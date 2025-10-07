RTVE presenta 2Cat, su canal en catalán que comenzará sus emisiones el 13 de octubre: así será su contenido

Foto de familia de la presentación de contenidos de la 2Cat en los estudios de RTVE en San Cugat del Vallés (Barcelona). RTVE

Este martes 7 de octubre, RTVE ha presentado la que es una de sus decisiones empresariales más comentadas del año: el desembarco de 2Cat, la transformación de La 2 en una cadena completamente disponible en catalán y pensada para el público autonómico. Un canal con programación propia y que buscará estar 100% en dicha lengua.

Será el lunes 13 de octubre cuando dé inicio este nuevo canal autonómico, producido desde la propia RTVE. Su presupuesto inicial, aprobado por el Consejo de Administraciones de RTVE, ha sido de 8 millones de euros, pero se estima que para su segunda temporada este aumente en un total de 11 millones anuales.

Después del estreno el lunes se irán incorporando nuevos contenidos para poder alcanzar un porcentaje del 60% o 70% de contenido producido íntegramente en catalán. Este aumento irá siendo progresivo, convirtiendo 2Cat en un canal completamente distinto a lo que es La 2 en el resto del territorio español.

Este nuevo canal ha sido presentado en los estudios de RTVE en San Cugat del Vallés (Barcelona), donde su director, Oriol Nolis, ha explicado la programación que irá llegando a la cadena.

Nolis, acompañado por el presidente de RTVE, José Pablo López, ha estado rodeado por los nuevos rostros de 2Cat, en el que habrá contenido de la Corporación pública que ya está producido en castellano, como Aquí la tierra, que tendrá también a Jacob Petrus en esta aventura en catalán.

Presentación de 2Cat en los estudios de RTVE en San Cugat del Vallés (Barcelona). RTVE

2Cat tendrá una franja matinal que combinará información, opinión y entretenimiento, con Cafè d’idées, presentado por Gemma Nierga. Otras novedades son El segon café, conducido por Cristina Villanueva y quien regresa al Ente.

La nueva programación

También estará L’Altaveu al pati, con Marco Chiazza, que también tocará los temas del día. Por la tarde, estará el emblemático Saber y ganar, con Jordi Hurtado. Tras el concurso, se emitirá el magacín L’Altaveu, con Danae Boronat.

Para la última parte de la tarde, estará la versión en catalán de Aquí la tierra, llamado ahora Aquí la terra. La franja cerrará con Cuina brutal, con el chef Bosquet.

Gemma Nierga en 'Cafè d'idées'. RTVE

2Cat tiene también previsto producción propia para el prime time, que combinarán cultura, reflexión, historia y humor, con espacio como L’any que vas néixer, con Xavier Bundó, que usará imágenes del NO-DO y Temps enrere, con Montse Soto, con los que se aprovechará el amplio archivo histórico de RTVE.

El toque de entretenimiento y prensa del corazón estará con Mamarazzis Pop&Cor, conducido por Lorena Vázquez y Laura Fa. Las dos analizará las noticias más importantes de la prensa rosa. Por otro lado, la actriz Candela Peña tendrá su propio talk show, con Una tarda amb…

El objetivo de la 2Cat es contar con producción 100% en catalán. En 2026, una vez estrenados y consolidados estos primeros contenidos, se trabajará en nuevos formatos que busquen llegar, inicialmente, a un 80% o 90% de contenido en catalán, aunque “siempre de acuerdo con el presupuesto y la capacidad productiva”, de la sede de San Cugat.

La llegada de Basté

Precisamente, entre esos futuros formatos, estará Pla seqüència, un programa de entrevistas con Jordi Basté sin cortes ni montajes durante 50 minutos seguidos. Justo el fichaje de Basté fue uno de los que más recelo despertó.

Presentador de El mon a Rac 1, es uno de los periodistas más vinculados al nacionalismo catalán. Decía el propio Basté en una entrevista en EL ESPAÑOL que "el sentimiento de nación (en Cataluña) siempre se ha tenido", y que es algo que "desde Madrid no se puede comprender".

Jordi Basté en una imagen de archivo. RAC1

Otros proyectos serán Tot això eren camps, presentado por Judit Martín; I tu què faries?, con Patrick Urbano; Gran Tonino, un formato musical liderado por Nina y la pianista Laura Andrés y un concurso sobre la lengua que conducirá Peter Vives.

En la presentación, Nolis ha afirmado que la programación de 2Cat busca ser “diversa, transversal y plural”, y así complementar y sumar para un público que consume televisión en catalán.

Además de 2Cat, el contenido en catalán de TVE estará presente en las otras cadenas mediante la desconexión territorial. Por ejemplo, L’informatiu midgia con Aina Gandulf, se podrá consumir en La 1 y Canal 24 horas, como también la edición del fin de semana L’informatiu o la información deportiva con De cara a barraca.