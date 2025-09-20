El Español alcanza los 26,85 millones de usuarios tras integrar las redes sociales en agosto pese a los ciberataques

EL ESPAÑOL vuelve a rugir. Lidera el ranking de audiencias de Comscore en agosto, al alcanzar un total de 26,85 millones de visitantes únicos en audiencia digital.

Un dato que supone la suma (deduplicada) del tráfico que llega al diario a través de móvil, escritorio y redes sociales.

El dato de agosto en Comscore supone revalidar el liderato de los dos principales medidores de audiencia que operan en España. Este periódico es líder también en GfK DAM, en donde ocupa la primera posición desde hace 25 meses.

Un liderazgo que llega, además, en un mes muy complejo para este diario pues durante los últimos días de agosto sufrió un ciberataque que limitó sus opciones de competir.

Según Comscore, la segunda posición del ranking de audiencia digital es para ELMUNDO.ES , con 20,68 millones de visitantes únicos. La tercera plaza la ocupa 20MINUTOS.es, con 16,82 millones de fieles.

El Top 5 lo ocupan ELPAIS.COM (15,05 millones) y LAVANGUARDIA.COM (14,17 millones).

Agosto fue un mes de alta intensidad informativa, con los incendios forestales que afectaron a Extremadura, Andalucía, Galicia y Castilla y León. El foco también estuvo en la reunión entre Donald Trump y Vladímir Putin en Alaska o en la junta de accionistas del Sabadell para aprobar la venta de su filial británica TSB.

Lograr la primera posición ha sido una tarea ardua en la que el indomable león de EL ESPAÑOL ha tenido que afanarse a fondo. Gracias, en especial, al trabajo de todos sus profesionales.

En las últimas semanas este diario ha sido víctima de una oleada de ciberataques, tal y como ha denunciado ante la unidad de delitos informáticos de la Guardia Civil.

Una ofensiva basada en cinco frentes: una suplantación de identidad mediante un proxy malicioso y un ataque de intoxicación SEO; la apropiación de credenciales para realizar envíos de correos phishing; denuncias falsas masivas contra nuestras publicaciones en redes sociales; manipulación del píxel de Facebook (Meta), y un intento de estafa a la dirección del periódico a través de correos electrónicos.

La coincidencia temporal de todas estas agresiones presuntamente delictivas sufridas por EL ESPAÑOL lleva a considerar la hipótesis de que pueda existir algún tipo de coordinación mediante la elaboración de un plan concertado por sus autores.

De hecho, los ataques contra los servidores de EL ESPAÑOL continúann aunque están siendo rechazados por los equipos de tecnología de este diario.