La CNMC no ve "incitación al odio" por la estampita del 'Grand Prix' que mostró Lalachus en las Campanadas de TVE

Las reclamaciones contra Lalachus fueron archivadas por la CNMC, similar a la decisión judicial previa que no encontró delito en el acto.

El gesto humorístico de Lalachus con la estampita de la vaquilla del 'Grand Prix' provocó malestar en algunos espectadores, pero no se consideró ofensivo.

La CNMC concluyó que no hubo "incitación al odio" en la actuación de Lalachus durante las Campanadas de TVE.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha considerado que no hay “incitación al odio” en el momento en el que Lalachus, durante la celebración de las Campanadas de La 1, mostró una estampita de la vaquilla del Grand Prix. Así lo ha dictaminado tras recibir tres reclamaciones tras la polémica.

El revuelo surgió al poco de que la humorista, quien se encargaba de despedir 2024 junto con David Broncano en la Puerta del Sol para La 1, mostrase una estampita del Sagrado Corazón de Jesús, sólo que cambiando su rostro por el de la vaquilla del Grand Prix.

Tras analizar el momento, la CNMC reconoce que el “tono humorístico” del momento ha podido “provocar malestar e incomodidad a espectadores con firmes creencias religiosas”, pudiendo “llegar a ofenderles” incluso.

No obstante, la propia Comisión señala que, “teniendo en cuenta la trayectoria profesional de la presentadora”, la cual está “caracterizada por utilizar el humor, el sarcasmo o la sátira en sus intervenciones”, ha llevado a no ver “ánimo de ofensa”.

“No cabe apreciar en ningún caso” un deseo o una “incitación o posición manifiesta, clara y evidente de menosprecio, odio, vejación o desprecio hacia las personas con razón de su religión”, valora. “Ni cabe concluir que se estén fomentando este tipo de sentimientos”, apostilla.

Lalachus y David Broncano, presentadores de las Campanadas 2024 de TVE.

Según señala la propia CNMC, tras la emisión de las Campanadas, las cuales le dieron el liderazgo a La 1 del momento más seguido de la televisión española y que la pública no lograba desde 2021, fue cuando surgieron las reclamaciones.

La Comisión señala las tres reclamaciones llegaron a su Registro en los días 1, 19 y 20 de enero de este año. Las tres quejas fueron realizadas por particulares y en relación al momento en el que la presentadora enseñaba la estampita.

La Justicia ya lo archivó

Las reclamaciones se realizaron señalando que hubo una presunta “manifestación de odio”, lo que hubiera infringido el artículo 4.2 de la Ley 13/2022 de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual. De ahí, que la CNMC haya tenido que revisar las imágenes de ese momento.

Tras señalar que no ve “ánimo de ofensa” en la manera de actuar de Lalachus, la CNMC ha concluido que “no concurren las circunstancias necesarias para entender que se haya podido incurrir en una incitación manifiesta al odio”.

Con lo cual, la Comisión ha optado por archivar las reclamaciones. Se trata de una decisión muy similar a la que sucedió en la Justicia cuando el juzgado de instrucción número 4 de Madrid desestimó la causa contra la humorista por sacar la estampita con la imagen de la vaquilla.

En esa ocasión, fue la Fundación Española de Abogados Cristianos la que denunció tanto a la comediante como a David Broncano y al presidente de RTVE, José Pablo López, por un presunto delito contra los sentimientos religiosos.

El juez consideró que no existía delito alguno y decretó el sobreseimiento y archivo de la causa. Para ello, argumentó que no podía probarse que hubiera una intención “vejatoria” por parte ni de Lalachus ni de Broncano, señalando el carácter “satírico” del momento.