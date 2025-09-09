Juanma Castaño, sobre el EGM: “Me molesta que no se mida la audiencia en momentos importantes del deporte”

El periodista deportivo Juanma Castaño ha vuelto a hablar sobre el modelo de medición del Estudio General de Medios (EGM). Esta vez de forma más sosegada y tranquila que el pasado año cuando sorprendió con un duro discurso en 'El Partidazo' en el que no entendía cómo habían perdido 250.000 oyentes en tres meses.

Aunque el locutor ha asegurado que no es quién para juzgar, es verdad que ha dejado claro que la medición “no es rigurosa en el tiempo y pasa por momentos inexactos”. Y, por lo tanto, es mejorable.

No obstante, Juanma Castaño ha asumido que “si es el sistema que acepta la industria” y tiene que someterse a él, lo acepta.

No sin antes expresar que lo que le molesta es que “no se mida la audiencia en momentos importantes del deporte como, por ejemplo, el Mundial de fútbol” o que no se mida en verano. “No entiendo por qué descansa, en televisión no se descansa”, ha añadido.

El EGM realiza mediciones en tres oleadas: de enero a marzo, de abril a junio y de septiembre a noviembre. Los meses correspondientes al verano quedan fuera.

Sucesión de Carlos Herrera

Así lo ha explicado el presentador en un coloquio de inicio de temporada en Cope junto a otros comunicadores de la cadena.

Un coloquio en el que también se ha tratado la sucesión de Carlos Herrera en un momento en el que ‘Herrera en Cope’ ha incorporado a Jorge Bustos, subdirector de El Mundo.

Bustos incrementará su presencia en el programa de 6 a 13 horas con Carlos Herrera y su hijo Alberto Herrera.

Un fichaje con el que Herrera poco a poco podría ir cediendo terreno en la emisora, pero que sigue sin fecha de jubilación por el momento.

De hecho, Alberto Herrera ha asegurado que “está con mucha fuerza de seguir trabajando y Dios quiera que le tengamos mucho tiempo trabajando con nosotros”.

Se trata de un debate que lleva años escuchando y que se resuelve cada año que renueva por una temporada más.

La llegada de Jorge Bustos a las mañanas de Cope ha permitido la entrada de Pilar García Muñiz al programa 'Mediodía Cope'.

La locutora ha avanzado que contará con otros fichajes en su programa, como el periodista de ABC, José María Camarero o el youtuber Lethal Crysis.

En la noche de la emisora también ha habido fichajes, como el exjugador Mario Suárez y, según Juanma Castaño, “habrá más” que incluso podrían estar relacionados con jugadores que se han quedado sin equipo.