Netflix pierde casi 20.000 millones de dólares en valor de mercado tras el boicot de Elon Musk por "contenido woke"

Elon Musk ha vuelto a mostrar su poder de influencia en redes sociales. El CEO de Tesla y dueño de X inició el pasado 1 de octubre un fuerte boicot contra Netflix por tener “contenido woke”. Cinco después, la plataforma ha perdido casi 20.000 millones de dólares en valor de mercado.

El origen del conflicto está en la serie de animación juvenil El punto muerto: Un parque paranormal. Se trata de una producción británica creada por Hamish Steele y que tuvo dos temporadas entre 2022 y 2023.

El protagonista, Barney Guttman, era un adolescente homosexual y transexual, que encuentra trabajo como guardia de seguridad en Phoenix Parks. La ficción narraba los problemas familiares que tenía por su condición, además de su amistad con Norma, una joven autista de origen pakistaní.

Musk se hacía eco de varias quejas de internautas con cuentas de ideología conservadora, como Marjorie Taylor Greene, miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos por Georgia y miembro del Partido Republicano.

La congresista ponía de ejemplo este título por “divulgar la ideología de género de los woke y de los demócratas”. “Es propaganda no binaria entre los niños”, denunciaba. Un mensaje que fue ampliamente replicado en redes.

Imagen de 'El punto muerto: Un parque paranormal'. Netflix

El resultado fue que Musk, cuya cuenta de X tiene 226 millones de seguidores, posteó un mensaje muy claro: “Cancela Netflix por la salud de tus hijos”. El efecto comenzó siendo muy rápido

Caída del 4,3% en día y medio

Las acciones de Netflix cayeron un 4,3% en tan sólo un día y medio. Entre el 1 y el 3 de octubre, el servicio OTT había perdido 15.000 millones de dólares en capitalización, mientras que el Nasdaq y otras tecnológicas subían en ese período.

Las pérdidas han continuado. En el cierre registrado el pasado 3 de octubre, Netflix cerraba con 1.153,32 dólares, un 0,79% menos que lo que valía el jueves 2, que era 1.162,53 dólares. El 30 de septiembre, antes del mensaje de Musk, el valor estaba en 1.198,92 dólares.

A fecha del 6 de octubre, Netflix ha perdido aproximadamente 19.400 millones de dólares en valor de mercado, según datos ofrecidos por Bloomberg. Antes del boicot, la capitalización bursátil de la plataforma en streaming rondaba los 490.000 millones de dólares.

Actualmente, la cifra está en 470.600 millones de dólares, manteniéndose estable frente las grandes caídas iniciales.

No obstante, medios como Bloomberg o Yahoo Finance inciden en que no se prevé que haya cambios sustanciales, dado que el negocio de Netflix ha demostrado ser sólido y tiene previsiones positivas para el cierre de este 2025.

Críticas al creador

La polémica en torno a esta ficción, cancelada dos años atrás, se intensificó al poner el foco en su creador, Hamish Steele. Abiertamente queer, publicó en septiembre un mensaje en redes sobre el asesinato de Charlie Kirk, al que tildó de “nazi”.

Musk se hizo eco de estas palabras, señalando que Netflix había contratado a “alguien que celebraba” la muerte del activista político conservador. La postura de Musk contra una compañía o persona en concreto no es extraña.

El CEO de Tesla ha criticado cualquier cosa que no se alinee con su ideología, expresando con frecuencia el concepto de “virus de la mentalidad progresista”. Hasta el momento, Netflix no ha lanzado ningún comentario sobre la campaña de boicot liderada por el magnate sudafricano.

No es la primera vez que Netflix se ve envuelta en una controversia en la que se pide su boicot. En 2020, la plataforma fue muy criticada por distribuir en territorio estadounidense la cinta francesa Guapis, a la que se acusó de “sexualizar” a menores de edad.