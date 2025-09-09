Cope ultima el fichaje de Alfredo Relaño para ‘El Partidazo’ y ‘Tiempo de Juego’ tras ser despedido por Prisa

Alfredo Relaño está muy cerca de tener casa nueva. Cope ultima el fichaje del veterano periodista tan sólo unos días después de que el grupo Prisa le despidiera. Según ha podido saber EL ESPAÑOL-Invertia, está "prácticamente cerrado".

Tras el acuerdo, Relaño se convertirá en el nuevo colaborador del programa nocturno ‘El Partidazo’, dirigido por Juanma Castaño.

También será colaborador de ‘Tiempo de Juego’ en el que aportará su visión del fútbol junto a Paco González y Manolo Lama.

De hecho, el propio Relaño ya estuvo presente en las noches de Cope en una entrevista con Juanma Castaño el pasado lunes en la que ya mostró su predisposición a colaborar.

También habló de su salida de Prisa. "No estoy herido. Realmente no. Lo podía esperar porque siempre había rumores", dijo.

Salida de Prisa

El veterano periodista deportivo finalizó su relación laboral tras 49 años el pasado 4 de septiembre. Su salida se enmarca dentro de un “proceso de transformación que ya se anunció en mayo”, según explicaron fuentes del grupo a este diario.

Relaño (Madrid, 1951) ha estado vinculado al grupo Prisa desde 1976, año en el que entró en El País como redactor de deportes, sección de la que fue redactor jefe de 1985 a 1987.

También trabajó para la Cadena Ser, donde al final de la década de los 80 puso en marcha el mítico espacio nocturno 'El larguero'.

Además, fue director de deportes de Canal Plus de 1989 a 1996. Fue en ese año cuando se hizo cargo del periódico deportivo As.

En abril de 2019, Relaño abandonó el cargo de máximo responsable del diario deportivo, que había dirigido durante 23 años. Su puesto lo asumió Vicente Jiménez.

En los últimos años el veterano periodista deportivo se limitaba a trabajar como autónomo para Prisa, ejerciendo de analista deportivo en la Cadena Ser, As y El País.