquietante: tras vencer los totalitarismos del XX, estos "siguen ahí de otra manera".

Para Iglesias, nuevas formas de censura emergen bajo apariencias democráticas, desde la "cancelación" —que define como "censura inquisitorial"— hasta la manipulación de la memoria histórica.

Iglesias defiende que la racionalidad debe corregirse constantemente para evitar extremos peligrosos, ya que puede "conducir a los campos de exterminio también". Su filosofía de la libertad se fundamenta en el conocimiento histórico como antídoto contra la manipulación y la ignorancia deliberada.

Santiago Muñoz Machado

El presidente de la RAE, Santiago Muñoz Machado Europa Press

La libertad de palabra. 3 de noviembre.

La libertad de palabra como "una conquista que ha tardado siglos en lograrse". Así de claro es el director de la Real Academia Española de la Lengua en su obra "Los itinerarios de la libertad de palabra". De hecho, para Muñoz Machado, la libertad de palabra trasciende la mera expresión para convertirse en "el bien más adorado" de la RAE y pilar democrático de la sociedad.

Su filosofía establece que "todas las libertades sin restricciones no sobreviven", defendiendo límites relacionados con intimidad y menores. Reivindica además el "derecho a comprender" como derecho exigible y critica a "buena parte de la clase política" que "no dice la verdad". Para Muñoz Machado, la libertad de palabra exige veracidad en el contenido y claridad en la forma.

Nieves Segovia

La presidenta del Grupo SEK, Nieves Segovia. Esteban Palazuelos

Libertad y educación. 4 de noviembre.

La presidenta de la Institución Educativa SEK articula una filosofía educativa donde la libertad constituye el núcleo fundamental del proceso formativo. Su concepción trasciende el concepto tradicional de libertad académica para abrazar una pedagogía de la autonomía responsable que prepara a los estudiantes para los desafíos del siglo XXI.

Para Segovia, "los alumnos deben aprender la libertad ejerciendo esa libertad, asumir la responsabilidad ejerciendo la responsabilidad". Esta premisa define su modelo educativo, donde la libertad no es una concesión sino una competencia que debe desarrollarse progresivamente.

José María Álvarez-Pallete

El expresidente de Telefónica José María Álvarez Pallete. Europa Press

Libertad y tecnología. 11 de noviembre.

El expresidente de Telefónica articula una filosofía tecnológica donde la libertad humana debe constituir el núcleo rector de la revolución digital. Así plantea un "nuevo contrato social digital" que sitúe la dignidad humana en el centro, porque "los datos forman parte de la dignidad de la persona" y de esta manera se establece una conexión directa entre libertad individual y soberanía digital.

Su filosofía se fundamenta en que "son las personas las que dan sentido a la tecnología y no al revés", de modo que la inteligencia artificial descontrolada como "un riesgo existencial" cuando opera "con afán de poder". Es por ello que advierte de que "no todo lo que la tecnología es capaz de hacer es bueno o socialmente aceptable".

Federico Linares

El presidente de EY España, Federico Linares. Jesús Umbría

La libertad y el humanismo empresarial. 18 de noviembre.

El presidente de EY España articula una filosofía empresarial donde la libertad constituye la base fundamental del humanismo corporativo, una suerte de "capitalismo humanista" que sitúe el propósito por encima del mero beneficio financiero. Una visión que rompe con el paradigma de Milton Friedman, defendiendo que el modelo de "incrementar beneficios" como única responsabilidad empresarial "forma ya parte de la historia económica".

Su filosofía se fundamenta en "el liderazgo humanista" que prima "los valores por encima de todo", trabajando "por la igualdad y la diversidad" y "poniendo a las personas en el centro". Identifica la libertad como uno de los "valores diferenciales" del emprendimiento junto al "inconformismo, ambición y humildad".

Javier Gomá

El filósofo Javier Gomá. Sara Fernández

Libertad y pensamiento. 25 de noviembre.

El filósofo y director de la Fundación March, articula una filosofía de la libertad donde el pensamiento libre constituye el fundamento de la democracia auténtica. Para Gomá, "hemos conquistado la libertad, hemos conquistado la igualdad y el mix ha producido la vulgaridad". Esta observación reconoce que "la vulgaridad es el estado cultural de nuestro tiempo. Y eso es bueno", defendiendo que la democratización cultural representa un avance hacia una sociedad donde "la dignidad humana" emerge como "el concepto más revolucionario del siglo XX".

Su filosofía rechaza tanto el individualismo desenfrenado como el paternalismo estatal, defendiendo un "individuo emancipado" capaz de autoimponerse límites. Así, su concepto de "dignidad" como "aquello inexpropiable del individuo" define una libertad que puede ejercerse "en cualquier momento y circunstancia", incluso en las más adversas.

Pedro González-Trevijano

El expresidente del TC, Pedro González-Trevijano. Europa Press

La libertad y el Derecho. La Constitución de 1978. 2 de diciembre.

El presidente emérito del Tribunal Constitucional articula una filosofía jurídica donde la libertad constituye el fundamento esencial del orden constitucional democrático. Para González-Trevijano, "la Constitución española de 1978 es la obra colectiva más relevante del siglo XX", siendo "por primera vez en la historia de España de todos y para todos los españoles". De esta manera, su filosofía se fundamenta en el "consenso" y en el Título I de la Carta Magna como "corazón del sistema jurídico".

Para González-Trevijano, la Constitución de 1978 equilibra continuidad y cambio como condición para que la libertad sea conquista histórica y proyecto futuro.

Jaime Olmedo

El rector de la Universidad Camilo José Cela, Jaime Olmedo. Cristina Villarino

Libertad y cultura. 9 de diciembre.

Rector de la Universidad Camilo José Cela y académico de la Real Academia de la Historia, el anfitrión de estas jornadas articula una filosofía cultural donde la libertad constituye el núcleo esencial de la resistencia humanística frente al deslumbramiento tecnológico contemporáneo. Su filosofía educativa se fundamenta en que "el único verbo que no admite el imperativo es el verbo leer", subrayando que la libertad cultural requiere seducción, no imposición.

Identifica riesgos específicos en la inteligencia artificial aplicada a las humanidades, donde "la redacción implicaba funciones de la inventio, dispositio y locutio" que "quedan comprometidas si se delega en una máquina".

Luis Garicano

El exdiputado Luis Garicano.

Libertad y mercados. 16 de diciembre.

El “liberalismo reformista radical” que propone el economista Luis Garicano reconoce que los cambios tecnológicos destruyen empleos rutinarios, alimentan la incertidumbre y favorecen el auge populista. Por eso defiende que la libertad de mercado y el Estado de bienestar deben combinarse para sostener la prosperidad social, con políticas innovadoras pero sin frenar la transformación digital.

Garicano subraya que “no hay mercado sin libertad” y que “no hay libertad sin regulación” y que la ley es “la garantía de la libertad”, por lo que exige autoridades independientes que equilibren control e independencia. Así, el Estado de bienestar y el mercado son complementarios y su propuesta de “contraataque liberal” defiende que parte de la respuesta al populismo consiste en replantear el Estado de bienestar e invertir en educación y capital humano para hacer sostenible la libertad económica.

Pedro J. Ramírez

El presidente ejecutivo y director de El Español, Pedro J. Ramirez. Sara Fernández

Libertad y prensa. 17 de diciembre.

Presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, Pedro J. Ramírez es el periodista más transversal del último medio siglo. Reconocido por las corruptelas destapadas en sus periódicos como los GAL o la 'caja B' del PP de Mariano Rajoy, para el periodista riojano afirma que "la única dependencia que hace libre al periodista es la de sus lectores". Así, interpreta la profesión periodística como "una obligación constitucional", en la que el informador "le pertenece a los lectores. Somos dependientes de nuestra obligación de materializar un derecho ajeno".

El director de EL ESPAÑOL identifica de esta forma cinco independencias esenciales para el ejercicio libre del periodismo: independencia de los poderes fácticos ("que no quieren que se hable de ellos"), del poder político ("que trata de engullir cualquier margen para la libertad"), del poder económico, del entorno personal ("amigos, allegados, familiares") y de uno mismo ("prejuicios y limitaciones físicas y sentimentales").