Mediaset ofrecerá en abierto los principales partidos de la NFL, incluida la Super Bowl

Mediaset España ha alcanzado un acuerdo con la National Football League para la emisión en abierto de los principales encuentros de la competición estadounidense de fútbol americano, incluidos la Super Bowl LX, el NFL Madrid Game 2025 y varios partidos de la temporada regular y los playoffs.

Con este acuerdo, Mediaset España incorpora a su oferta uno de los eventos más seguidos del planeta y lo acerca al público español, según detalla en un comunicado.

Y lo hace con una cobertura integral que combina televisión en abierto, a través de Cuatro; emisión digital, en Mediaset Infinity; y contenidos informativos en los espacios de ElDesmarque, que incluirán un espacio específico en la madrugada de los jueves.

Las primeras emisiones serán el próximo domingo 12 de octubre, con los encuentros Detroit Lions-Kansas City Chiefs (Cuatro, 2:15h) y Denver Broncos–New York Jets (Mediaset Infinity, 15:30h), uno de los partidos internacionales de la NFL 2025, desde el Tottenham Stadium de Londres.

Así, a partir del domingo 12 de octubre y hasta el próximo 4 de enero, Cuatro emitirá cada domingo (2:15h) el ‘Sunday Night Football’, considerado el partido más relevante de cada jornada.

Además de estos 13 partidos de la temporada regular, la cadena ofrecerá el NFL Madrid Game 2025 que se jugará el domingo 16 de noviembre (15:30h) en el estadio Bernabéu.

Supondrá la primera vez que la NFL dispute en España un partido de la temporada regular, en el que los Washington Commanders se enfrentarán a los Miami Dolphins.

Concluida la temporada regular, Cuatro emitirá en abierto tres encuentros de los playoffs (uno por cada ronda).

Y, como colofón, la Super Bowl LX, que se celebrará el domingo 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara (California) y contará con la actuación de Bad Bunny en el espectáculo del descanso.

La NFL en Mediaset Infinity

La oferta televisiva se ampliará a través de Mediaset Infinity, que además de emitir en simulcast todos los partidos ofrecidos en Cuatro, ofrecerá un partido adicional cada domingo (22:00h).

También los tres partidos europeos programados en Londres (12 y 19 de octubre, 15:30h) y Berlín (9 de noviembre, 15:30h).

Asimismo, retransmitirá uno de los partidos del Día de Acción de Gracias (jueves 27 de noviembre); y otros tres encuentros de los playoffs (uno por cada ronda).

En total, Cuatro emitirá 18 partidos y Mediaset Infinity, 19, configurando así la cobertura más completa de la NFL en abierto en España.

Los narradores

Las retransmisiones, a cargo de SuperSport, contarán con algunos de los mayores especialistas de la NFL en nuestro país: José Antonio Ponseti, Iker Sagasti, y Javier Gómez, acompañados por los expertos Luis Jones y David ‘Serpi’.

Ponseti y Sagasti serán las voces de los partidos en Cuatro, mientras que Sagasti y Gómez encabezarán las retransmisiones de los encuentros dominicales en Mediaset Infinity y del NFL Madrid Game 2025.

ElDesmarque

Además de la retransmisión de los partidos, Mediaset España reforzará su cobertura con una oferta de contenidos informativos y digitales asociados a ElDesmarque.

Los jueves por la noche, tras ‘ElDesmarque Madrugada’, Cuatro emitirá ‘ElDesmarque Quarterback’, un espacio breve y concebido para acercar la esencia de la NFL al público español.

Con un enfoque divulgativo y entretenido, ofrecerá los mejores momentos de cada jornada, explicaciones sobre las reglas y conceptos básicos del juego y un repaso a momentos históricos y jugadores de leyenda de este.

En ‘ElDesmarque Cuatro Mediodía’, presentado por Manu Carreño, se ofrecerá semanalmente un repaso con lo más destacado de cada jornada.

En el ámbito digital, la web de ‘ElDesmarque’ incorporará una sección específica sobre la NFL.