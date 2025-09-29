Prisa nombra a Alberto Polanco como nuevo presidente de Santillana en sustitución de Francisco Cuadrado

Prisa renueva la dirección de Santillana. A partir del 1 de enero Francisco Cuadrado será relevado en la presidencia por Alberto Polanco Blanco, actual director General de la editorial en México.

Así lo ha decidido el Consejo de Administración de Prisa, en su reunión celebrada en el día de hoy, y con el informe favorable de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo (CNRGC).

Así, Alberto Polanco será, a partir del día 1 de enero de 2026, consejero delegado y primer ejecutivo de Santillana.

El directivo ha desarrollado toda su carrera profesional en la editorial, especialmente en Latinoamérica, donde ha ocupado diversos cargos durante los últimos 25 años en Bolivia, Argentina, Guatemala, Colombia y México.

El Consejo de Administración ha expresado el reconocimiento y agradecimiento a Cuadrado por su profesionalidad y dedicación a la compañía durante más de 35 años, así como por su colaboración en el diseño y ejecución del plan de sucesión que culminará, tras un periodo de transición, a final del presente año.

Desde 2010, Francisco Cuadrado se ha ocupado de la dirección Global de Educación, impulsando decididamente la apuesta por el negocio digital, que ya es la principal fuente de ingresos de Santillana.

Previamente, fue director global de la División de Trade, director general en Colombia y subdirector de Santillana en México. Es presidente ejecutivo de Santillana y consejero ejecutivo de Prisa desde 27 de julio de 2021.

De esta forma, Prisa continúa con un plan de transformación y salidas como la de Alfredo Relaño, que fue despedido hace unas semanas tras 49 años en el grupo de comunicación.