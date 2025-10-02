RTVE deberá cubrir en dos años el 85% de la población con servicios de radio digital con tecnología DAB+

El Gobierno ya tiene lista su propuesta legislativa para intentar impulsar la radio digital terrestre en España con tecnología DAB+ (Digital Audio Broadcasting Plus). Un plan que, entre otras medidas, obliga a RTVE a cubrir con este servicio el 85% de la población a los dos años de su entrada en vigor.

La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales ha publicado este jueves, con el fin de someterlo a audiencia pública, el texto del proyecto de real decreto por el que se adoptan medidas de impulso de la tecnología DAB+.

En comunicado, el Ministerio para la Transformación Digital y de Función Pública indica que, para las emisiones de ámbito estatal, se establece que la evolución a esta tecnología "sea obligatoria y sincronizada".

En concreto, detalla que a RTVE se le atribuye un bloque de frecuencias "en exclusiva" que le va a permitir incrementar su capacidad de oferta de contenidos. No obstante, también "tendrá mayores obligaciones de cobertura".

Así, deberá alcanzar el 50% de la población a los 3 meses de la entrada en vigor de este real decreto y el 70% a los 12 meses, incluyendo, al menos, la mitad de la población de cada una de las capitales de provincia. A los 24 meses, el porcentaje deberá ser del 85%.

Privadas y autonómicas

Por su parte, los licenciatarios privados se integrarán en otro bloque, donde se mantendrán las obligaciones de cobertura actual.

El Ministerio explica que esta reorganización no genera canales libres, por lo que no es necesario convocar nuevos concursos de licencias de radio. Asimismo, no afecta a las emisiones analógicas, por lo que se mantendrá la situación tanto en Onda Media (OM) como en Frecuencia Modulada (FM).

Para los canales de ámbito autonómico y local se plantea una evolución a DAB+ en dos fases. En la primera, cualquier radiodifusor puede evolucionar a esta tecnología "en cualquier momento y de manera independiente", siempre que no afecte al resto de operadores ni a la planificación de canales.

En una segunda fase, las comunidades autónomas decidirán la fecha en la que, de manera obligatoria y sincronizada, las emisiones de las redes de ámbito autonómico y local de su comunidad se realizarán exclusivamente con tecnología DAB+.

Modernización

El Ministerio destaca que esta iniciativa representa "un paso clave hacia la modernización del sector radiofónico español", ya que la tecnología DAB+ permite "un uso más eficiente del espectro radioeléctrico y optimiza la codificación de la señal de audio, haciéndola más robusta ante interferencias".

Asimismo, remarca que los receptores más modernos tienen incorporada ya esta tecnología y la normativa europea exige actualmente que todos los vehículos nuevos comercializados en la Unión Europea (UE) incluyan receptores compatibles con DAB+.

A este respecto, detalla que la tecnología DAB+ posibilita formatos avanzados de audio (como el sonido multicanal) y permitirá la incorporación de funcionalidades como el sistema de Alerta Automática de Seguridad (ASA, por sus siglas en inglés).

Este sistema se ajusta a la zona de la emergencia y permite la emisión de mensajes hablados con locutores que proporcionan la información y las indicaciones que sean necesarias. Asimismo, permite ofrecer información adicional en forma de texto e imágenes en los receptores de radio.