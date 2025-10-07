Paramount ficha a Bari Weiss como editora jefe de CBS News tras la compra de su medio, The Free Press

Bari Weiss en una tertulia de un programa de MSNBC. MSNBC

Paramount Skydance realiza un cambio editorial en CBS. El grupo audiovisual ha adquirido la compañía de medios The Free Press, propiedad de Bari Weiss, por 150 millones de dólares. Esta compra ha provocado que la comunicadora pase a convertirse en editora jefe de CBS News.

Antigua redactora de Política y Cultura en The New York Times, Weiss se encargará así de la división de noticias de una de las principales cadenas de televisión de Estados Unidos.

La nueva dirección ejecutiva, liderada por David Ellison, apuesta así por una estrategia para revitalizar a la cadena, en un momento en el que las noticias se leen principalmente en redes sociales.

The Free Press cuenta con 170.000 suscriptores de pago, lo que ha motivado a su adquisición. “Bari [Weiss] es una reconocida defensora del periodismo independiente y con principios”, ha declarado Ellison, CEO de Paramount, en un comunicado.

“Confío en que su empuje emprendedor y su visión editorial impulse a CBS News”, ha continuado Ellison, remarcando la intención de tener una “visión más amplia en Paramount para modernizar contenido y la manera en la que conecta con la audiencia”.

Fotografía del 26 de julio de 2025 que muestra una publicidad de Paramount, en San Diego, California. Allison Dinner EFE

Este fichaje, especialmente por tratarse de una periodista que logró popularidad, en parte, por criticar a los medios tradicionales, se ha visto con recelo dentro de la cadena, así como por otros medios del país norteamericano.

Weiss se hizo popular tras su renuncia a su puesto en The New York Times en 2020, denunciando un ambiente laboral hostil y censura interna dentro del rotativo.

La polémica se produjo tras un artículo suyo apoyando una respuesta militar a las protestas surgidas tras la muerte de George Floyd.

Un perfil con polémica

Tras su salida fue cuando fundó The Free Press junto con su esposa, la también antigua periodista de The New York Times Nellie Bowles. En este medio, ha denunciado la “cultura de la cancelación” y los “movimientos woke”.

Medios como Business Insider, Haaretz o The Times of Israel la han calificado como conservadora, además de “sionista”, al defender varios postulados del país hebreo. No obstante, ella misma se calificó de “centrista de tendencia izquierdista” en una entrevista con Joe Rogan.

Según señala Variety, fuentes internas de CBS News no están seguras de que la cadena necesite un impulso. El canal cuenta con varios de los programas de actualidad más vistos de la televisión estadounidense como 60 Minutes o CBS Sunday Mornings.

Al mismo tiempo, según cifras del medidor de audiencias Nielsen, varios de sus magacines diarios como CBS Evening News o CBS Mornings han logrado estar en tercer lugar en sus franjas de horario frente a programas de ABC y NBC.

Logo de la empresa de medios 'The Free Press'. The Free Press

A pesar de la adquisición y del desembarco de Weiss como editora jefe de CBS News, The Free Press mantendrá su marca y operará de forma autónoma, además de continuará realizando reportajes, pódcasts de vídeo y audio, así como eventos propios para sus suscriptores.

“Las noticias más confiables”

Por otro lado, según ha señalado la propia Paramount Skydance, Weiss definirá “las prioridades editoriales de CBS News” y “explorará maneras de innovar en la forma en la que la organización informa y presenta las noticias”.

Se ha señalado que Weiss colaborará estrechamente con el presidente de CBS News, Tom Cibrowski, quien se encarga de reportar cualquier movimiento o decisión al presidente de Medios Televisivos de Paramount, George Cheeks.

“Esta alianza permite que nuestra filosofía de periodismo independiente y audaz llegue a una audiencia enorme, diversa e influyente. Honramos el extraordinario legado de CBS News al comprometernos con una misión singular: construir la organización de noticias más confiable del siglo XXI”, expresaba Weiss en un comunicado.